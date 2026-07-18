अब अमेरिका के भरोसे नहीं NATO देश, ब्रिटेन का 'रोबोटिक फाइटर' और जर्मनी का नया जेट उड़ाएगा रूस के होश; जानें क्या है पूरा प्लान

Tranche-4 Euro Fighter Jet: यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी भीषण जंग ने पूरे यूरोप की रातों की नींद उड़ा दी है. यूरोपीय देशों को अब यह डर सताने लगा है कि पुतिन की सेना कभी भी उनकी सीमाओं में दाखिल हो सकती है. अपनी संप्रभुता यानी अपनी आजादी की रक्षा के लिए अब इन देशों ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं और डिफेंस सेक्टर में अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दिया है.
इस बड़े कदम के पीछे एक वजह अमेरिका भी है. दरअसल, अमेरिका अब अपना ध्यान पैसिफिक (प्रशांत महासागर) क्षेत्र की ओर मोड़ रहा है, इसलिए वाशिंगटन ने अपने यूरोपीय साथियों से साफ कह दिया है कि 'अब अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो.
इसी का नतीजा है कि यूरोप से दो बेहद हाई-प्रोफाइल और घातक मिलिट्री डेवलपमेंट सामने आए हैं:
1. यूनाइटेड किंगडम (UK) का 'स्टॉर्म फाइटर' रोबोटिक ड्रोन प्रोग्राम
2. जर्मनी का 'प्रोजेक्ट क्वाड्रिगा', जिसके तहत नया 'ट्रैंच-4 यूरोफाइटर' जेट मैदान में उतरा है
ये दोनों ही प्रोजेक्ट यूरोप की वायु सेना को इतना मॉडर्न बना देंगे कि रूस किसी भी दुस्साहस को करने से पहले सौ बार सोचेगा.
लंदन में दुनिया के बड़े एयरफोर्स चीफ्स की मीटिंग हुई, जहां यूके ने अपने नए स्टॉर्म फाइटर कार्यक्रम का ऐलान करके सबको चौंका दिया. यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि एक 'लॉयल-विंगमैन' ड्रोन है. यानी आसमान में जब इंसानी पायलट टाइफून या F-35 जैसे खतरनाक जेट्स उड़ाएंगे, तो यह रोबोटिक ड्रोन उनके साथ एक सच्चे जोड़ीदार की तरह उड़कर दुश्मन पर तबाही मचाएगा.
ब्रिटेन ने इस अनोखे खेल के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है. अगले 4 सालों के लिए करीब £6.6 बिलियन (अरब पाउंड) का बजट सेना को आधुनिक बनाने के लिए रखा गया है. इसमें से लगभग £406 मिलियन सिर्फ इन बिना पायलट वाले ड्रोनों को विकसित करने के लिए दिए गए हैं.
डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ड्रोन काफी अच्छे, काफी सस्ते और काफी तेज होंगे, जिन्हें युद्ध के समय भारी संख्या में तुरंत तैयार किया जा सकेगा. अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा, तो यूके की रॉयल एयर फोर्स (RAF) दुनिया की पहली ऐसी सेना बन जाएगी जो छठी पीढ़ी (6th Generation) की तकनीक के साथ इंसानों और रोबोटिक ड्रोनों को एक साथ युद्ध में उतारेगी. बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस काम में ब्रिटेन का साथ दे रही हैं.
दूसरी तरफ, जर्मनी ने भी देर नहीं की. उन्होंने एयरबस की फैक्ट्री में अपने बिल्कुल नए ट्रैंच-4 यूरोफाइटर का सफल टेस्ट कर लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यूरोफाइटर जेट को यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया है. जर्मनी ने अपनी वायुसेना (जिसे लूफ्टवाफे कहते हैं) के पुराने हो चुके विमानों को रिटायर करने के लिए पूरे 38 नए ट्रैंच-4 जेट्स का ऑर्डर दिया है. ये विमान सबसे आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और राडार तकनीक से लैस हैं. यही नहीं, जर्मनी अपने 20 पुराने विमानों को भी इसी नए स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने जा रहा है, जो आने वाले समय में दुश्मनों के राडार और सिग्नल को जाम करने यानी 'इलेक्ट्रॉनिक-वॉरफेयर' में पुराने टॉरनेडो विमानों की जगह लेंगे.
यूके का यह जादुई ड्रोन और जर्मनी का यह नया फाइटर जेट मिलकर यूरोप की एक सोची-समझी 'डुअल-ट्रैक रणनीति' को दिखाते हैं. रणनीति साफ है कि एक तरफ अपने पुराने लड़ाकू विमानों को नया और अपग्रेड करो, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए बिना पायलट वाले रोबोटिक सिस्टम में भारी निवेश करो.
स्पेन और अन्य नाटो (NATO) देश भी इसी राह पर चल पड़े हैं. रूस के एक हमले ने यूरोप के पुराने शांति वाले ढर्रे को पूरी तरह पलट कर रख दिया है. अब यूरोप के देश किसी और के भरोसे बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं; वे अपनी जमीन और अपनी जनता की रक्षा के लिए खुद को हर जंग के लिए तैयार कर रहे हैं.