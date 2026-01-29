Advertisement
trendingNow13090793
Hindi Newsदुनियाअल कायदा और हमास के साथ आतंकी घोषित होगी खामेनेई की सेना, प्रदर्शकारियों पर क्रूर अत्याचार के बाद EU ने लिया फैसला

अल कायदा और हमास के साथ आतंकी घोषित होगी खामेनेई की सेना, प्रदर्शकारियों पर क्रूर अत्याचार के बाद EU ने लिया फैसला

EU To List Iran Revolutionary Guards As Terror Group: यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान के  इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन में लिस्ट करने का फैसला किया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 29, 2026, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अल कायदा और हमास के साथ आतंकी घोषित होगी खामेनेई की सेना, प्रदर्शकारियों पर क्रूर अत्याचार के बाद EU ने लिया फैसला

Iran Revolutionar Guards: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे अत्याचारों की खबरों ने तूल पकड़ा है. अब इसको लेकर यूरोपीय संघ (EU) बड़ा एक्शन लेने जा रहा है. बता दें कि यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई के दौरान 6,373 लोगों की हत्या करने वाले ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को यूरोपीय संघ आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट करने जा रहा है. 

आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट होगी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर 

EU के इस कदम के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के एकमत समर्थन की जरूत होगी. इससे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, दाएश और हमास जैसे आतंकवादी समूहों के साथ जुड़ने की आशंका है. रिवोल्यूशनरी गार्ड की कार्रवाई को लेकर EU उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा,' अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं, तो आपके साथ आतंकवादी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए.' एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकीं कल्लास ने कहा कि इससे एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि अगर आप लोगों का दमन कर रहे हैं, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें- पहाड़ के अंदर 24 किलोमीटर का सफर, 20 मिनट तक नहीं दिखता सूरज, हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है दुनिया की सबसे लंबी टनल 

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रांस की प्रतिक्रिया 

बता दें कि ईरान रूस का सहयोगी है और पश्चिमी विरोधी विचारधारा रखता है. आरोप है कि ईरान कीव में मॉस्को के युद्ध के लिए हथियारों का एक मेजर सप्लायर है, हालांकि तेहरान इससे हमेशा इंकार करता है. वहीं रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह घोषित किए जाने के बाद यूरोप तेहरान पर दबाव बढ़ाएगा. EU के इस फैसले पर फ्रांस ने आपत्ति जताई है. उसे आशंका है कि इससे ईरान में हिरासत में लिए गए फ्रांसीसी नागरिकों के साथ-साथ राजनयिक मिशनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जो ईरान, यूरोप और उसके सहयोगियों के बीच संचार के कुछ गिने-चुने माध्यमों में से एक है, हालांकि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के ऑफिस ने EU के इस फैसले का समर्थन करने का संकेत दिया है. 

ये भी पढ़ें- धरती से 278 फीट नीचे सदियों तक बिना धूप के जी रहे थे 20,000 लोग, सालों बाद अचानक खुला रहस्य; मिल गया दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शहर

क्या है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ?  

बता दें कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी कहा जाता है. यह ईरानी सेना की सबसे शक्तिशाली शाखा और उसकी राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का प्रमुख स्तंभ है. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनई ने इस्लामिक क्रांति की रक्षा के लिए साल 1979 में इस सेना का निर्माण किया है. यह कोर नियमित सेना से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और केवल सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर