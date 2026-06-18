EU Migration Law: यूरोप में पैर पसार रहे प्रवासियों और शरणार्थियों के संकट के बीच यूरोपीय संसद ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. संसद ने एक नए 'रिटर्न रेगुलेशन' कानून को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मकसद उन अनियमित प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिनके पास यूरोपीय संघ में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
यूरोपीय संसद में इस संवेदनशील प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 418 और विरोध में 218 वोट पड़े, जबकि 30 सदस्य अनुपस्थित रहे. सेंटर-राइट और धुर-दक्षिणपंथी (फार-राइट) समूहों के गठबंधन से पास हुए इस बिल के दौरान सदन का माहौल बेहद गरमा-गरम हो गया. नतीजे घोषित होते ही समर्थकों ने मेजें थपथपाईं और सदन के भीतर उन्हें वापस भेजो के नारे गूंजने लगे, जबकि मानवाधिकार समर्थक और वामपंथी सांसदों ने इस फैसले पर गहरा विरोध दर्ज कराया.
प्रवासियों को वापस भेजने के लिए इस नए कानून में कई बेहद सख्त और चौंकाने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो यूरोप की माइग्रेशन नीति को पूरी तरह बदल कर रख देंगे. नए नियमों के तहत अब यूरोपीय देश, गैर-EU (तीसरे देशों) के साथ समझौते करके यूरोप की भौगोलिक सीमा से बाहर 'रिटर्न हब्स' (वापसी केंद्र) बना सकेंगे. डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे प्रवासियों को देश से निकालने की प्रक्रिया पूरी होने तक इन्हीं बाहरी केंद्रों में रखा जाएगा. हालांकि, अकेले आए नाबालिगों को इससे छूट दी गई है. डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रवासियों को हिरासत में रखने की अधिकतम सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर सीधे 2 साल कर दिया गया है. इसके अलावा, जिन प्रवासियों को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा, उन्हें अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखा जा सकता है.
यूरोपीय संघ में अवैध रूप से दोबारा घुसने की कोशिश करने वालों पर एंट्री बैन की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. गंभीर मामलों में प्रवासियों पर आजीवन प्रतिबंध (लाइफटाइम बैन) भी लगाया जा सकता है. अब सुरक्षा अधिकारियों को अवैध प्रवासियों के ठिकानों और उनके रहने की जगहों की बिना किसी बड़ी कानूनी अड़चन के तलाशी लेने के असीमित अधिकार दिए गए हैं.
इस कानून का सबसे बड़ा असर प्रवासियों के कानूनी अधिकारों पर पड़ने जा रहा है. नए बदलावों के तहत, यदि कोई प्रवासी अपने डिपोर्टेशन के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील करता है, तो उसकी देश से रवानगी अपने-आप नहीं रुकेगी. अदालतें हर मामले की गंभीरता को अलग से देखकर ही तय करेंगी कि क्या संबंधित व्यक्ति के डिपोर्टेशन को अस्थायी रोक की जरूरत है या नहीं. इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि यूरोपीय संघ में प्रवासियों की वापसी की बेहद कम दर को सुधारने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कड़ा फैसला बेहद जरूरी था.
वहीं दूसरी तरफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत तमाम मानवाधिकार संगठनों ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए इसे प्रवासियों के बुनियादी अधिकारों और मानवीय मूल्यों का हनन बताया है. अब यह कानून सीधे लागू होने के चरण में है, जिसके बाद सभी सदस्य देश तीसरे देशों के साथ 'रिटर्न हब' बनाने के लिए द्विपक्षीय समझौते शुरू करेंगे.