Advertisement
trendingNow13181560
Hindi Newsदुनियाकेवल 6 महीने तक ही हो सकता है गुजारा..., तेल के लिए तिल-तिल तड़पा यूरोप, नाइजीरिया के सामने फैलाने पड़ रहे हाथ

'केवल 6 महीने तक ही हो सकता है गुजारा...,' तेल के लिए तिल-तिल तड़पा यूरोप, नाइजीरिया के सामने फैलाने पड़ रहे हाथ

Europe Fuel Crisis: होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने के बाद से यूरोप की स्थिति दयनीय होने लगी है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के पास अब केवल 6 महीने तक के लिए ही ईंधन बचा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 16, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'केवल 6 महीने तक ही हो सकता है गुजारा...,' तेल के लिए तिल-तिल तड़पा यूरोप, नाइजीरिया के सामने फैलाने पड़ रहे हाथ

Fuel Prices: पश्चिम एशिया की जंग में होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनियाभर में तेल का संकट खड़ा हो गया था. इसके चलते कई देशों में इमरजेंसी जैसी स्थिति भी खड़ी हो गई थी. वहीं अब इस संकट से यूरोप में समस्या और बढ़ गई है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ( IEA) के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास अब शायद केवल 6 हफ्ते के लिए ही जेट ईंधन बचा है. संगठन के मुताबिक अगर यूरोप पश्चिम एशिया से अपने इंपोर्ट का कम से कम आधा हिस्सा रीप्लेस करने में असमर्थ रहता है, तो जून में शेयर मार्केट बड़े बदलाव से गुजर सकता है.   

ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर यूरोप 

ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद से फ्यूल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. वहीं इसकी कमी की आशंकाएं भी पैदा हो गई हैं. IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने न्यूज एजेंसी 'AP' को बताया कि अगर सप्लाई बंद रहती है तो जल्द ही उड़ाने रद्द हो सकती हैं.  IEA के मुताबिक यूरोप अतीत में अपने जेट फ्यूल इंपोर्ट का तकरीबन 75 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता रहा है. वहीं मौजूदा समय में यूरोपीय देश खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई की भरपाई अन्य देशों से फ्यूल इंपोर्ट करके पूरी कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए वे अमेरिका और नाइजीरिया पर निर्भर हैं.   

ये भी पढ़ें-  जिस मलक्का पर पड़ी ट्रंप की नजर, वहां पहले से ही है भारत का 'आंवला' कनेक्शन; क्या है इसके नाम का इतिहास?    

Add Zee News as a Preferred Source

 

यूरोप में तेल की कमी 

IEA ने कहा कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी जेट फ्यूल सप्लाई में तेजी से वृद्धि हुई है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही ये सभी खेप यूरोप के लिए ही भेजी जा रही हों, लेकिन फिर भी वे खोई हुई सप्लाई के आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्से की ही भरपाई कर पाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूरोप मिडिल ईस्ट से अपनी सप्लाई का 50 प्रतिशत से ज्यादा भी भरपाई करने में असमर्थ रहा तो कई एयरपोर्ट्स में फिजिकल शॉर्टेज हो सकती है, जिससे फ्लाइटें कैंसिल होंगी और मांगों में भी कमी आ सकती है.  

ये भी पढ़ें- इस्लामाबाद के फेल होते ही फ्रांस बना नया शांतिदूत? ट्रंप- पेजेशकियान को फोन घुमाकर क्या बोले मैक्रों 

 

आसमान छू रही फ्यूल की कीमत 

'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक 'आर्गस मीडिया' में यूरोपीयन जेट फ्यूल प्राइसिंग के प्रमुख अमार खान का मानना ​​है कि भले ही भविष्य में खाड़ी देशों से सप्लाई फिर से शुरू हो जाए, फिर भी गर्मियों में यात्रा के चरम पर पहुंचने से पहले ईंधन में कमी हो सकती है. उन्होंने कहा,' यह निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप के कुछ जगहों में कुछ हद तक कमी होने की संभावना बढ़ती जा रही है.' बता दें कि दुनिया भर की कई एयरलाइन कंपनियों को बढ़ते फ्यूल की कीमतों का मुकाबला करने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग करनी पड़ी हैं, जो आमतौर पर उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट का 20-40 प्रतिशत हिस्सा होता है. पिछले कुछ दिनों में फ्यूल की कीमत 1 लाख 70 हजार प्रति टन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जबकि जंग शुरू होने से पहले इसकी कीमत 77 हजार के करीब थी. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
Delimitation
तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
nasik
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
West Bengal Election 2026
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
Mumbai News
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
Maharashtra elections
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
bmc
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
'गृहमंत्री जी हंस रहे हैं, आज चाणक्य जिंदा होते तो...', प्रियंका का अमित शाह पर तंज
priyanka gandhi
'गृहमंत्री जी हंस रहे हैं, आज चाणक्य जिंदा होते तो...', प्रियंका का अमित शाह पर तंज
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
Punjab news
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
West Bengal Election 2026
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा