1 साल में 13 महीने वाला अनोखा देश! यहां दोपहर में उगता है सूरज; 3000 साल से भी पूराना है इतिहास

Ethiopia volcano eruption: इथियोपिया की अफार क्षेत्र में करीब 10,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी, जिसकी राख इतनी ज्यादा थी कि वह भारी दूरी तय कर भारत तक पहुंच गई. विस्फोट के दौरान 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और धुएं का घना बादल निकल छा गया, और यह बादल हवाओं के साथ अफ्रीका से एशिया तक फैल गया. इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन देश है, जिसे कभी यूरोपीय उपनिवेश में नहीं लिया गया था. इसकी सभ्यता कई हजार साल पुरानी है और यह आज भी अपनी जड़ों पर गर्व करता है.

अनोखा कैलेंडर सिस्टम

इथियोपिया की सामाजिक संरचना बहुत विविध है. यहां 80 से अधिक जातीय समूह हैं, हर समूह की अपनी भाषा और संस्कृति है. यहां की लगभग 60% आबादी ईसाई है, जो दुनिया के सबसे पुरानी ईसाई सभ्यताओं में से एक है. अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप के साथ रहते हैं. साथ ही इथियोपिया में एक अनोखा कैलेंडर सिस्टम भी है. कहा जाता है यहां अब भी गीज कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, जो पश्चिमी दुनिया के ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 7-8 साल पीछे है. यही वजह है कि जहां अधिकांश दुनिया में 2025 जैसा साल चल रहा है, वहां इथियोपिया में अभी 2018 माना जाता है.

1 साल में 13 महीने

इथियोपियाई कैलेंडर में 13 महीने होते हैं 12 महीने 30-30 दिन के और 13वां महीना 5 दिन का (लीप ईयर में 6 दिन) होता है. उसे पागुमेन कहा जाता है. साथ ही, उनका समय मापने का तरीका भी अलग है: वहां सुबह 12 बजे को सूर्योदय माना जाता है, न कि 6 बजे. यानि दिन की गिनती सूरज की रोशनी से शुरू होती है.

ज्वालामुखी विस्फोट की यह घटना इथियोपिया की उन विशेषताओं में और भी गहराई जोड़ देती है, जो इसे दुनिया में अलग बनाती हैं. प्राचीन कैलेंडर, अनूठा समय मापन, और 3,000 साल पुरानी संस्कृति जो मिलकर दिखाते हैं कि इथियोपिया ने अपनी पहचान और परंपराओं को आधुनिक दुनिया के बीच भी कैसे बचा कर रखा है.