जिंदगी के बोझ से हैं परेशान! बड़े सम्मान से आप इस देश में मर सकते हैं, सरकार का ऐतिहासिक फैसला

Uruguay Legalise Euthanasia: उरुग्वे की सीनेट ने बुधवार को इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) को वैध बनाने वाला कानून पास कर दिया है. लैटिन अमेरिका में पहली बार ऐसा विधेयक संसद से मंजूर हुआ है. यानी आप अगर गंभीर बीमारी से परेशान हैं और दर्दभरी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं तो आप अब सम्मान से मर सकते हैं. जानें पूरा मामला.
Trending Photos
Uruguay First Latin American Country to Legalize Euthanasia: क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी का दर्द इतना बढ़ जाए कि मौत आसान लगने लगे, लेकिन आप खुद से मर भी नहीं सकते? एक मिनट के लिए ध्यान से सोचो तो कितना दुखदाई ये दौरा होगा, लेकिन उरुग्वे देश में अब इस समस्या का हल निकाल लिया गया है. 15 अक्टूबर 2025 को उरुग्वे के सांसदों ने इच्छामृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला कानून पास कर दिया है. इससे दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे उन चुनिंदा मुल्कों में शुमार हो गया, जहां बुरी तरह बीमार मरीज कानूनी तौर पर डॉक्टर की मदद से अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं.
इच्छामृत्यु बना अपराधमुक्त
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक 'उरुग्वे की सीनेट ने बुधवार को इच्छामृत्यु को अपराधमुक्त करने वाला कानून पारित कर दिया, जिससे यह दक्षिण अमेरिकी देश उन कुछ अन्य देशों में शामिल हो गया है, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज कानूनी रूप से अपना जीवन समाप्त करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं.'
कैथोलिक देश में क्रांतिकारी कदम
लैटिन अमेरिका में ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं, जहां मौत को भगवान की मर्जी माना जाता है.फिर भी उरुग्वे ने रूढ़ियों को तोड़ा. इसके पहले कोलंबिया और इक्वाडोर में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को मंजूरी दी थी, लेकिन संसद से कानून बनाने वाला उरुग्वे पहला देश लैटिन अमेरिका का बना है. पड़ोसी देश चिली में राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक भी ऐसा बिल पास कराने की कोशिश में हैं, जो लंबे समय से अटका है. इस कानून को बनाने के लिए पांच साल की बहस चली. जिसके बाद सीनेट में 31 में से 20 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया है. सीनेटर डैनियल बोरबोनेट ने कहा, "जिंदगी एक अधिकार है, लेकिन मजबूरी नहीं है. कैथोलिक चर्च ने इसका विरोध किया है. सीनेट के बाहर कुछ लोग इसे हत्या बता रहे थे, लेकिन 60% से ज्यादा उरुग्वेयन्स ने सर्वे में समर्थन जताया है.
कानून की शर्तें, किसे मिलेगा यह हक?
यह कानून सख्त शर्तों के साथ लागू होगा. सिर्फ वयस्क उरुग्वे नागरिक या निवासी इसका फायदा ले सकते हैं. मरीज को मानसिक रूप से स्वस्थ, लाइलाइज बीमारी से पीड़ित और असहनीय दर्द में होना चाहिए. डॉक्टर प्रक्रिया पूरी जांच करेंगे और मरीज खुद दवा लेकर सुसाइड नहीं कर सकता. मौत का कारण सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, लेकिन इसे प्राकृतिक मौत माना जाएगा. सीनेट स्पीकर कैरोलिना कोसे ने कहा, "यह कानून इंसान की गरिमा और आखिरी समय में उसकी पसंद को सम्मान देता है."
क्या बाकी देश भी करेंगे पालन?
लैटिन अमेरिका में इच्छामृत्यु पर बहस जोर पकड़ रही है. क्यूबा में मरीज लाइफ सपोर्ट हटाने का हक रखते हैं. उरुग्वे का यह कदम तलाक और समलैंगिक विवाह जैसे प्रगतिशील फैसलों की कड़ी में है. समर्थक इसे मरीजों की गरिमा का सम्मान मानते हैं, जबकि विरोधी इसे खतरनाक रास्ता बताते हैं.3.5 मिलियन आबादी वाला यह छोटा देश अब दुनिया के लिए मिसाल बन गया है.