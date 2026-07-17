Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /सुधर जाओ PAK वरना हो जाओगे कंगाल, EU की दो टूक चेतावनी, कहा - मानवाधिकार उल्लंघन करे बंद नहीं तो छीन लेंगे टैक्स छूट

'सुधर जाओ PAK वरना हो जाओगे कंगाल, EU की दो टूक चेतावनी', कहा - मानवाधिकार उल्लंघन करे बंद नहीं तो छीन लेंगे टैक्स छूट

EU Report on Human Rights Violations in Pakistan: यूरोपीय आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. अपनी नई रिपोर्ट में ईयू ने कहा कि पाकिस्तान सुधर जाए वरना वह उसे दी जा रही तमाम टैक्स छूट को वापस ले लेगा. जिसके बाद उसे यूरोप में अपना माल बेचना दूभर हो जाएगा.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Devinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 03:31 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:31 AM IST
'सुधर जाओ PAK वरना हो जाओगे कंगाल, EU की दो टूक चेतावनी', कहा - मानवाधिकार उल्लंघन करे बंद नहीं तो छीन लेंगे टैक्स छूट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Siddhant Sibbal

Siddhant Sibbal

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'सार्वजनिक जगहों पर थूकना राष्ट्रीय शौक बन गया है', हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार
Bombay High Court8 min ago
2
DNA14 min ago
3
India vs England2 hrs ago
4
Mumbai News in hindi3 hrs ago
5
DNA3 hrs ago