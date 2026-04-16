'केवल 6 महीने तक ही हो सकता है गुजारा...,' तेल के लिए तिल-तिल तड़पा यूरोप, नाइजीरिया के सामने फैलाने पड़ रहे हाथ

Fuel Prices: पश्चिम एशिया की जंग में होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनियाभर में तेल का संकट खड़ा हो गया था. इसके चलते कई देशों में इमरजेंसी जैसी स्थिति भी खड़ी हो गई थी. वहीं अब इस संकट से यूरोप में समस्या और बढ़ गई है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ( IEA) के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास अब शायद केवल 6 हफ्ते के लिए ही जेट ईंधन बचा है. संगठन के मुताबिक अगर यूरोप पश्चिम एशिया से अपने इंपोर्ट का कम से कम आधा हिस्सा रीप्लेस करने में असमर्थ रहता है, तो जून में शेयर मार्केट बड़े बदलाव से गुजर सकता है.

ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर यूरोप

ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद से फ्यूल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. वहीं इसकी कमी की आशंकाएं भी पैदा हो गई हैं. IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने न्यूज एजेंसी 'AP' को बताया कि अगर सप्लाई बंद रहती है तो जल्द ही उड़ाने रद्द हो सकती हैं. IEA के मुताबिक यूरोप अतीत में अपने जेट फ्यूल इंपोर्ट का तकरीबन 75 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता रहा है. वहीं मौजूदा समय में यूरोपीय देश खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई की भरपाई अन्य देशों से फ्यूल इंपोर्ट करके पूरी कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए वे अमेरिका और नाइजीरिया पर निर्भर हैं.

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यूरोप में तेल की कमी

IEA ने कहा कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी जेट फ्यूल सप्लाई में तेजी से वृद्धि हुई है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही ये सभी खेप यूरोप के लिए ही भेजी जा रही हों, लेकिन फिर भी वे खोई हुई सप्लाई के आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्से की ही भरपाई कर पाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूरोप मिडिल ईस्ट से अपनी सप्लाई का 50 प्रतिशत से ज्यादा भी भरपाई करने में असमर्थ रहा तो कई एयरपोर्ट्स में फिजिकल शॉर्टेज हो सकती है, जिससे फ्लाइटें कैंसिल होंगी और मांगों में भी कमी आ सकती है.

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आसमान छू रही फ्यूल की कीमत

'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक 'आर्गस मीडिया' में यूरोपीयन जेट फ्यूल प्राइसिंग के प्रमुख अमार खान का मानना ​​है कि भले ही भविष्य में खाड़ी देशों से सप्लाई फिर से शुरू हो जाए, फिर भी गर्मियों में यात्रा के चरम पर पहुंचने से पहले ईंधन में कमी हो सकती है. उन्होंने कहा,' यह निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप के कुछ जगहों में कुछ हद तक कमी होने की संभावना बढ़ती जा रही है.' बता दें कि दुनिया भर की कई एयरलाइन कंपनियों को बढ़ते फ्यूल की कीमतों का मुकाबला करने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग करनी पड़ी हैं, जो आमतौर पर उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट का 20-40 प्रतिशत हिस्सा होता है. पिछले कुछ दिनों में फ्यूल की कीमत 1 लाख 70 हजार प्रति टन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जबकि जंग शुरू होने से पहले इसकी कीमत 77 हजार के करीब थी.