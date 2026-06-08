इस मुल्क में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया', 21 साल बाद तैयार हुआ यूरोप का विशाल गणेश मंदिर; उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

इस मंदिर का पहला गोपुरम टावर 2015 में बना. इससे पहले 2014 में बर्लिन के ब्रिट्ज इलाके में छोटा श्री मयूरापति मुरुगन मंदिर खुला था, जो बर्लिन का पहला हिंदू मंदिर था. अब गणेश मंदिर के खुलने पर 5 दिवसीय महोत्सव मनाया गया. वहां पर 7 जून को गंगा जल और बर्लिन के जल को क्रेन के जरिए 17 मीटर ऊंचे विमान (शिखर) पर चढ़ाया गया. इस तरह यूरोप के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री गणेश मंदिर ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए.