Advertisement
trendingNow13034413
Hindi Newsदुनिया

'EU बहुत बुरी दिशा में जा रहा है...' यूरोप ने लगाया X पर जुर्माना तो भड़के ट्रंप

EU: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि यूरोप बहुत बुरी दिशा में आगे बढ़ रहा है. ट्रम्प ने एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए 140 मिलियन डॉलर के जुर्माने को लेकर ईयू पर निशाना साधा.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि EU बहुत बुरी दिशा में आगे बढ़ रहा है. यह टिप्पणी उनके प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में उठाई गई चिंताओं पर आधारित है, जिसमें यूरोप के अत्यधिक विनियमन और बड़े पैमाने पर प्रवासन की आलोचना की गई है.

बता दें, ट्रम्प ने एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए 140 मिलियन डॉलर के जुर्माने को भी गलत बताया. ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का इस्तेमाल उन्होंने यूरोप की बढ़ती समस्याओं और गलत दिशा की ओर इशारा करने के लिए किया.

 यूरोप यूरोप ही रहे: ट्रंप

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि देखिए, यूरोप को बहुत सावधान रहना होगा. वे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि यूरोप यूरोप ही रहे. उन्होंने दोहराया कि यूरोप बहुत बुरी दिशा में जा रहा है. यह लोगों के लिए बहुत बुरा है. हम नहीं चाहते कि यूरोप इतना बदले. ट्रंप की टिप्पणियां नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बाद आई हैं, जिसमें प्रवासन को सभ्यता के विनाश का खतरा बताया गया है और कहा गया है कि प्रशासन यूरोपीय देशों के भीतर यूरोप के वर्तमान रवैये के प्रति प्रतिरोध पैदा करेगा. बता दें, यूक्रेन संघर्ष को हल करने के तरीकों पर वाशिंगटन और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद बढ़ गए है. यूरोपीय अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अमेरिका कीव पर रूस को अपना क्षेत्र देने के लिए दबाव डाल सकता है. वहीं मॉस्को ने इस नई रणनीति का स्वागत किया है.

ट्रम्प का रुख उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क द्वारा यूरोपीय संघ और प्रवासन नीति पर व्यक्त किए गए विवादास्पद विचारों को भी प्रतिबिंबित करता है. मस्क ने X पर जुर्माने के बाद EU को समाप्त कर दिया जाना चाहिए कहा था, जिसे ईयू ने पूरी तरह से पागलपन करार दिया था. जुर्माने के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सही है और साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वह इस मामले में आगे जानकारी जुटाएंगे.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ