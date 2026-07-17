'सुधर जाओ PAK वरना हो जाओगे कंगाल, EU की दो टूक चेतावनी', कहा - मानवाधिकार उल्लंघन करे बंद नहीं तो छीन लेंगे टैक्स छूट

New EU Report on Missing Persons in Balochistan Pakistan: पाकिस्तान में लगातार बिगड़ रहे सुरक्षा हालात पर अब यूरोपीय आयोग (European Commission)ने भी गंभीर चिंता जताई है. EU ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लोग लगातार लापता हो रहे हैं. उनके साथ टार्चर, मारपीट और मर्डर की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं. ये सब खबरें परेशान करने वाली हैं. आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान अपने देश में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार नहीं लाता है तो उसे यूरोपीय संघ (EU) की विशेष व्यापारिक रियायतें गंवानी पड़ सकती हैं.
यूरोपीय आयोग के संयुक्त स्टाफ वर्किंग डॉक्यूमेंट (2023-2025) में कहा गया है कि पाकिस्तान ने कुछ नए कानून बनाए हैं. इनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, इस्लामाबाद में घरेलू हिंसा कानून और वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में पहली बार दोषसिद्धि शामिल हैं. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इनमें से कानून केवल कागजों तक सीमित है. आम जन-जीवन में इन कानूनों का कोई असर नजर नहीं आ रहा.
रिपोर्ट में सबसे गंभीर चिंता बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में बढ़ती जबरन गुमशुदगी और न्यायेत्तर हत्याओं को लेकर जताई गई है. यूरोपीय आयोग का कहना है कि इन मामलों में जवाबदेही लगभग न के बराबर है. न तो मामले की निष्पक्ष जांच की जाती और न ही किसी को सजा मिलती है.
ईयू की नई रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध, आतंकवाद-रोधी और ईशनिंदा (ब्लासफेमी) कानूनों में कई संशोधन किए गए हैं. इन संशोधनों का इस्तेमाल पत्रकारों, सरकार के आलोचकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जा रहा है. इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हुई है.
रिपोर्ट में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते प्रभाव, 2024 के आम चुनावों की निष्पक्षता पर उठे सवाल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाले संवैधानिक बदलावों का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, ईशनिंदा के फर्जी आरोपों में 300 से अधिक लोग अब तक जेल में बंद हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल श्रम में कमी की रफ्तार बेहद धीमी है. ईंट-भट्ठों और कृषि क्षेत्र में कर्ज के बदले कराई जाने वाली जबरन मजदूरी अब भी व्यापक स्तर पर जारी है, जिससे लगभग 30 लाख लोग प्रभावित हैं. इसके अलावा गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर कड़े नियम लागू किए गए हैं. उनके विदेशी फंडिंग लेने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा जारी है. निष्पक्ष न्याय के लिए लोगों को कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मौत की सजा के दायरे को सीमित किया है और फांसी पर अनौपचारिक रोक भी जारी रखी है. वहां पर जबरन मजदूरी पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई है और बाल श्रम रोकने के लिए प्रांतीय स्तर पर कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं. यूरोपीय संघ ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीन पर ठोस परिणाम भी दिखाने होंगे.
रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि वह कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम करे वरना देश के हालात और विकट हो जाएंगे. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने, ईशनिंदा और साइबर कानूनों में सुधार करने, श्रम निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने और अल्पसंख्यकों- पत्रकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.
यूरोपीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दंड से बच निकलने की मौजूदा संस्कृति तभी खत्म हो सकती है, जब मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय की जाए. ईयू ने पाकिस्तान से अपील की गई है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना (2026-2029) को केवल दस्तावेज तक सीमित न रखे, बल्कि उसे वास्तविक बदलाव में लेकर आए. जिससे लोगों के जीवन में असल सुधार दिखाई दे और मानवाधिकारों का हनन रुके.
बताते चलें कि पाकिस्तान हर साल बड़े पैमाने पर यूरोप को कपड़ों का निर्यात करता है. इसके लिए उसे यूरोपीय आयोग की ओर से टैक्स में छूट दी जाती है, जिसके चलते उसके कपड़े दूसरे देशों के मुकाबले में यूरोप में सस्ते हो जाते हैं और लोग उन्हें आसानी से खरीदकर पहन पाते हैं. अगर ईयू अपनी चेतावनी पर अमल करते हुए व्यापारिक रियायत वापस ले लेता है तो तो पहले से संकट झेल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.
बताते चलें कि पाकिस्तान फिलहाल यूरोपीय संघ की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) प्लस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है. इस योजना के तहत पाकिस्तान को अपने निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलती है. इसके बदले उसे मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े 27 अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना होता है.
वर्ष 2024 में पाकिस्तान ने GSP योजना के तहत यूरोपीय संघ को 7.5 अरब यूरो मूल्य का सामान बेचा. उसके निर्यात में मुख्य रूप से कपड़े और परिधान शामिल थे. इस बिक्री पर उसे अनुमानित 73.2 करोड़ यूरो के टैक्स की छूट दी गई. अगर उसे यह रियायत नहीं मिलती तो उसके लिए यूरोप में अपना मेल बेच पाना संभव नहीं हो पाता. जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ता.