Epstein Sex Scandal: माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन जैसी हस्तियों की तस्वीरें सामने आईं, 5 महिलाओं की गोद में लेटे दिखे ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू

Epstein sex scandal: एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की जांच चल रही है. अब इस केस में कई चर्चित हस्तियों की तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन और हॉलीवुड अभिनेता क्रिस टकर का जिक्र है.कुछ तस्वीरों में बिल क्लिंटन महिलाओं के साथ स्विमिंग पूल में दिखते हैं, जबकि प्रिंस एंड्रयू को कई महिलाओं के बीच लेटे हुए देखा गया है.

|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:14 AM IST
Epstein Sex Scandal: अमेरिका के एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में बड़ा अपडेट है. नए खुलासे से सभी हैरान हैं. अमेरिका के न्याय विभाग ने कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामले की जांच से संबंधित कई जरूरी दस्तावेज रिलीज किए हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जारी किए गए इन दस्तावेजों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, एपस्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल और पॉप स्टार माइकल जैक्सन की कुछ तस्वीरें और रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनमें वे एपस्टीन के साथ दिखे हैं.

दरअसल, अमेरिका  जेफरी एपस्टीन सेक्स स्केंडल और तस्करी मामले से जुड़े पुराने और लंबे समय से बंद दस्तावेज अब सार्वजनिक हो रहे हैं. अमेरिकी न्याय विभाग इस मामले में जांच कर रहा है. ये वही केस है, जिसने पिछले कई सालों से अमेरिकी राजनीति, सत्ता और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे. केस से जुड़ी फाइलों के सामने आने के बाद कई छिपे हुए सच सामने आने वाले हैं. 

 ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई फाइलें

रिपोर्ट में बताया है कि ये फाइलें एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई हैं.  हालांकि, पीड़ितों की पहचान और चल रही जांच को सुरक्षित रखने के लिए इनमें काफी जगहों पर जानकारी छिपाई गई है.  सीएनएन के अनुसार, कुछ दस्तावेज पहले भी सार्वजनिक हो चुके थे, लेकिन कई ऐसे हैं जो संभवत, पहली बार सामने आए हैं. 

तस्वीरों में कई बड़ी हस्तियां शामिल

एक फोटो में बिल क्लिंटन को घिसलेन मैक्सवेल के साथ तैरते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हॉट टब में बैठे हुए दिखाया गया है. एक दूसरी तस्वीर माइकल जैक्सन की है, जिसमें वो एपस्टीन और क्लिंटन के साथ दिखे हैं. नई तस्वीरों में मिक जैगर, वुडी एलन और नोआम चोम्स्की जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं.

एपस्टीन केस से जुड़ी फाइलों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है. लोग ये जानना चाहते हैं कि एपस्टीन के अमीर और बड़ी हस्तियों से कैसे संपर्क थे, वो कैसे इन लोगों के साथ रहता था? लोगों का सवाल है कि क्या ये बड़ी हस्तियां एपस्टीन के क्राइम में लिप्त थीं? ये सवाल इसलिए भी हैं, क्योंकि साल 2008 में इस केस की शुरुआती जांच हुई थी, लेकिन फिर इसे अचानक बंद कर दिया गया था. उधर एपस्टीन की पीड़िताएं सालों से ये मांग करती रही हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा. 

कौन था जेफरी एपस्टीन?

जेफरी एपस्टीन एक बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर था, जिसे  नाबालिग लड़कियों के शोषण और उनकी तस्करी के दोषी ठहराया गया था. कई मामलों में उसका नाम आया था. फाइनेंस की दुनिया में सफलता हासिल की और बहुत पैसा कमाया. यही वजह रही कि वो कई हाई-प्रोफाइल लोगों से सपंर्क में आया. राजनेताओं, बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों से उसके नजदीकी संबंध थे. जेफरी एपस्टीन 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में मृत पाए गए थे.  उस समय वे यौन तस्करी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे.  उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन आज भी इस पर कई सवाल उठते रहते हैं. 

आखिर क्या है जेफरी एपस्टीन केस? 

जेफरी एपस्टीन केस साल 2005 का है. इसकी जांच फ्लोरिडा के पाम बीच से शुरू हुई थी. उस वक्त एक 14 साल की लड़की ने यौन शोषण की शिकायत की थी. जब इस मामले की जांच की गई तो एफबीआई जांच में कई नाबालिग लड़कियों की गवाही मिली. इसके बाद भी एपस्टीन को एक ऐसा सौदा दिया गया, जिससे वह संघीय मुकदमे से बच गया. फिर 2019 में उस पर लड़कियों की तस्करी के आरोप लगे. उसी केस में गिरफ्तारी हुई और बाद में उसने जेल में आत्महत्या कर ली. उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल जिसे कथित गर्लफ्रेंड कहा जाता है, उसे 2021 में दोषी ठहराया गया और वह 20 साल की सजा काट रही है.

अभी और भी फाइलें जारी होंगी

अमेरिकी सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच की आलोचना की है. शूमर का कहना है कि तय समय सीमा के बाद भी सभी फाइलें एक साथ जारी नहीं हुई हैं, जबकि टॉड ब्लैंच का कहना है कि अभी लाखों दस्तावेज जारी किए गए हैं और आने वाले हफ्तों में और भी फाइलें सामने लाई जाएंगी. आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में उस कानून पर साइन किए थे, जिसमें 19 दिसंबर तक एपस्टीन से जुड़ी सभी गैर-गोपनीय जानकारियां सार्वजनिक करना जरूरी था. इसके बाद अब न्याय विभाग ने 19 दिसंबर की शाम कुछ तस्वीरें जारी की हैौं. न्याय विभाग ने ये भी साफ किया है कि कानून के अनुसार पीड़ितों की निजी जानकारी, बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं और सक्रिय जांच को नुकसान पहुंचाने वाली डिटेल को छिपाना जरूरी था.

