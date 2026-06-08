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इस मुल्क में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया', 21 साल बाद तैयार हुआ यूरोप का विशाल गणेश मंदिर; उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Specialities of Berlin Ganesh Temple: यूरोप में भी 'गणपति बप्पा मोरया' गूंज रहा है. करीब 21 साल बाद यूरोप का विशाल गणेश मंदिर तैयार हो गया है. इस मंदिर का उद्घाटन 7 जून को किया गया, जिसमें दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं उमड़ पड़े.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 03:40 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:50 AM IST
इस मुल्क में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया', 21 साल बाद तैयार हुआ यूरोप का विशाल गणेश मंदिर; उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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