Crime News: दर्द समझते हैं, पर चोरी माफ नहीं... नेकलेस उड़ाने वाली महिला पर भड़के जज, दे डाली ये बड़ी सजा

Crime News in Hindi: दुबई में एक महिला जूलरी खरीदने के बहाने शोरूम में घुसी और वहां से सोने का एक नेकलेस ले उड़ी. हालांकि उसकी चालाकी धरी रह गई, जब सीसीटीवी फुटेज में उसकी हरकत साफ पकड़ में आ गई. इसके बाद गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने उसे धर दबोचा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:37 PM IST
Crime News: दर्द समझते हैं, पर चोरी माफ नहीं... नेकलेस उड़ाने वाली महिला पर भड़के जज, दे डाली ये बड़ी सजा

Dubai theft in gold showroom: दुबई के एक चमचमाते बाज़ार में ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको दंग कर दिया. एक यूरोपीय महिला गहनों की दुकान में आई, मुस्कुराई, कुछ हार देखे. फिर मौका मिलते ही सोने का एक हार अपने थैले में डाल लिया और चुपके से वहां से निकल गई. बाद में दुकानदार को पता चला कि एक हार गायब है लेकिन उसे कौन ले गया, यह उसे पता नहीं चल पाया. इसके बाद ने दुकान का कैमरा देखा तो सच सामने आ गया. कैमरे में साफ दिखा कि महिला ने चालाकी से हार उठाया और फिर शोरूम से ऐसे बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही न हो.

कैमरे में रिकॉर्ड हो गई पूरी चालबाजी

नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना इस साल मार्च की है. दुबई में गहनों की दुकान के सेल्समैन को जब एक 10 हज़ार दिरहम (करीब ढाई लाख रुपये) का हार गायब मिला, तो उसने तुरंत कैमरा देखा. वीडियो में महिला का चेहरा साफ नज़र आया. साथ ही महिला की गाड़ी का नंबर भी पुलिस को सीसीटीवी से मिल गया. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर से उसे ढूंढ निकाला और कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया.

मैं टूटी हुई थी… महिला ने दी भावनात्मक सफाई

पुलिस पूछताछ में महिला ने कहा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया. मुझे अपनी बहन की मौत की खबर मिली थी. मैं अपने होश में नहीं थी. उसके वकील ने भी कहा कि वह मानसिक परेशानी में थी, इसलिए उस पर रहम किया जाए. लेकिन अदालत ने साफ कहा, “ उसका दुख समझा जा सकता है, मगर चोरी को माफ़ नहीं किया जा सकता.” न्यायालय ने सबूतों को देखकर उसे दोषी ठहराया.

अब चुकाना होगा 3.5 लाख रुपये जुर्माना

अदालत ने महिला को 15 हज़ार दिरहम (करीब 3.5 लाख रुपये) का जुर्माना देने का आदेश दिया. इसमें पांच हज़ार दिरहम का दंड और दस हज़ार दिरहम की चोरी हुए नेकलेस की कीमत शामिल है. कह सकते हैं कि थोड़ी सी लालच ने लाखों का घाटा करा दिया.

दिल्ली में भी हुआ ऐसा ही मामला!

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कुछ दिन पहले दो महिलाओं ने एक गहनों की दुकान में चालाकी से असली अंगूठी से नकली बदल दी. दुकानदार को पता ही नहीं चला, लेकिन जब कैमरा देखा गया तो सारा मामला खुल गया. यह साफ दिखाता है कि ठगी अब पल भर में हो सकती है, अगर ज़रा-सी लापरवाही हो जाए.

शोरूम में ठगी-चोरी से बचने के उपाय 

  • हर ग्राहक पर ध्यान रखें. कोई ज़्यादा दोस्ताना दिखे तो भी सावधान रहें. 

  • कैमरे हमेशा चालू रखें. हर कोने में नज़र रखने का इंतज़ाम हो.

  • एक साथ ज़्यादा गहने न निकालें. ग्राहक को एक-एक करके दिखाएं.

  • हर बिक्री का हिसाब रखें. हर ग्राहक का नाम और बिल दर्ज करें.

  • शक हो तो तुरंत सूचना दें. पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को देर न करें.

