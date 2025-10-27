Advertisement
दुबई की ज्वैलरी शॉप से सोने का हार चुराती यूरोपियन महिला गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

European woman stealing gold necklace: महिला ने हार चोरी की घटना को स्वीकार किया लेकिन उसने कहा कि उसका वो चोरी करने का कोई इरादा नहीं था बल्कि, उसको उसी समय उसकी बहन की मौत की खबर मिली जिसके कारण वो भावनात्मक तौर पर सदमे में थी. उसके वकील ने उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतने की अपील की.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:55 PM IST
Dubai jewellery cctv video: देश विदेश से लगातार चोरी के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें चोर चालाकी और शातिर तरीके से घटना को अंजाम देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो दुबई से सामने आया, जिसके बाद एक यूरोपियन महिला को दुबई में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया. वीडियो वायरल होने के बाद दुबई कोर्ट ने महिला पर साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ज्वैलरी शॉप पर यूरोपियन महिला द्वारा सोने का हार चोरी करने पर ये कार्यवाही की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के न्यायालय द्वारा मार्च महीने में चोरी किए गए सोने के हार के मामले में यह फैसला सुनाया है. 

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी 
मामला उस समय सामने आया जब एक सोने की दुकान के सेल्समेन ने दस हजार एईडी के हार को डिस्पले से गायब पाया. उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें नजर आया की एक महिला स्टोर से बाहर निकलने से पहले हार को अपने बैग में डालकर ले गई. इस चोरी की जानकारी सोने की दुकान स्टाफ की तरफ से तुंरत पुलिस को दी गई. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला की गाड़ी की डिलेस्ट निकाली और उसके सवाल पूछने के लिए हिरासत में लिया. 

मानसिक हालात का दिया हवाला
पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने हार चोरी की घटना को स्वीकार किया लेकिन उसने कहा कि उसका वो चोरी करने का कोई इरादा नहीं था बल्कि, उसको उसी समय उसकी बहन की मौत की खबर मिली जिसके कारण वो भावनात्मक तौर पर सदमे में थी. उसके वकील ने उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतने की अपील की. हालांकि, अदालत ने पाया कि सबूतों से साफ पता चलता है कि महिला जानबूझकर ऐसा किया था. 

अदालत ने लगाया जुर्माना

दुबई अदालत की तरफ से फैसले के तौर पर महिला को जुर्माना और मुआवजा दोनों देने का आदेश दिया गया, इसके बाद केस बंद हो गया. इस पूरे मामले में महिला की तरफ से भावनात्मक स्पष्टीकरण के बावजूद उसे चोरी का आरोपी बताया गया.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

