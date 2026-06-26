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क्या है हीट डोम, जिसमें झुलस रहे यूरोपीय देश? अबतक कई लोगों की मौत; नीदरलैंड ने जारी किया 'कोड रेड'

Europe Heatwave: भारत में एक तरफ जहां मानसून में बारिश की बूंद नजर नहीं आ रही, तो वहीं पश्चिमी देशों में भी इन दिनों गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है. आलम ये है कि भीषण गर्मी के चलते यहां अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:11 PM IST
क्या है हीट डोम, जिसमें झुलस रहे यूरोपीय देश? अबतक कई लोगों की मौत; नीदरलैंड ने जारी किया 'कोड रेड'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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