Epstein Files: ट्रंप से मस्क और... तक, एपस्टीन के 'हमाम में सब नंगे हैं', लिस्ट में जुड़े नए ताकतवर लोगों का नाम जानकर लगेगा झटका

Jeffrey Epstein Files Release: जेफ्री एपस्टीन वो नाम जिसकी मौत के सालों बाद भी उसके दस्तावेजों में मौजूद कंटेट ने अमेरिका समेत दुनियाभर के दिग्गजों का जीना दुश्वार कर रखा है. न्यूयॉर्क में 10 अगस्त, 2019 को 66 साल की उम्र में गुमनामी और बदनामी में मरे एपस्टीन की हिस्ट्री उन सैकड़ों लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है, क्योंकि वो 'गेहू में घुन की तरह पिस रहे हैं'. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक शख्स ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बिना उनकी इजाजत के दस्तावेजों में बदला, जिसके चलते उन लोगों का भी नाम बदनाम हो गया, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था.

दरअसल एपस्टीन फाइल्स में कई नाम ऐसे हैं, जिनके चरित्र पर कभी कोई दाग नहीं लगा. उन्हें एपस्टीन के ऊपर इसलिए भी गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि कैसे एक संगठित सेक्स रैकेट चलाने वाले शख्स न सिर्फ जीते जी बल्कि मरने के बाद भी उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करवा दिया. एपस्टीन की फाइलों में जितने नाम भी सामने आए हैं, सबके चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं, और गली-मोहल्लों में होने वाली चर्चा में उनकी शराफत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

एपस्टीन का जिन्न! नई रिलीज में किसके किसके नाम?

एपस्टीन फाइल्स ने तमाम ताकतवर हस्तियों की नींदे उडा दी हैं. उसके लाखों दस्तावेजों की नई और अंतिम सूची जारी हो चुकी है. बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि इसके बाद कोई नई लिस्ट नहीं आएगी. हालिया रिलीज में भी कई बड़े बड़े नाम सामने आए हैं. जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है. एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत हुए खुलासे में 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा पन्नों के लिखित रिकॉर्ड, 2000 से ज्यादा वीडियो और करीब दो लाख स्टिल पिक्चर्स यानी तस्वीरें शामिल हैं. एक एपस्टीन ने कैसे इन बड़े लोगों तक पहुंच बनाई. इतने विशाल नेटवर्क के बीच उसने इन सेलिब्रेटीज को कैसे हैंडल किया, इसकी ग्लोबल चर्चा फिर से शुरू हो गई है.

पापा ही नहीं बेटी भी, क्या करने गईं थीं मेयर की मंमी

हाई-प्रोफाइल नामों के बारे में आपको बताएं तो सबसे खास बात ये भी है कि इन दस्तावेजों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं बल्कि उनकी बेटी इवांका ट्रंप का नाम भी है. वहीं मेयर ममदानी की मां की तस्वीर भी फाइल्स में दिखी है. वहीं 21 अक्टूबर 2009 का एक ईमेल खास तौर से सुर्खियों में है. ये ईमेल पेगी सीगल ने एपस्टीन को भेजा था. जिसमें उसने लिखा- 'मीरा नायर की मूवी 'अमेलिया' की रिलीज के बाद आफ्टरपार्टी का आयोजन गिलेन मैक्सवेल के टाउनहाउस पर था. अभी-अभी वहां से निकली. जहां बिल क्लिंटन और जेफ बेजोस और डॉयरेक्टर मीरा नायर भी थीं.'

ये तमाम जानकारी ऐसे समय आई है, जब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं. उनकी मां मीरा नायर का नाम एक ऐसी पार्टी से जुड़ना, जो एक दोषी सेक्स ट्रैफिकर के घर हुई थी, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

डोनाल्ड ट्रंप: वीडियो में बात करते दिख रहे हैं, हालांकि अधिकारियों ने उन्हें जांच से बचाने से इनकार किया है.

इवांका ट्रंप: एक ईमेल के सब्जेट में लिखा है, ‘जैरेड कुशरर, इवांका ट्रंप विकी वार्ड की बुक के लिए तैयार हो रही हैं.’

प्रिंस एंड्रयू: एपस्टीन के हाउस अरेस्ट के बाद वो कैसे उनके टच में था, इससे लगातार संपर्क पर सवाल उठते हैं.

बिल गेट्स: डॉक्यूमेंट्स में बिना वेरिफिकेशन वाले दावे और हेल्थ से जुड़े रेफरेंस हैं; ये जांच से जुड़े सुराग दिखाते हैं, साबित तथ्य नहीं.

रिचर्ड ब्रैनसन: एपस्टीन की पब्लिक इमेज सही करने के लिए लॉबिंग करते हुए कुछ लेन-देन में दिखाई दिए.

फाइलों में ब्रिटेन के पूर्व एम्बेसडर पीटर मैंडेलसन, एकेडेमिक्स, वुडी एलन और डायना रॉस जैसे एंटरटेनर और सारा फर्ग्यूसन और केविन स्पेसी जैसी सेलिब्रेटीज का आना-जाना देखा गया.

मस्क और एपस्टीन संवाद

एपस्टीन फाइल्स में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और जेफ्री एपस्टीन के बीच 2012 के ईमेल चैट का खुलासा हुआ.

एपस्टीन- हेलीकॉप्टर से आइलैंड जाने के लिए उनके साथ कितने लोग होंगे.

मस्क- वाइफ और मैं. तुम्हारे आइलैंड पर 'वाइल्ड' पार्टी कब होगी?

ऐसे समय जब ये फोटो और वीडियोज पब्लिक डोमेन में हैं, तो तमाम रिसर्चर, बैरिस्टर और पत्रकार एपस्टीन की फाइलों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं. उनका मानना है कि पड़ताल से कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

ये ईमेल पार्टियों में उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इन हस्तियों द्वारा किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने का सबूत नहीं देते, बल्कि एपस्टीन के व्यापक और प्रभावशाली नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि उसकी पहुंच कहां-कहां तक थी.