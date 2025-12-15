'हम NATO की सदस्यता छोड़ने को राजी', यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच बड़ा ट्विस्ट,अमेरिका के सामने झुके जेलेंस्की? यूरोप में मची पुतिन को लेकर खलबली

European leaders cement support for Ukraine: यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में बड़ा ट्विस्ट आ गया है.यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि वो NATO में शामिल होने की कोशिश छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका और पश्चिमी देश मजबूत सुरक्षा गारंटी दें. लेकिन इलाका देने की बात पर ज़ेलेंस्की अभी भी अड़े हुए हैं. ये बयान रविवार को बर्लिन में अमेरिकी दूतों से मीटिंग से पहले आया है. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने ज़ेलेंस्की से पांच घंटे से ज्यादा बात की.विटकॉफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि "काफी तरक्की हुई है" और सोमवार को मीटिंग जारी रहेगी.

ज़ेलेंस्की का बड़ा समझौता क्यों?

ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से व्हाट्सऐप चैट में कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने पहले ही यूक्रेन की NATO सदस्यता को सपोर्ट नहीं किया. इसलिए अब वो चाहते हैं कि अमेरिका से द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी मिले, जो NATO के आर्टिकल 5 जैसी हो जैसे यानी हमला होने पर मदद. साथ ही यूरोप, कनाडा, जापान जैसे देशों से भी गारंटी. ज़ेलेंस्की ने इसे "हमारा समझौता" बताया, ताकि रूस दोबारा हमला न करे. लेकिन डोनेट्स्क इलाके जैसे कंट्रोल वाले हिस्सों को देने से साफ मना कर दिया. AP और गार्जियन की रिपोर्ट्स में ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये गारंटी कानूनी रूप से बंधनकारी होनी चाहिए.

अमेरिका का दबाव और ट्रंप की जल्दबाजी

ट्रंप प्रशासन महीनों से दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन ट्रंप युद्ध जल्दी खत्म करना चाहते हैं.वो कहते हैं कि यूक्रेन हार रहा है और समझौता कर ले.अमेरिकी प्लान में पहले रूस की कुछ मांगें शामिल थीं, जैसे इलाका देना और NATO छोड़ना. लेकिन ज़ेलेंस्की ने इलाका देने से इनकार किया.न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, मीटिंग जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की मेजबानी में हुई, जहां NATO के टॉप कमांडर भी मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यूरोप में खलबली, यूक्रेन को मजबूत सपोर्ट

अमेरिका के दबाव से यूरोप के लीडर्स चिंतित हैं.जर्मन चांसलर मर्ज़ ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन गिरा तो पुतिन नहीं रुकेंगे और पुराना सोवियत संघ बनाने की कोशिश करेंगे. फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने X पर लिखा कि फ्रांस यूक्रेन के साथ है और लंबे समय तक मजबूत शांति के लिए गारंटी देगा. यूके के PM कीर स्टारमर और दूसरे लीडर्स ने भी यूक्रेन को हरसंभव मदद का ऐलान किया. रॉयटर्स के मुताबिक, सोमवार को यूरोपीय लीडर्स की मीटिंग में यूक्रेन सपोर्ट पक्का होगा. यूरोप अमेरिकी प्लान को रूस के पक्ष में मान रहा है और खुद का काउंटर प्लान बना रहा है.

रूस की मांगें और आगे की राह

पुतिन NATO सदस्यता को बड़ा खतरा मानते हैं और डोनेट्स्क का पूरा कंट्रोल चाहते हैं. लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्रंटलाइन फ्रीज हो, इलाका न दें. मीटिंग्स जारी हैं, लेकिन इलाका और गारंटी पर गतिरोध बरकरार. विशेषज्ञों का कहना है कि शांति की राह अभी लंबी है, लेकिन ये कोशिशें युद्ध रोकने की दिशा में बड़ा कदम हैं.