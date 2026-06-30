/यूरोप में तपिश से बचने के लिए नहर में कूदे, डूबकर हो गई मौत... बढ़ते तापमान ने मचाया कोहराम

अकेले फ्रांस में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग गर्मी में डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसमें डूब कर उनकी मौत हो गई. मौसम में ये परिवर्तन ग्लोबल समुद्र की सतह के टेम्परेचर के फिर से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद हुआ है. बदलते हुए हालात ने एल नीनो को एक्टिव घोषित कर दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ पैसिफिक में एक गर्म, सूखा साल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है.