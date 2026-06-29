Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पिघल गईं पटरियां, ट्राम सर्विस रद्द, भीषण गर्मी से यूरोप में 1300 मौतें, हाहाकार के बीच जर्मनी में 41.7 डिग्री पहुंचा तापमान

पिघल गईं पटरियां, ट्राम सर्विस रद्द, भीषण गर्मी से यूरोप में 1300 मौतें, हाहाकार के बीच जर्मनी में 41.7 डिग्री पहुंचा तापमान

Europe Heatwave: यूरोप में भीषण गर्मी ने हालात गंभीर कर दिए हैं. जर्मनी में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, कई जगह रेल पटरियां पिघल गईं और ट्राम सेवाएं रद्द करनी पड़ीं. हीटवेव के कारण अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत की खबर है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 29, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:03 PM IST
पिघल गईं पटरियां, ट्राम सर्विस रद्द, भीषण गर्मी से यूरोप में 1300 मौतें, हाहाकार के बीच जर्मनी में 41.7 डिग्री पहुंचा तापमान
Image Credit: X- Video GrabSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश... बागी सांसदों पर बोले उद्धव ठाकरे
Maharashtra news25 min ago
2
Gold rate32 min ago
3
DU Admission 202638 min ago
4
jcb bucket48 min ago
5
Eurpoe53 min ago