क्या है हीट डोम, जिसमें झुलस रहे यूरोपीय देश? अबतक कई लोगों की मौत; नीदरलैंड ने जारी किया 'कोड रेड'

Heatwave In Europe: पश्चिमी देशों में इन दिनों गर्मी से हाहाकार मचा है. पश्चिमी यूरोप का अधिकतर हिस्सा तो इस हफ्ते हीट डोम की चपेट में है. कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है, जिससे यहां स्थिति गंभीर हो गई है. दिन-रात यहां लगातार तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं. इन जगहों पर उमस से भी लोगों का हाल बेहाल है. हीट डोम उच्च दबाव वाले एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स का एक क्षेत्र है. यह ढक्कन की तरह काम करता है, जिससे गर्म हवा फंस जाती है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है.
'एसोसिएटेड प्रेस' ( AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी यूरोप यह भीषण गर्मी नॉर्थ अफ्रीका से आ रही है, जो फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, ब्रिटेन और नीदरलैंड को प्रभावित कर रही है. इनमें से अधिकतर जगहों पर बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है और वहां के लोगों को इतनी भीषण गर्मी की आदत नहीं है. जुलाई-अगस्त में यहां गर्मी चरम पर पहुंच सकती है. फ्रांस के पिसोस शहर में इस हफ्ते तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.
स्पेन की 'कार्लोस III हेल्थ इंस्टीट्यूट' के मुताबिक रविवार और गुरुवार को हीटवेव के चलते मैड्रिड में 327 लोगों की मौत हुई. रविवार से ही स्पेन में कई जगहों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सयस से ज्यादा रहा है. फ्रांसीसी मौसम एजेंसी के मुताबिक यहां बुधवार ( 24 जून 2026) को 30 मौसम केंद्रों पर मापा गया औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. एजेंसी के मुताबिक यहां तापमान इतना ज्यादा रहा कि बुधवार फ्रांस में अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया. साउथ-वेस्ट इंग्लैंड के समरसेट में 36.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. यह देश में जून का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा.
मौसम केंद्र ने मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड और वेल्स के अधिकतर हिस्सों में गर्मी के लिए रेड अलर्ट बढ़ा दिया है. जर्मन वेदर सर्विस का कहना है कि देश के पश्चिमी हिस्से राइनलैंड-पैलेटिनेट के बैड बर्गजाबर्न में तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं पहुंचा है. यह जुलाई 2019 में जर्मनी में सबसे गर्म रात के रिकॉर्ड के बराबर है. नीदरलैंड ने 35 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी के लिए पहली बार 'कोड रेड' चेतावनी जारी की है. यह तब लागू होता है, जब कई दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है. रॉयल डच मौसम विज्ञान संस्थान ने कहा कि शुक्रवार को देश के अधिकतर हिस्सों में सबसे ऊंचे स्तर का अलर्ट लागू था.
फ्रांस में भी भीषण गर्मी के चलते कम से कम 40 लोगों की डूबने से मौत हुई. लोग गर्मी के बीच अधिकारियों की चेतावनियों के बावजूद नदियों में तैर रहे थे. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने बताया कि डूबने की अधिकतर घटनाओं में युवा शामिल थे. इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तरी स्पेन के छोटे से इलाके कैंटाब्रिया में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया. यह इलाका अपने ठंडे मौसम और हरियाली के लिए जाना जाता है. मौजूदा गर्मी की लहर ने अटलांटिक तट के पास स्पेन के उन उत्तरी इलाकों को भी प्रभावित किया है, जहां आम तौर पर मौसम अधिक गर्म नहीं होता.