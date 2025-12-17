Advertisement
2035 की डेडलाइन से पहले बदला यूरोप का मन! पेट्रोल-डीजल कारों पर पूरी रोक अब अधूरी, ग्रीन ट्रांजिशन की हिली नींव

2035 की डेडलाइन से पहले बदला यूरोप का मन! पेट्रोल-डीजल कारों पर पूरी रोक अब अधूरी, ग्रीन ट्रांजिशन की हिली नींव2035 की डेडलाइन से पहले बदला यूरोप का मन! पेट्रोल-डीजल कारों पर पूरी रोक अब अधूरी, ग्रीन ट्रांजिशन की हिली नींव

EU Combustion Engine Policy: यूरोप में नई कारों को लेकर बड़ा नीति बदलाव सामने आया है. पहले योजना थी कि 2035 के बाद यूरोपीय यूनियन में केवल इलेक्ट्रिक या zero emission वाली नई कारें ही बिकेंगी, लेकिन अब इस फैसले में ढील दी जा रही है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:54 AM IST
2035 की डेडलाइन से पहले बदला यूरोप का मन! पेट्रोल-डीजल कारों पर पूरी रोक अब अधूरी, ग्रीन ट्रांजिशन की हिली नींव2035 की डेडलाइन से पहले बदला यूरोप का मन! पेट्रोल-डीजल कारों पर पूरी रोक अब अधूरी, ग्रीन ट्रांजिशन की हिली नींव

EU Combustion Engine Policy: यूरोपीय यूनियन ने 2035 तक नई पेट्रोल-डीजल कारों पर पूरी तरह रोक लगाने के अपने पुराने फैसले में बड़ा बदलाव किया है. अब यह प्रतिबंध 100% की जगह सिर्फ 90% वाहनों पर ही लागू होगा. 2035 के बाद भी 10% नई कारें ऐसी हो सकती हैं, जिनमें combustion engine या प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक होगी. इस फैसले को जलवायु परिवर्तन से लड़ाई के लिए झटका माना जा रहा है, हालांकि यूरोपीय आयोग का कहना है कि वह अब भी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष Ursula von der Leyen ने कहा कि इस बदलाव के बावजूद यूरोप दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा और हरित बदलाव की दौड़ में आगे बना रहेगा. आयोग का कहना है कि 2035 के बाद कार कंपनियों को वाहनों के टेलपाइप एमिशन में 90% तक कटौती करनी होगी. बाकी 10% उत्सर्जन की भरपाई कम-कार्बन स्टील के इस्तेमाल, ई-फ्यूल या बायोफ्यूल के जरिए करना होगा.

इस प्रस्ताव को यूरोपीय संसद से मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. हालांकि पर्यावरण के नजरिए से यह फैसला यूरोपीय यूनियन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कहा जा रहा है. यूरोप ने 2050 तक कार्बन-न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तय किया है. कार और वैन मिलकर यूरोप के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का करीब 15% हिस्सा पैदा करते हैं. 

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम यूरोप के ऑटोमोबाइल उद्योग को राहत देने के लिए उठाया गया है. यूरोपीय कार कंपनियां इस समय ऊंची ऊर्जा लागत, अमेरिका को एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ और चीन से बढ़ते कॉम्पटीशन का सामना कर रही हैं. पहले इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उम्मीदें काफी ऊंची थीं. हालांकि उपभोक्ताओं की मांग उम्मीद से कम रही और पूरे यूरोप में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं है.

पर्यावरण संगठन T&E के नीति प्रबंधक Tim Dexter ने चेतावनी दी है कि इस फैसले के जलवायु पर गंभीर असर पड़ सकता है. उनका कहना है कि इससे यह संदेश जाएगा कि लंबे समय के पर्यावरणीय वादों को आसानी से बदला जा सकता है.

बता दें कि ये यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिकी कार निर्माता Ford ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन प्लान में कटौती की घोषणा की है. इससे कंपनी को करीब 19.5 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा. अमेरिका और अन्य कंपनियों ने पहले इलेक्ट्रिक वाहनों में भारी निवेश किया था क्योंकि उन्हें सख्त पर्यावरण नियमों की उम्मीद थी. देखा जाए तो अब नियमों में ढील, सब्सिडी में कटौती और राज्यों के अधिकारों को चुनौती दिए जाने से स्थिति बदल गई है.

विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी कार से होने वाले प्रदूषण को मापना आसान नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ चलने के दौरान नहीं, बल्कि उसके बनने से लेकर पूरे जीवनकाल का असर देखा जाता है. पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें बनाने में लगभग समान प्रदूषण होता है. बैटरी निर्माण के कारण इलेक्ट्रिक कारें शुरू में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करती हैं. औसतन इलेक्ट्रिक कारें हाइब्रिड और पेट्रोल कारों की तुलना में करीब 40% ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं लेकिन ऐसा सिर्फ निर्माण के समय ही होता है. 

हालांकि पूरी उम्र के हिसाब से तस्वीर बदल जाती है, पेट्रोल कारें बनाना सबसे साफ माना जाता है, लेकिन चलने के दौरान उनका प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है. वहीं इलेक्ट्रिक कारें भले ही निर्माण में ज्यादा कार्बन छोड़ती हों लेकिन पूरे जीवनकाल में वे पेट्रोल कारों के मुकाबले करीब 40% कम कार्बन रिलीज करती हैं.

EU Combustion Engine Policy

