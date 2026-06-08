इस मुल्क में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया', 21 साल बाद तैयार हुआ यूरोप का विशाल गणेश मंदिर; उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Berlin Ganesh Temple Latest Updates: सनातन धर्म की खुशबू सात समंदर पार विदेशों में भी तेजी से फैल रही है. अब जर्मनी में भगवान गणेश को समर्पित भव्य मंदिर को पब्लिक के लिए ओपन किया गया है. यह मंदिर बर्लिन के न्यूकोल्न इलाके में हासेनहाइड पार्क के किनारे बना है. इस दिव्य मंदिर का शिखर 17 मीटर ऊंचा है. इस मंदिर को रविवार को आम जनता के दर्शनार्थ खोल दिया गया.
मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने गीत-संगीत के साथ आनंद मनाया. साथ ही पारंपरिक भारतीय खेल मल्लखंब का प्रदर्शन किया. एक भक्त ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. आज हमारे भारत जैसे बड़े गणेश मंदिर का उद्घाटन हो रहा है. खासकर हमारे प्राचीन भारतीय खेल मल्लखंब को यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है.'
दूसरे एक भक्त ने कहा, 'यह मंदिर भारत से आए नए लोगों, छात्रों और आईटी वर्कर्स के लिए है. यह सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि जर्मन लोगों के साथ मिलकर, नाच-गाने और उत्सव मनाने के लिए है.'
यह मंदिर 24 सितंबर 2005 को स्थापित किया गया था और 7 जून 2026 को इसमें प्राण-प्रतिष्ठा हुई. पूरे 21 साल की निर्माण अवधि के बाद यह मंदिर पूरी तरह दान और सेवा से बनकर तैयार हुआ है. आज यह यूरोप के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक बन गया है.
इस मंदिर का संचालन 10 स्वयंसेवी बोर्ड सदस्यों और तीन पुजारियों की ओर से किया जा रहा है. यह जर्मनी के फिनान्ज़ाम्ट फ्यूर कोर्पोरशाफ्टेन द्वारा रजिस्टर्ड नॉन-प्रॉफिट संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है.
अगर आप कभी जर्मनी जाएं तो वहां पर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. यह मंदिर प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा. सुबह और शाम आरती का आयोजन किया जाएगा. यह मंदिर सभी हिंदू परंपराओं, वैष्णव, शैव, शाक्त के भक्तों के लिए खुला है. बर्लिन के स्थानीय परिवार, छात्र, मिश्रित धर्म के जोड़े और स्कूल के बच्चे भी यहां आ सकते हैं.
इस मंदिर का पहला गोपुरम टावर 2015 में बना. इससे पहले 2014 में बर्लिन के ब्रिट्ज इलाके में छोटा श्री मयूरापति मुरुगन मंदिर खुला था, जो बर्लिन का पहला हिंदू मंदिर था. अब गणेश मंदिर के खुलने पर 5 दिवसीय महोत्सव मनाया गया. वहां पर 7 जून को गंगा जल और बर्लिन के जल को क्रेन के जरिए 17 मीटर ऊंचे विमान (शिखर) पर चढ़ाया गया. इस तरह यूरोप के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री गणेश मंदिर ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए.