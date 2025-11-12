एपस्टीन के लीक ईमेल से US में मचा हंगामा, डेमोक्रेट्स का दावा लड़कियों के बारे में सब जानते है ट्रंप

Donald Trump: अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है. डेमोक्रेट सांसदों ने कुछ ईमेल सार्वजनिक किए हैं, जिनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन के बीच संबंधों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये ईमेल्स एपस्टीन की संपत्ति द्वारा सौंपी गई हजारों दस्तावेजों में से लिए गए हैं. इन ईमेल्स में एपस्टीन ने दावा किया है कि ट्रंप ने उसकी एक पीड़िता के साथ उसके घर पर घंटों बिताए और उन लड़कियों के बारे में जानते थे, जिनमें से कई बाद में नाबालिग साबित हुईं. हाउस ओवरसाइट कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ये नए दस्तावेज व्हाइट हाउस द्वारा छिपाई गई संभावित जानकारी और ट्रंप-एपस्टीन के रिश्तों की प्रकृति पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं.

ईमेल्स में क्या है

अप्रैल 2011 के एक ईमेल में एपस्टीन ने अपनी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को लिखा कि वह कुत्ता जो भौंका नहीं, वह ट्रंप है. उसने दावा किया कि उसकी एक पीड़िता ने ट्रंप के साथ उसके घर पर समय बिताया था, लेकिन उसका नाम कभी नहीं लिया गया. मैक्सवेल जो एपस्टीन की सेक्स-ट्रैफिकिंग नेटवर्क में सहयोग के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रही हैं ने जवाब दिया कि मैं भी यही सोच रही थी. जनवरी 2019 में लेखक माइकल वोल्फ को भेजे गए एक अन्य ईमेल में एपस्टीन ने लिखा कि बेशक ट्रंप लड़कियों के बारे में जानता था क्योंकि उसने गिस्लेन को ऐसा करने से मना किया था. यह ईमेल एपस्टीन की गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है. दिसंबर 2015 के तीसरे ईमेल में एपस्टीन और वोल्फ ट्रंप की रिपब्लिकन प्राइमरी मीडिया रणनीति पर चर्चा करते नजर आए. वोल्फ ने चेतावनी दी कि CNN ट्रंप से उनके एपस्टीन से संबंधों पर सवाल करने की योजना बना रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप का पलटवार

व्हाइट हाउस ने इन लीक ईमेल्स पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. वहीं, ट्रंप ने एपस्टीन के साथ किसी भी घनिष्ठ संबंध से इनकार करते हुए कहा कि वह एक घृणित व्यक्ति था और उसका मेरे या मेरे किसी कामकाज से कोई लेना-देना नहीं था. ट्रंप और एपस्टीन 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पाम बीच के सामाजिक हलकों में सक्रिय थे. ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एपस्टीन को अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट से तब प्रतिबंधित कर दिया था, जब उसने क्लब की एक महिला कर्मचारी को गलत तरीके से काम पर रखने की कोशिश की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह कर्मचारी बाद में एपस्टीन की चर्चित पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे पाई गईं, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी. इन ईमेल्स के लीक होने के बाद डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन से संबंधित सभी दस्तावेजों के पूर्ण सार्वजनिक खुलासे की मांग की है. उनका कहना है कि इससे यह स्पष्ट होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और दोषी ठहराए गए अपराधी एपस्टीन के बीच कोई संबंध था या नहीं.