Ukraine War: पुतिन की शर्तें मानेंगे या लड़ेंगे जेलेंस्की? 'यूक्रेन युद्ध' पर आज होगा बड़ा फैसला, वाशिंगटन में जुट रहे यूरोपीय नेता

Russia Ukraine War Latest News: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तें ट्रंप के सामने स्पष्ट कर दी हैं. अब इन शर्तों पर चर्चा के लिए आज यूरोपीय नेता और जेलेंस्की आज वाशिंगटन में जुट रहे हैं.
Trump European Leaders Meeting News: यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर आज यूएस की राजधानी वाशिंगटन में यूरोपीय देशों के नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है. वे नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ युद्ध खत्म करने के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेंगे. यह बैठक अलास्का में ट्रंप और पुतिन के साथ हुई समिट के बाद हुई थी. इस समिट में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अपनी कुछ शर्तें ट्रंप को बताई थी, जिस पर आज वाशिंगटन में अहम चर्चा होनी है.
आज वाशिंगटन में जुटेंगे यूरोपीय नेता
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी इस बैठक में भाग लेने के लिए आज वाशिंगटन जाएंगी. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा उर्सुला ने लिखा, 'राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर मैं व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होऊंगी.'
वहीं जर्मन सरकार ने भी रविवार को घोषणा की कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ सोमवार को वाशिंगटन जाएंगे. इस दौरान वे बाकी यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप के साथ बातचीत में शामिल होंगे. इस मीटिंग में वर्तमान स्थिति के साथ ही यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय मुद्दों और यूक्रेन के निरंतर समर्थन पर चर्चा की जाएगी.
यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर होगी चर्चा
फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को प्रेस को बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी आज वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे. उनके साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नाटो महासचिव मार्क रूट भी शामिल हो रहे हैं.
शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूक्रेनी राष्ट्रपति को शामिल न किए जाने के बाद, ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, इटली और फ़िनलैंड के नेता उनके समर्थन में एकजुट हो रहे हैं.
पुतिन की मांगों पर करेंगे बातचीत
यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अलास्का समिट में पुतिन ने भी युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई वे इस बात पर सहमत हुए थे कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी युद्ध को खत्म करने के अंतिम समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं.
वहीं यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने पुतिन के रुख की आलोचना करते हुए इसे युद्धक्षेत्र में बढ़त बनाने का रूस का तरीका बताया. उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन की जमीन सरेंडर करने के ट्रंप के प्रस्ताव से नाखुशी जाहिर की.
रूस की मांग से डरे हुए हैं यूरोपीय नेता
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वाशिंगटन मीटिंग का मकसद यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच एक संयुक्त मोर्चा बनाना है. उन्होंने कहा, 'अगर हम आज रूस के सामने कमज़ोरी दिखाते हैं तो हम भविष्य के संघर्षों की नींव रख रहे हैं.' उन्होंने कहा कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए.
वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने रूस से यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र का पूरा क्षेत्र सौंपने को कहा है, जिसका एक तिहाई हिस्सा अभी भी कीव के पास है. उन्होंने कहा कि कीव युद्धविराम के लिए अपनी किसी भी ज़मीन का आदान-प्रदान नहीं करेगा. यूक्रेन का संविधान किसी भी क्षेत्र को सौंपने की मनाही करता है.
ट्रंप के रुख पर रहेगी सबकी निगाहें
बताते चलें कि अलास्का समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की लंबे समय से चली आ रही मांगों में कोई बदलाव नहीं होने का संकेत दिया. इनमें नाटो गठबंधन में कीव की वांछित सदस्यता पर वीटो भी शामिल है. उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी इस शांति मार्ग में कोई बाधा न पहुंचाए.
वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि शांति समझौते तक पहुँचने में अभी भी बहुत काम करना होगा. हमने सहमति के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली है. लेकिन असहमति के कुछ बड़े क्षेत्र अभी भी बने हुए हैं. इसलिए हम अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर हैं. अब अगर कोई शांति समझौता नहीं होता है तो रूस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे. अब कूटनीतिक ध्यान सोमवार को व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ ज़ेलेंस्की की वार्ता पर केंद्रित है.
(एजेंसी IANS)