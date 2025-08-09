ये तो अजूबा ही देश है! फोन लेकर घूमते रहेंगे लेकिन नहीं मिलेगा इंटरनेट; वजह आपको हैरान कर देगी
Advertisement
trendingNow12874135
Hindi Newsजरा हटके

ये तो अजूबा ही देश है! फोन लेकर घूमते रहेंगे लेकिन नहीं मिलेगा इंटरनेट; वजह आपको हैरान कर देगी

आज जहां हम 6जी इंटरनेट का इंतेजार कर रहे हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जहां के लोगों को मोबाइल इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है, यहां तक कि ब्रॉडबैंड, एटीएम जैसी सहूलियतें भी मयस्सर नहीं हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये तो अजूबा ही देश है! फोन लेकर घूमते रहेंगे लेकिन नहीं मिलेगा इंटरनेट; वजह आपको हैरान कर देगी

आज के दौर में इंसानों की जिंदगी का लगभग एक कदम इंटरनेट से जुड़ा है. संचार, यात्रा, शिक्षा, पेमेंट्स समेत लगभग हर चीज अब इंटरनेट के बगैर अधूरी है. थोड़ी भी देर के इंटरनेट सस्पेंड हो जाए या फिर पैक खत्म हो जाए तो अगला कदम मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर हम कहें कि आज भी एक ऐसा देश भी है जहां इंटरनेट है ही नहीं तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह हकीकत है.

इस देश का नाम है 'इरिट्रिया'. अफ्रीका के इस छोटो से देश में ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि ब्रॉडबैंड, सोशल मीडिया और एटीएम जैसी सुविधाएं भी ना के बराबर हैं. ऐसे में सवाल जहन में आता है कि इस डिजिटल दुनिया इस देश के अंदर इस तरह की चीजें क्यों नहीं हैं? इसकी वजह राजनीतिक और आर्थिक है.

सरकार ने लगा रखे हैं भारी प्रतिबंध

यह एक ऐसा देश है कि इसको अफ्रीका का 'नॉर्थ कोरिया' भी कहा जाता है. इरिट्रिया की सरकार अपने लोगों पर बहुत से गैर जरूरी प्रतिबंध और निगरानी रखती है. इसी के तहत टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरी तरह सरकार का कंट्रोल रहता है. और तो और यहां के लोगों को एक लंबे समय तक फौज में रहना पड़ता है. 

बेहद महंगा है इंटरनेट

इसके जहां, चंद साइबर कैफे में इंटरनेट मौजूद होता है, वहां महंगाई बहुत है. TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर कैफे के अंदर एक घंटा इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए 100 इरिट्रियन नक्फा (लगभग 100 भारतीय रुपये) अदा करने होते हैं. जबकि लोगों की ओसतन आये बेहद कम है, ऐसे में वो इस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं.

इरिट्रिया की राजधानी का नाम

इरिट्रिया की राजधानी का नाम अस्मारा (Asmara) है. यहां न तो मोबाइल डेटा की सुविधा है, न ही घर-घर ब्रॉडबैंड. इंटरनेट सिर्फ कुछ चुनिंदा साइबर कैफे में देखने मिलता है, वो भी बेहद सुस्त और महंगी स्पीड. एक तरफ जहां भारत का नागरिक 5G इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है वहीं दूसरी तरफ इरिट्रिया के लोग 2G से भी कम स्पीड पर साइबर कैफे में जाकर अपने बेहद जरूरी काम निपटाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1% लोग ही कभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाए हैं.

अतिरिक्त जानकारी

रैंक देश यूज़र्स (मिलियन)
1 चीन 1,100
2 भारत 806
3 संयुक्त राज्य अमेरिका 322
4 इंडोनेशिया 212
5 ब्राज़ील 183
6 रूस 133
7 पाकिस्तान 116
8 मेक्सिको 110
9 जापान 109
10 नाइजीरिया 107
About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Internet

Trending news

मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
AIR INDIA
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
operation sindoor
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
;