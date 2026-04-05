नीदरलैंड्स में इजरायल समर्थक केंद्र पर धमाका, HAYI ने ली जिम्मेदारी; क्या ईरान-इजरायल युद्ध से जुड़ा है कनेक्शन?

Netherlands Blast: नीदरलैंड के निजकेर्क (Nijkerk) शहर में स्थित एक इजरायल समर्थक केंद्र के बाहर देर रात हुए विस्फोट ने यूरोप में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. पुलिस के मुताबिक, यह धमाका शुक्रवार देर रात हुआ, जब परिसर खाली था. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है. यह केंद्र इजरायल के ईसाइओं द्वारा संचालित किया जाता है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि काले कपड़े पहने एक संदिग्ध व्यक्ति ने गेट के बाहर विस्फोटक रखा था. अधिकारियों ने गवाहों से आगे आकर जानकारी देने की अपील की है. फिलहाल, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है.

घटना के बाद इजरायल के इस ईसाई संगठन ने इसे चौंकाने वाली घटना बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है. संगठन का कहना है कि यह घटना नीदरलैंड्स और पड़ोसी बेल्जियम में यहूदी और इजरायल समर्थक स्थलों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं का हिस्सा है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि नुकसान भले ही सीमित हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है. साथ ही, यह भी बताया गया कि यह घटना ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार ईस्टर की पूर्व संध्या पर हुई, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है.

https://t.co/dLJYa9hyyZ Add Zee News as a Preferred Source First Jews were intimidated and attacked in the Netherlands. Now Christians who support Israel are being targeted too. This explosion at the Christenen voor Israël center in Nijkerk is not an isolated incident: these criminals must be captured and… — Amb. Zvi A. Vapni (@vapni) April 4, 2026

पुलिस जांच में जुटी, मकसद अभी साफ नहीं

डच पुलिस ने कहा है कि अभी इस हमले के पीछे के मकसद का पता लगाना जल्दबाजी होगा. अधिकारियों के अनुसार, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन अब तक किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है. नीदरलैंड में इजरायल के राजदूत ज़्वी एविनेर वापनी ने भी इस घटना की निंदा की है और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है.

यूरोप में बढ़ते हमलों का पैटर्न

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में यहूदी और इजरायल से जुड़े स्थलों पर बढ़ते हमलों का हिस्सा है. हाल के हफ्तों में कई देशों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आगजनी और छोटे विस्फोट शामिल हैं.

1. London में यहूदी स्वयंसेवी संगठन की एम्बुलेंस को आग लगाई गई

2. Amsterdam में यहूदी स्कूल को नुकसान पहुंचा

3. Rotterdam में प्रार्थना स्थल के बाहर विस्फोट

4. Liège में यहूदी स्थल को निशाना बनाया गया

इन घटनाओं ने पूरे यूरोप में यहूदी-विरोधी भावना को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

संदिग्ध आतंकी समूह का नाम आया सामने

इन हमलों की जिम्मेदारी अशहाब अल-यामीन अल-इस्लामिया (HAYI) नाम के एक आतंकी समूह ने ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समूह हाल ही में सामने आया है और इसके ईरानी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

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इजरायल के प्रवासी मामलों से जुड़े मंत्रालय का कहना है कि यह समूह बेल्जियम, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है. इन घटनाओं के बाद बेल्जियम जैसे देशों ने सुरक्षा बढ़ा दी है. वहां यहूदी पूजा स्थलों और स्कूलों की सुरक्षा के लिए सैन्य बल तक तैनात किए गए हैं. नीदरलैंड में भी पहले से ही कुछ यहूदी संस्थानों को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले धमकियां मिल चुकी हैं. फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन है.