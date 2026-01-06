Advertisement
क्या ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान पर लगेगा पलीता? टेंशन में यूरोप, 7 देशों का आया बयान

European Countries Joint Statement On Greenland: ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर दिए गए बयान ने यूरोप में चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में यूरोपीय देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 06, 2026, 07:34 PM IST
Joint Statement On Greenland: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की ओर से ग्रीनलैंड पर संयुक्त बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि ग्रीनलैंड से संबंधित मामलों पर फैसला लेना केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का अधिकार है. 

ग्रीनलैंड को लेकर बयान 

यूरोपीय देशों की ओर से जारी बयान में कहा गया,' आर्कटिक में सुरक्षा संयुक्त रूप से, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, जिनमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की पवित्रता शामिल हैं. इसका पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र समेत NATO सहयोगियों के साथ मिलकर हासिल की जानी चाहिए. ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं और हम इनकी रक्षा करना बंद नहीं करेंगे. संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रयास में एक आवश्यक भागीदार है, NATO सहयोगी के रूप में और डेनमार्क साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1951 के रक्षा समझौते के माध्यम से. ग्रीनलैंड अपने लोगों का है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड से संबंधित मामलों पर फैसले लेने का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पास है.  

खबर अपडेट की जा रही है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

World News

Trending news

