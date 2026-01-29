अल कायदा और हमास के साथ आतंकी घोषित होगी खामेनेई की सेना, प्रदर्शकारियों पर क्रूर अत्याचार के बाद EU ने लिया फैसला

EU To List Iran Revolutionary Guards As Terror Group: यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन में लिस्ट करने का फैसला किया है.
Iran Revolutionar Guards: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे अत्याचारों की खबरों ने तूल पकड़ा है. अब इसको लेकर यूरोपीय संघ (EU) बड़ा एक्शन लेने जा रहा है. बता दें कि यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई के दौरान 6,373 लोगों की हत्या करने वाले ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को यूरोपीय संघ आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट करने जा रहा है.
EU के इस कदम के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के एकमत समर्थन की जरूत होगी. इससे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, दाएश और हमास जैसे आतंकवादी समूहों के साथ जुड़ने की आशंका है. रिवोल्यूशनरी गार्ड की कार्रवाई को लेकर EU उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा,' अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं, तो आपके साथ आतंकवादी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए.' एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकीं कल्लास ने कहा कि इससे एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि अगर आप लोगों का दमन कर रहे हैं, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा.
बता दें कि ईरान रूस का सहयोगी है और पश्चिमी विरोधी विचारधारा रखता है. आरोप है कि ईरान कीव में मॉस्को के युद्ध के लिए हथियारों का एक मेजर सप्लायर है, हालांकि तेहरान इससे हमेशा इंकार करता है. वहीं रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह घोषित किए जाने के बाद यूरोप तेहरान पर दबाव बढ़ाएगा. EU के इस फैसले पर फ्रांस ने आपत्ति जताई है. उसे आशंका है कि इससे ईरान में हिरासत में लिए गए फ्रांसीसी नागरिकों के साथ-साथ राजनयिक मिशनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जो ईरान, यूरोप और उसके सहयोगियों के बीच संचार के कुछ गिने-चुने माध्यमों में से एक है, हालांकि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के ऑफिस ने EU के इस फैसले का समर्थन करने का संकेत दिया है.
बता दें कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी कहा जाता है. यह ईरानी सेना की सबसे शक्तिशाली शाखा और उसकी राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का प्रमुख स्तंभ है. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनई ने इस्लामिक क्रांति की रक्षा के लिए साल 1979 में इस सेना का निर्माण किया है. यह कोर नियमित सेना से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और केवल सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है.