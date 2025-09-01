Plane GPS Jammed: हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था EU अध्यक्ष का प्लेन, तभी जाम हो गया GPS; इस देश पर शक

Russia Ukraine war in Hindi: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का विमान हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था. तभी किसी ने उनके प्लेन का जीपीएस जाम कर दिया. इस घटना से सभी लोग बुरी तरह घबरा गए.
EU President Ursula von der Leyen Plane GPS Jammed: रूस और यूक्रेन में पिछले 3 साल से भीषण युद्ध अब भी जारी है. लेकिन इससे इतर एक युद्ध रूस और यूरोपीय देशों के बीच भी चल रहा है. यह युद्ध सीधे न होकर अप्रत्यक्ष रूप में है. जिसमें एक-दूसरे खिलाफ प्रोपेगंडा करना, युद्ध के लिए उकसाने का इल्जाम लगाना, धमकी देना और जवाबी उपाय करने का अल्टीमेटम देना शामिल है. अब यूरोपीय संघ ने आरोप लगाया है कि जब उसकी उर्सुला वॉन डेर लेयेन का प्लान बुल्गारिया जा रहा तो उसके जीपीएस को जाम करने की कोशिश की गई. ईयू ने इसके पीछे रूसी खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया.
हवा में था ईयू प्रेजिडेंट का प्लेन, तभी जीपीएस हो गया जाम!
यूरोपीय आयोग ने सोमवार को कहा कि ईयू अध्यक्ष उर्सुला का विमान सोमवार को बुल्गारिया जा रहा था. तभी यह घटना हुई. बुल्गारिया के अधिकारियों को संदेह है कि यह घटना रूस के हस्तक्षेप के कारण हुई. ईयू प्रवक्ता ने कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि जीपीएस जाम हुआ था, लेकिन विमान बुल्गारिया में सुरक्षित उतर गया. बाद में हमें स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इसके पीछे रूस का हाथ था.
यूरो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा, "हम रूस के शत्रुतापूर्ण व्यवहार, डराने-धमकाने की उसकी प्रवृतियों से वाकिफ हैं. सही बात तो ये है कि हम किसी न किसी तरह से इसके आदी हो गए हैं. हालांकि इससे यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आएगी.
चार्टर प्लेन से यात्रा कर रही थीं उर्सुला वॉन डेर लेयेन
ईयू प्रवक्ता ने बताया, यूरोपीय संघ के संस्थानों के नेताओं के पास आधिकारिक विमान नहीं होते हैं. यही वजह है कि उर्सुला वॉन डेर लेयेन एक चार्टर विमान में यात्रा कर रही थीं. इस घटना के बावजूद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के निर्धारित मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया गया.
लेयेन की बुल्गारिया यात्रा रूस और बेलारूस की सीमा से लगे सदस्य देशों की उनकी यात्रा का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य रूस के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करना था. साथ ही रूसी आक्रामकता से निपटने के लिए यूरोपीय संघ की 800 अरब यूरो रक्षा खर्च बढ़ाने की योजना को बढ़ावा देना था.
पश्चिम के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध लड़ रहा रूस?
यूरो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, रूस पर पूर्वी यूरोप में जीपीएस सिस्टम को जाम करने और उसमें हेराफेरी करने के कई आरोप लगे हैं. उसकी इस कार्रवाई को चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन को यूरोपीय समर्थन के जवाब में रूस द्वारा शुरू किए गए हाइब्रिड युद्ध के रूप में देखा जा रहा है.
