Advertisement
trendingNow12965325
Hindi Newsदुनिया

जिंदगी के बोझ से हैं परेशान! बड़े सम्मान से आप इस देश में मर सकते हैं, सरकार का ऐतिहासिक फैसला

Uruguay Legalise Euthanasia: उरुग्वे की सीनेट ने बुधवार को इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) को वैध बनाने वाला कानून पास कर दिया है. लैटिन अमेरिका में पहली बार ऐसा विधेयक संसद से मंजूर हुआ है. यानी आप अगर गंभीर बीमारी से परेशान हैं और दर्दभरी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं तो आप अब सम्मान से मर सकते हैं. जानें पूरा मामला. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 17, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिंदगी के बोझ से हैं परेशान! बड़े सम्मान से आप इस देश में मर सकते हैं, सरकार का ऐतिहासिक फैसला

Uruguay First Latin American Country to Legalize Euthanasia: क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी का दर्द इतना बढ़ जाए कि मौत आसान लगने लगे, लेकिन आप खुद से मर भी नहीं सकते? एक मिनट के लिए ध्यान से सोचो तो कितना दुखदाई ये दौरा होगा, लेकिन उरुग्वे देश में अब इस समस्या का हल निकाल लिया गया है. 15 अक्टूबर 2025 को उरुग्वे के सांसदों ने इच्छामृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला कानून पास कर दिया है. इससे दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे उन चुनिंदा मुल्कों में शुमार हो गया, जहां बुरी तरह बीमार मरीज कानूनी तौर पर डॉक्टर की मदद से अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं.

इच्छामृत्यु बना अपराधमुक्त
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक 'उरुग्वे की सीनेट ने बुधवार को इच्छामृत्यु को अपराधमुक्त करने वाला कानून पारित कर दिया, जिससे यह दक्षिण अमेरिकी देश उन कुछ अन्य देशों में शामिल हो गया है, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज कानूनी रूप से अपना जीवन समाप्त करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं.'

कैथोलिक देश में क्रांतिकारी कदम
लैटिन अमेरिका में ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं, जहां मौत को भगवान की मर्जी माना जाता है.फिर भी उरुग्वे ने रूढ़ियों को तोड़ा. इसके पहले कोलंबिया और इक्वाडोर में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को मंजूरी दी थी, लेकिन संसद से कानून बनाने वाला उरुग्वे पहला देश लैटिन अमेरिका का बना है. पड़ोसी देश चिली में राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक भी ऐसा बिल पास कराने की कोशिश में हैं, जो लंबे समय से अटका है. इस कानून को बनाने के लिए पांच साल की बहस चली. जिसके बाद सीनेट में 31 में से 20 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया है. सीनेटर डैनियल बोरबोनेट ने कहा, "जिंदगी एक अधिकार है, लेकिन मजबूरी नहीं है. कैथोलिक चर्च ने इसका विरोध किया है. सीनेट के बाहर कुछ लोग इसे हत्या बता रहे थे, लेकिन 60% से ज्यादा उरुग्वेयन्स ने सर्वे में समर्थन जताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कानून की शर्तें, किसे मिलेगा यह हक?
यह कानून सख्त शर्तों के साथ लागू होगा. सिर्फ वयस्क उरुग्वे नागरिक या निवासी इसका फायदा ले सकते हैं. मरीज को मानसिक रूप से स्वस्थ, लाइलाइज बीमारी से पीड़ित और असहनीय दर्द में होना चाहिए. डॉक्टर प्रक्रिया पूरी जांच करेंगे और मरीज खुद दवा लेकर सुसाइड नहीं कर सकता. मौत का कारण सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, लेकिन इसे प्राकृतिक मौत माना जाएगा. सीनेट स्पीकर कैरोलिना कोसे ने कहा, "यह कानून इंसान की गरिमा और आखिरी समय में उसकी पसंद को सम्मान देता है."   

क्या बाकी देश भी करेंगे पालन?
लैटिन अमेरिका में इच्छामृत्यु पर बहस जोर पकड़ रही है. क्यूबा में मरीज लाइफ सपोर्ट हटाने का हक रखते हैं. उरुग्वे का यह कदम तलाक और समलैंगिक विवाह जैसे प्रगतिशील फैसलों की कड़ी में है. समर्थक इसे मरीजों की गरिमा का सम्मान मानते हैं, जबकि विरोधी इसे खतरनाक रास्ता बताते हैं.3.5 मिलियन आबादी वाला यह छोटा देश अब दुनिया के लिए मिसाल बन गया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Euthanasia

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, जानें क्यों मिला ये पद
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, जानें क्यों मिला ये पद
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
डिजिटल अरेस्ट कर 1.50 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
digital arrest case
डिजिटल अरेस्ट कर 1.50 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
high court news
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम चल रहे आगे
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम चल रहे आगे