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अमेरिका को किनारे कर यूरोप की नई चाल! होर्मुज पर खुद बनाएगा सुरक्षा घेरा, बदल रहा पावर गेम

Middle Crisis: अमेरिका की गैरमौजूदगी में यूरोप अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग में अपना स्वतंत्र सुरक्षा मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. जानिए कैसे यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन और तेल सप्लाई पर बड़ा असर डाल सकता है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:10 AM IST
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होर्मुज पर यूरोप का नया प्लान (Photo- AI)
होर्मुज पर यूरोप का नया प्लान (Photo- AI)

बीते 46 दिनों से ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है. अमेरिका-ईरान के टकराव के बाद अब यूरोपीय देश एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं. इस रणनीति का केंद्र है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग. ये वो जलमार्ग है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. यूरोपीय देशों की कोशिश है कि इस अहम मार्ग पर जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे, लेकिन इसमें अमेरिका की सीधी सैन्य भूमिका न हो. यानी वे एक ऐसा संतुलन बनाना चाहते हैं, जिसमें सुरक्षा भी बनी रहे और क्षेत्र में तनाव भी न बढ़े.  

दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष ने न सिर्फ क्षेत्रीय हालात को प्रभावित किया, बल्कि ट्रांस-अटलांटिक रिश्तों को भी नई दिशा दी है. ये रिश्ते अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का आधार रहे हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इन्हें वैश्विक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता रहा है. अब बदलते हालात में यूरोप अपनी भूमिका को ज्यादा स्वतंत्र और संतुलित बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्थिरता भी बनाए रख सके.

बारूदी सुरंगों को हटाने का अभियान चलाएगा यूरोप

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं. इस योजना का मकसद युद्ध खत्म होने के बाद समुद्री रास्तों पर फिर से भरोसा बहाल करना है, ताकि वैश्विक व्यापार और जहाजों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू हो सके. रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस प्रस्ताव के तहत एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाया जाएगा. यह गठबंधन समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगा और जरूरत पड़ने पर नौसेना की तैनाती भी करेगा, जिससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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इस मिशन में अमेरिका, इजरायल और ईरान को शामिल नहीं करेंगे

हालांकि, इस पहल की खास बात यह है कि इसमें सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल देशों जैसे- अमेरिका, इजरायल और ईरान को शामिल नहीं किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन को निष्पक्ष और संतुलित रखा जाए, ताकि किसी भी तरह का राजनीतिक या सैन्य टकराव दोबारा न बढ़े. हालांकि, अब तक इस समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी हद तक अमेरिका संभालता रहा है, लेकिन बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच यूरोप अपने हितों की रक्षा खुद करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है. इस प्रस्तावित मिशन का मकसद समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त रूप से निगरानी करना होगा.

होर्मुज में यूरोप की ये पहल वैश्विक सियासत को नया मोड़ देगी!

इस मिशन को लेकर अभी कई सवाल बाकी हैं जैसे इसमें कौन-कौन से देश शामिल होंगे, इसकी कमान किसके हाथ में होगी और यह कितना प्रभावी साबित होगा? लेकिन इतना तय है कि होर्मुज जैसे संवेदनशील इलाके में यूरोप की यह पहल वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह कदम यूरोप की रणनीतिक स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा संकेत है. यूरोप की इस रणनीति से ये बात साफ हो जाती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब पारंपरिक निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है और देश अपने-अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः  45 दिन बाद महायुद्ध के खात्मे पर बड़ा इशारा, ट्रंप ने कहा- War is over

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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