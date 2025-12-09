'EU बहुत बुरी दिशा में जा रहा है...' यूरोप ने लगाया X पर जुर्माना तो भड़के ट्रंप

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि EU बहुत बुरी दिशा में आगे बढ़ रहा है. यह टिप्पणी उनके प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में उठाई गई चिंताओं पर आधारित है, जिसमें यूरोप के अत्यधिक विनियमन और बड़े पैमाने पर प्रवासन की आलोचना की गई है.

बता दें, ट्रम्प ने एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए 140 मिलियन डॉलर के जुर्माने को भी गलत बताया. ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का इस्तेमाल उन्होंने यूरोप की बढ़ती समस्याओं और गलत दिशा की ओर इशारा करने के लिए किया.

यूरोप यूरोप ही रहे: ट्रंप

व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि देखिए, यूरोप को बहुत सावधान रहना होगा. वे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि यूरोप यूरोप ही रहे. उन्होंने दोहराया कि यूरोप बहुत बुरी दिशा में जा रहा है. यह लोगों के लिए बहुत बुरा है. हम नहीं चाहते कि यूरोप इतना बदले. ट्रंप की टिप्पणियां नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बाद आई हैं, जिसमें प्रवासन को सभ्यता के विनाश का खतरा बताया गया है और कहा गया है कि प्रशासन यूरोपीय देशों के भीतर यूरोप के वर्तमान रवैये के प्रति प्रतिरोध पैदा करेगा. बता दें, यूक्रेन संघर्ष को हल करने के तरीकों पर वाशिंगटन और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद बढ़ गए है. यूरोपीय अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अमेरिका कीव पर रूस को अपना क्षेत्र देने के लिए दबाव डाल सकता है. वहीं मॉस्को ने इस नई रणनीति का स्वागत किया है.

ट्रम्प का रुख उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क द्वारा यूरोपीय संघ और प्रवासन नीति पर व्यक्त किए गए विवादास्पद विचारों को भी प्रतिबिंबित करता है. मस्क ने X पर जुर्माने के बाद EU को समाप्त कर दिया जाना चाहिए कहा था, जिसे ईयू ने पूरी तरह से पागलपन करार दिया था. जुर्माने के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सही है और साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वह इस मामले में आगे जानकारी जुटाएंगे.