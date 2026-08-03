/कौन है Agent 47? यूरोप के टीनेजर्स को बना रहा चलता-फिरता सुपारी किलर, ढूंढ रही 11 देशों की पुलिस

Europol alerts Europe news: यूरोप में अपराधी गिरोह सोशल मीडिया के जरिए किशोरों की भर्ती कर उन्हें कम समय से बहुत सारा पैसा कमाने का लालच देकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के दलदल में धकेल रहे हैं. टीनेजर्स को सुपारी किलर बनाकर लोगों की हत्या करवाने के लिए, उनका ब्रेनवाश किया जा रहा है. ये लोग ऐसे हत्यारों की फौज बना रहे हैं, जो सरेआम दिन-दहाड़े और सरेआम चलते-फिरते किसी को भी मार सकते हैं. यह खुलासा यूरोपियन यूनियन की लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी यूरोपोल ने किया है.
पुलिस का कहना है कि ये गैंग कम उम्र के युवाओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें मोटी रकम का लालच देते हैं और फिर उन्हें सुपारी किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं. इसके पीछे जिन प्रमुख गिरोहों के नाम सामने आए है, उनमें स्वीडन का फॉक्सट्रॉट नेटवर्क (Foxtrot Network) शामिल है.
बीबीसी के मुताबिक, लोकल पुलिस का मानना है कि यह गैंग 2022 से अब तक करीब 35 हत्याओं में शामिल रहा है. इस गिरोह पर यूरोप में इजरायली ठिकानों पर हमले कराने और ईरानी शासन से कथित संबंध रखने के भी आरोप हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक इन टीनेजर्स को हत्या के बदले लाखों रुपये देने का वादा किया जाता है. हालांकि, उनमें से कई को पैसे मिलने से पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है.
ऐसा ही एक मामला 18 साल अतिला अजीमोव का है. उसने पिछले साल फरवरी में स्टॉकहोम में 20 वर्षीय एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दरअसल, उसने गलती से गलत व्यक्ति को अपना निशाना समझ लिया था. बाद में अदालत ने अजीमोव को उम्रकैद की सजा सुनाई.
पुलिस के अनुसार, अजीमोव ने पैसों के लालच में यह हत्या स्वीकार की थी. लेकिन अन्य किशोर सुपारी किलरों की तरह उसे भी कोई भुगतान नहीं मिला, क्योंकि अपराध के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
एक अन्य किशोर जोहान्स नैटलैंड (Johannes Natland) को इस सप्ताह ब्रिटेन की अदालत ने फॉक्सट्रॉट नेटवर्क की ओर से वेस्ट यॉर्कशायर में हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया. पुलिस के मुताबिक, नैटलैंड को सबसे पहले एक संदेश मिला था, जिसमें लिखा था, .England में हत्या, 270k.. यहां 270,000 नॉर्वेजियन क्रोनर (करीब 21,000 पाउंड) देने की बात कही गई थी.
नैटलैंड की भर्ती .Generalen. नाम से ऑनलाइन सक्रिय एक किशोर ने की थी. उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और वह एक बाल गृह (चिल्ड्रन होम) में रह रहा था. बाद में नैटलैंड को गैंग के एक अन्य सदस्य से जोड़ा गया, जो ऑनलाइन .Agent 47. नाम का इस्तेमाल करता था. यह नाम लोकप्रिय वीडियो गेम Hitman के मुख्य किरदार से लिया गया था.
पुलिस का मानना है कि Agent 47 ने ही नैटलैंड के लिए मैनचेस्टर की वन-वे फ्लाइट बुक कराई थी और उसके लिए इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाने में भी मदद की थी.
नैटलैंड को एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप Signal के जरिए निर्देश दिए गए. गैंग के अन्य गुर्गे ने उसे नक्शे और वीडियो भेजे, जिनमें दिखाया गया था कि हडर्सफील्ड के पास जंगलो में हथियार कहां छिपाए गए हैं. उसे ये भी बताया गया कि पैदल, सुरंग के पास झाड़ियों में कैश कहां रखा है.
वहीं होटल में चेक-इन करने के बाद Agent 47 ने नैटलैंड को एक और संदेश भेजा. जिसमें लिखा था, कल हमें बहुत काम करना है. हालांकि हमला होने से पहले ही ब्रिटिश पुलिस ने नैटलैंड को धर दबोचा.
पुलिस का कहना है कि इसी टीनेजर गेनरेन ने अतिला अजीमोव और एक अन्य 17 साल के लड़के को अपने गैंग में शामिल किया था, जिसने दक्षिणी स्वीडन में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का काम रावा माजिद संभालता है. माजिद को पुलिस के आने की भनक लगी तो वो फरार होकर स्वीडन पहुंचा. कुछ दिन बाद वहां भी खतरा महसूस हुआ तो तुर्किये भागा और एक दिन वहां से भी चंपत हो गया. पुलिस का मानना है कि वो ईरान की राजधानी तेहरान में छिपा है.
ब्रिटेन सरकार ने पिछले साल रावा माजिद और फॉक्सट्रॉट नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया था. यूरोपोल का कहना है कि संगठित अपराधी गिरोह अब Violence-as-a-Service नाम का नया मॉडल अपना रहे हैं. जिसमें वो टीनेजर्स की ऑनलाइन भर्ती करते हैं. ये मॉड्यूल इन किशोरों को समय-समय पर गाइड करके किसी वीडियो गेम के प्लेयर्स की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं.
खोजी पत्रकार डायमंट सालीहू ने कहा, ईरानी शासन फॉक्सट्रॉट नेटवर्क के सरगना को अपने नेटवर्क के जरिए ईरान के दुश्मनों पर हमले करवाने के ऑर्डर देता है.
यूरोपोल के यूरोपियन सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेंटर के चीफ एंडी क्राग ने इस मॉड्यूल को सोची-समझी हत्या की आउटसोर्सिंग बताया.
इस खतरे से निपटने के लिए यूरोपोल ने OTF GRIMM नाम की एक खास टास्क फोर्स बनाई, जिसमें यूरोप के 11 देशों की पुलिस शामिल है. पिछले 15 महीनों में इस टास्क फोर्स ने 280 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार लोगों में अली शेहाद अहमद भी है, जिसे ऑनलाइन Agent 47 नाम इस्तेमाल करने वाला संदिग्ध माना जाता है. हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि वही एजेंट 47 है, जिसे इराक में गिरफ्तार किया गया था. स्वीडन ने उसका प्रत्यर्पण मांगा है. वहीं पुलिस ने मोहम्मद मोवग्ली मोहधी को गिरफ्तार किया, जो फॉक्सट्रॉट नेटवर्क से जुड़ा था. रावा माजिद ईरान में आराम से रह रहा है.