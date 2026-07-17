'सुधर जाओ PAK वरना हो जाओगे कंगाल, EU की दो टूक चेतावनी', कहा - मानवाधिकार उल्लंघन करे बंद नहीं तो छीन लेंगे टैक्स छूट

New EU Report on Missing Persons in Balochistan Pakistan: पाकिस्तान में लगातार बिगड़ रहे सुरक्षा हालात पर अब यूरोपीय आयोग (European Commission)ने भी गंभीर चिंता जताई है. EU ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लोग लगातार लापता हो रहे हैं. उनके साथ टार्चर, मारपीट और मर्डर की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं. ये सब खबरें परेशान करने वाली हैं. आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान अपने देश में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार नहीं लाता है तो उसे यूरोपीय संघ (EU) की विशेष व्यापारिक रियायतें गंवानी पड़ सकती हैं.