Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /यूरोप में तपिश से बचने के लिए नहर में कूदे, डूबकर हो गई मौत... बढ़ते तापमान ने मचाया कोहराम

यूरोप में तपिश से बचने के लिए नहर में कूदे, डूबकर हो गई मौत... बढ़ते तापमान ने मचाया कोहराम

Europe Weather Update: यूरोप पूरी तरह से तप रहा है. पटरी तक पिघल जा रही है. स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स फ्रांस सहित यूरोप के कई अन्य देशों में गर्मी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:59 PM IST
यूरोप में तपिश से बचने के लिए नहर में कूदे, डूबकर हो गई मौत... बढ़ते तापमान ने मचाया कोहराम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड मिशन 2027: सत्ता की जंग के लिए तैयार भाजपा-कांग्रेस
dehradun news43 min ago
2
Yasin Malik1 hr ago
3
Divya Suresh1 hr ago
4
Asian Games 20261 hr ago
5
price hike1 hr ago