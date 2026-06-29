/पिघल गईं पटरियां, ट्राम सर्विस रद्द, भीषण गर्मी से यूरोप में 1300 मौतें, हाहाकार के बीच जर्मनी में 41.7 डिग्री पहुंचा तापमान

यूरोप इस समय भीषण गर्मी की ऐसी लहर से जूझ रहा है, जिसने सिर्फ लोगों की दिनचर्या ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कई देशों से ऐसी तस्वीरें और रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनमें कहीं सड़कों की सतह पिघलती दिखाई दे रही है तो कहीं तेज गर्मी के कारण ट्राम की पटरियां मुड़ गई हैं. हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार बढ़ते तापमान का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहा. कई स्थानों पर हाईवे क्षतिग्रस्त होने की खबरें हैं, जबकि रेल सेवाओं में देरी दर्ज की गई है.
बिजली की बढ़ती मांग के कारण पावर ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव देखा जा रहा है. वहीं अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने की जानकारी सामने आई है. कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है. सप्ताह की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाली यह भीषण गर्मी अब मध्य और पूर्वी यूरोप तक फैल चुकी है. कई देशों में दशकों पुराने तापमान रिकॉर्ड टूट गए हैं, जिससे यह हीटवेव हाल के वर्षों की सबसे गंभीर घटनाओं में गिनी जा रही है.
जर्मनी में तापमान 36°C है और टेनिस रैकेट के हैंडल सचमुच पिघल रहे हैं. यूरोपियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी खराब क्यों होती है? यहां पर भी गर्मी का तेज असर दिखाई दिया है. राजधानी बर्लिन के कई इलाकों में सड़कें तक पिघल गईं.देश के अन्य हाईवे पर भी गर्मी से जुड़ी क्षति की खबरें सामने आई हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में भीषण गर्मी के कारण सड़कों के पिघलने और खराब होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं.
It's 36°C in Germany and Tennis Racket Handles are literally melting.
Why are European Products so low Quality. pic.twitter.com/its13FY4LN
void (@wosgnn) June 28, 2026
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क में वर्ष 1874 से मौसम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. अब पहली बार देश में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उत्तरी शहर आरहूस के पास स्थित ओडम में दर्ज किया गया यह तापमान देश के इतिहास का सबसे अधिक माना जा रहा है.स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में पारा 38.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो वहां का नया रिकॉर्ड है. वहीं चेक गणराज्य के डोक्सानी में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. ब्रिटेन में भी शुक्रवार का दिन जून महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया. वहां तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 1976 से कायम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
एक्सपर्ट्स लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी की घटनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा व्यवस्था पर गंभीर दबाव डाल सकती हैं. मौजूदा हीटवेव ने एक बार फिर दिखाया है कि लगातार बढ़ते तापमान का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव परिवहन, बिजली आपूर्ति और आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी सीधे तौर पर पड़ता है.
जर्मनी में तेज गर्मी का सबसे बड़ा असर परिवहन व्यवस्था पर दिखाई दिया. राजधानी बर्लिन के बाहरी इलाके में A2 मोटरवे पर अत्यधिक तापमान के कारण कंक्रीट की सड़क की स्लैब उभरकर टूट गईं, जिसके बाद सड़क का हिस्सा बंद करना पड़ा. देश के अन्य हाईवे पर भी गर्मी से जुड़ी क्षति की खबरें सामने आई हैं. रेल सेवा संचालित करने वाली डॉयचे बान (Deutsche Bahn) ने लोगों से सप्ताहांत में गैर-जरूरी रेल यात्रा टालने की अपील की. कंपनी का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से रेलवे का बुनियादी ढांचा गंभीर दबाव में है और ट्रेनों के संचालन पर इसका असर पड़ सकता है. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में भीषण गर्मी के कारण सड़कों के पिघलने और खराब होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं.
फ्रांस में भी हीटवेव ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया है. कई इलाकों में सड़कों के पिघलने, बिजली आपूर्ति में रुकावट और ट्रेनों के देरी से चलने की खबरें सामने आई हैं. सरकारी बिजली कंपनी EDF ने बताया कि अत्यधिक तापमान के कारण कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शीतलन (कूलिंग) व्यवस्था प्रभावित होने से बिजली उत्पादन अस्थायी रूप से कम किया गया है. हालांकि कंपनी का कहना है कि देश की बिजली मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है. स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गर्मी का असर देखने को मिला. पेरिस के सार्वजनिक अस्पताल नेटवर्क ने अपने सभी 38 अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी है. मेडिकल हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के चलते पेरिस प्राइड मार्च स्थगित करना पड़ा, जबकि तीन दिन तक चलने वाला एक संगीत महोत्सव भी रद्द कर दिया गया.
इटली ने राजधानी रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, बोलोन्या और मिलान समेत 18 शहरों में रेड हीट अलर्ट जारी रखा है. तेज धूप से बचने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक फव्वारों तथा छायादार स्थानों का सहारा लेते नजर आए, जबकि बाजारों में बोतलबंद पानी, टोपी और छाते की मांग बढ़ गई. ब्रिटेन में सप्ताहांत के दौरान तापमान में कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई, लेकिन कई इलाकों में एम्बर हीट वार्निंग अब भी लागू है. समाचार एजेंसी AP के अनुसार, शनिवार को एक नदी और एक झील से 22 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय किशोर के शव बरामद किए गए. इसके साथ ही सप्ताह के दौरान गर्मी से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या चार हो गई. अधिकारियों ने लोगों से बिना निगरानी वाले जलाशयों में तैराकी करने से बचने की अपील की है.
इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि यह भीषण गर्मी सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी हो सकती है. WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि 21 जून के बाद से यूरोप में तेज गर्मी से जुड़े 1,300 से अधिक अतिरिक्त मौतों के मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि अत्यधिक गर्मी को अक्सर "साइलेंट किलर" यानी ऐसा खतरा माना जाता है, जिसका असर धीरे-धीरे लेकिन घातक रूप से सामने आता है.
In France, the asphalt is melting in the heat. A “heat dome” has been hanging over Europe for a week, and forecasters say temperatures will exceed 40°C in the shade in the coming days. pic.twitter.com/LMhZKbBjUY
— распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 24, 2026
फ्रांस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले बुधवार से अब तक देश में सामान्य अनुमान की तुलना में करीब 1,000 अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई है. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इन अतिरिक्त मौतों में बड़ी संख्या 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि घरों में होने वाली मौतों के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि भीषण गर्मी का असर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप के अधिकांश घर, स्कूल और कार्यस्थल इतनी अधिक गर्मी को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे. यही वजह है कि लगातार बढ़ते तापमान का असर लोगों के स्वास्थ्य पर तेजी से दिखाई दे रहा है. विशेष रूप से बुजुर्ग, छोटे बच्चे और पहले से बीमार लोग हीट स्ट्रेस का सबसे आसान शिकार बन रहे हैं. स्वास्थ्य एजेंसियां लोगों को दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रही हैं.