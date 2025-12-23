Advertisement
trendingNow13051247
Hindi Newsदुनियाएपस्टीन फाइल्स में आया ट्रंप का नाम, 8 बार प्राइवेट जेट में किया सफर, ई-मेल में और क्या मिला?

एपस्टीन फाइल्स में आया ट्रंप का नाम, 8 बार प्राइवेट जेट में किया सफर, ई-मेल में और क्या मिला?

Epstein files: घिसलेन मैक्सवेल को 2022 में नाबालिगों को अवैध यौन कृत्यों के लिए यात्रा में शामिल होने के लिए उकसाने की साजिश रचने और एक नाबालिग की यौन तस्करी के अपराध में 20 साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद अब हाल ही में जारी की गई फाइलों पर न्याय विभाग ने जवाब दिया है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एपस्टीन फाइल्स में आया ट्रंप का नाम, 8 बार प्राइवेट जेट में किया सफर, ई-मेल में और क्या मिला?

Donald Trump Epstein flight: मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर न्याय विभाग की बेवसाइट पर नए दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, जिसमें ट्रंप का नाम उन 8 यात्राओं में शामिल हैं, जो उन्होंने जेफरी एपस्टीन के पर्सनल जहाज से की हैं. ट्रंप की इन यात्राओं के बारे में पूरी जानकारी 7 जनवरी 2020 के एक इंटरनल ईमेल से सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की ये यात्राएं न्याय विभाग की पिछली रिपोर्ट्स के से कहीं ज्यादा है.

ईमेल में क्या लिखा ?
ईमेल के बारे में बताया गया कि ये रि एपस्टीन फ्लाइट रिकॉर्ड नाम के वाली सीरीज का हिस्सा है. हालांकि, इसमें ईमेल भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के नाम छुपा दिए गए थे. इतना ही नहीं इस पर न्यूयॉर्क में दक्षिणी जिले के एक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के साइन भी थे, उनका भी नाम छुपा दिया गया था. ईमेल में ट्रंप का नाम  1993 से 1996 के बीच 8 उड़ानों में यात्री के तौर पर मौजूद है और इनमें से 4 ऐसी यात्राएं हैं जिसमें मैक्सवेल भी मौजूद थी. इसमें यह भी बताया गया है कि ट्रंप ने दूसरे लोगों के साथ भी यात्राएं की हैं, जिसमें मार्ला मैपल्स और ट्रंप के बेटी टिफनी और बेटा एरिक भी शामिल है. 

न्याय विभाग ने बताया झूठा
ईमेल में कुछ खास उड़ानों का भी जिक्र किया गया था.1993 की एक उड़ान के दौरान ट्रंप और एपस्टीन ही यात्री थे तो वहीं दूसरी यात्रा में एप्सटीन, ट्रंप और तीसरा 20 वर्षीय व्यक्ति मौजूद था, जिसका नाम हटा दिया गया था. इस मेल में अगली दो यात्राओं का भी जिक्र हैं, जिसमें सवार दो महिलाओं को लेकर मैक्सवेल के मामले में गवाह होने का अनुमान है.घिसलेन मैक्सवेल को 2022 में नाबालिगों को अवैध यौन कृत्यों में शामिल होने के लिए यात्रा करने के लिए उकसाने की साजिश रचने एक नाबालिग की यौन तस्करी के अपराध में 20 साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद अब हाल ही में जारी की गई फाइलों पर न्याय विभाग ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किए गए दावों को झूठे हैं. ये दस्तावेज 2020 के अमेरिका चुनाव से पहले एफबीआई को सौंपे गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ट्रंप की कैरिबियन में दबंगई पर रूस का करारा जवाब! वेनेजुएला का 'बड़ा भाई' बनकर खड़ा हुआ मॉस्को, अमेरिका की धज्जियां उड़ाने की तैयारी?

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Epstein files

Trending news

'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी