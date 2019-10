इथोपिया के PM को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार, पड़ोसी देश के साथ सुलझाया था सीमा-विवाद

ओस्लो: इथोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली (Abiy Ahmed Ali) को अपने देश में 'शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिए 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize for 2019) के लिए चुना गया है. उन्हें खासकर पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ दो दशक से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने में उनकी 'निर्णायक पहल' के लिए इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. ओस्लो में 100वें नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई.

समाचार एजेंसी एफे ने नोबोल समिति के हवाले से कहा, "उनके सुधारों ने कई नागरिकों के बीच बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद जगा दी." बयान के अनुसार, उनके प्रयासों को पहचान की और सराहना की जरूरत है. बयान के अनुसार, "नोबेल समिति उम्मीद करती है कि पुरस्कार प्रधानमंत्री अबिय अहमद के शांति और मेल-मिलाप के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा."

I am humbled by the decision of the Norwegian Nobel Committee. My deepest gratitude to all committed and working for peace. This award is for Ethiopia and the African continent. We shall prosper in peace!

— Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) October 11, 2019