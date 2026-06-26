क्या है हीट डोम, जिसमें झुलस रहे यूरोपीय देश? अबतक कई लोगों की मौत; नीदरलैंड ने जारी किया 'कोड रेड'

मौसम केंद्र ने मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड और वेल्स के अधिकतर हिस्सों में गर्मी के लिए रेड अलर्ट बढ़ा दिया है. जर्मन वेदर सर्विस का कहना है कि देश के पश्चिमी हिस्से राइनलैंड-पैलेटिनेट के बैड बर्गजाबर्न में तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं पहुंचा है. यह जुलाई 2019 में जर्मनी में सबसे गर्म रात के रिकॉर्ड के बराबर है. नीदरलैंड ने 35 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी के लिए पहली बार 'कोड रेड' चेतावनी जारी की है. यह तब लागू होता है, जब कई दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है. रॉयल डच मौसम विज्ञान संस्थान ने कहा कि शुक्रवार को देश के अधिकतर हिस्सों में सबसे ऊंचे स्तर का अलर्ट लागू था.