रूस का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय नेताओं ने निकाली नई तरकीब, तैनात करेंगे ड्रोन वॉल

यूरोपीय संघ के नेता बुधवार को कोपेनहेगन में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में मिले. यहां रूस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘ड्रोन वॉल’ जैसे नए रक्षा उपायों पर चर्चा की. इस बैठक में यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन पर भी जोर दिया गया. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ‘ड्रोन वॉल’ एक एंटी-ड्रोन प्रणाली होगी, जो ड्रोन को जल्दी पहचानने, रोकने और आवश्यक होने पर उसे नष्ट करने का काम करेगी.

इस कदम से यूरोपीय संघ अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा, यूक्रेन को 4 बिलियन यूरो का कर्ज भी जारी किया गया है, जो उसकी रक्षा और पुनर्निर्माण में मदद करेगा. रूस ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह उसकी संपत्तियों की अवैध जब्ती है, जिसका जवाब रूस जरूर देगा. अगले अक्टूबर में होने वाले यूरोपीय परिषद के सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया गया. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेत्ते फ्रेडरिक्सेन ने कहा कि यूक्रेन को वित्तीय सहायता देना यूरोपीय सुरक्षा में निवेश है.

'ड्रोन वॉल' को मिली हरी झंडी

अनौपचारिक बैठक के दौरान यूरोपीय आयोग ने ड्रोन वॉल को हरी झंडी दे दी गयी है. उन्होंने 'ड्रोन वॉल' को एक ऐसी ड्रोन-विरोधी प्रणाली बताया, जिसे ड्रोन को 'जल्दी से पता लगाने, रोकने और, यदि आवश्यक हो, तो निष्क्रिय करने' के लिए बनाया जाएगा. यह पहल ऐसे समय में आई है जब हाल ही में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों ने यूरोप के कई हवाई अड्डों पर उड़ानें बाधित की हैं और सुरक्षा बढ़ा दी है. इस अनौपचारिक बैठक के बाद गुरुवार को यूरोपीय राजनीतिक समुदाय (EPC) के शिखर सम्मेलन के लिए भी यूरोपीय नेता कोपेनहेगन में मौजूद रहे.

यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने पर चर्चा की, और अक्टूबर में होने वाली अगली यूरोपीय परिषद की बैठक में इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसेन ने कीव के लिए फंडिंग को EU की सुरक्षा में एक निवेश बताया. हालांकि, यह बैठक अनौपचारिक थी, इसलिए इसमें कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया गया, पर EU संस्थानों और सदस्य देशों ने संकेत दिया है कि अक्टूबर में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले रक्षा पहलों और यूक्रेन के समर्थन पर काम जारी रहेगा.

रूस की चेतावनी

बैठक से ठीक पहले बुधवार को यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार, उसे जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों से मिले यूरोपीय संघ के 4 बिलियन यूरो का कर्ज प्राप्त हुआ. यह राशि G7 की पहल के तहत यूक्रेन के राज्य बजट में हस्तांतरित की गई है. इसी दिन क्रेमलिन ने यूरोपीय नेताओं को कड़ी चेतावनी दी. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस अपनी संपत्तियों को जब्त करने में शामिल किसी भी व्यक्ति या देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा. उन्होंने इस कदम को 'सीधी चोरी' करार देते हुए चेताया कि यह यूरोपीय जमाकर्ताओं और निवेशों के लिए नुकसानदायक साबित होगा.