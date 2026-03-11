Euthanasia Process: कहीं इंजेक्शन तो कहीं दवा खिलाकर...किस देश में कैसे मरीज को दी जाती है इच्छामृत्यु

Advertisement
Euthanasia News: यूथनेसिया या असिस्टेड डाइंग दुनिया के कई देशों में पहले से लागू है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न देशों में कैसे किसी रोगी को इच्छामृत्यु दी जाती है. समझिए पूरा प्रोसेस.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:37 PM IST
Euthanasia Process in Different Countries: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 मार्च 2026) को ऐतिहासिक फैसला देते हुए 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को इच्छामृत्यु देने की मंजूरी दे दी है.भारत का यह पहला मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को इच्छामृत्यु की इजाजत दी है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने AIIMS को आदेश दिया है कि वह चरणबद्ध तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाए.गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 31 वर्ष के हैं और 2013 से ही वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. यह तो भारत की बात हुई. क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में इच्छामृ्त्यु कैसे दी जाती है. चलिए आपको बताते हैं.

कनाडा,ऑस्ट्रेलिया,न्यूजीलैंड,स्पेन और ऑस्ट्रिया, सभी ने 2015 से असिस्टेड डाइंग कानून लागू किए हैं.

अमेरिका में क्या हैं नियम

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे US में, असिस्टेड डाइंग 10 राज्यों के साथ-साथ वॉशिंगटन DC में भी लीगल है. आलोचना करने वाले इसे असिस्टेड सुसाइड कहते हैं. अमेरिका के कुछ राज्यों में मेडिकल सहायता से रोगी को इच्छा मृत्यु दी जाती है. जबकि कुछ जगह पर पैसिव यूथनेसिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है.

ओरेगन 1997 में दुनिया की उन पहली जगहों में से एक था जिसने कुछ मरीज़ों को मरने में मदद की पेशकश की थी, और इसलिए इसे 25 साल से ज्यादा का अनुभव है. यह वह मॉडल बन गया है जिस पर US के दूसरे असिस्टेड डाइंग कानून बनाए गए हैं.

कनाडा में दो विकल्प

  • कनाडा में भी यूथनेसिया या फिर असिस्टेड डाइंग के जरिए रोगी को इच्छामृत्यु दी जाती है. इसको वहां कानूनी तौर पर मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग (MAID) कहा जाता है.

  • कनाडा सरकार की आधिकारिक साइट के मुताबिक, असिस्टेड डाइंग के लिए कनाडा में दो विकल्प मौजूद हैं. 

  • पहला तरीका-डॉक्टर या नर्स सीधे कोई ऐसी चीज देता है जिससे मौत हो सकती है, जैसे कि किसी दवा का इंजेक्शन. 

  • दूसरा तरीका-डॉक्टर या नर्स एक दवा देता है या लिखता है जिसे वह शख्स खुद लेता है, ताकि उसकी मौत हो सके.

  • MAID 2016 में शुरू की गई थी. शुरू में सिर्फ लाइलाज बीमारी वाले लोगों के लिए.लेकिन 2021 में इसमें बदलाव कर ऐसे लोगों के लिए भी शुरू किया गया, जो ऐसी बीमारी या विकलांगता से बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रहे हैं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. 

  • MAID का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. कनाडा में अब 100 में से चार मौतें मेडिकल सहायता से होती हैं, जबकि ओरेगन में यह लगभग 100 में से एक है.

यूरोप का भी हाल जानिए

  • पूरे यूरोप के छह देशों में किसी न किसी तरह से असिस्टेड डाइंग को लीगल किया गया है.

  • ये देश हैं- स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्पेन और ऑस्ट्रिया.

  • इन सभी में इंग्लैंड और वेल्स के प्रस्तावों के उलट मरने में मदद सिर्फ गंभीर रूप से बीमार लोगों तक ही सीमित नहीं है.

  • यानी इन देशों में किसी डॉक्टर या नर्स की मदद से रोगी को इच्छामृत्यु दी जाती है.

  • स्विट्जरलैंड दुनिया का पहला देश था, जिसने 1942 में असिस्टेड सुसाइड को कानूनी बनाकर मरने का अधिकार बनाया.

  • नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों ने दशक से भी पहले उन मरीजों के लिए असिस्टेड डाइंग को कानूनी बना दिया था जो लाइलाज बीमारी से बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रहे थे, जिसमें मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी शामिल थीं.

  • अब इसे बच्चों के लिए भी लागू किया गया है.ये यूरोप के अकेले देश हैं जो इसकी इजाजत देते हैं. दोनों ही यूथेनेसिया या डॉक्टर की मदद से मरने की इजाजत देते हैं.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

  • पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर जगह असिस्टेड डाइंग कानूनी हो गया है.

  • जबकि न्यूजीलैंड में मरीजों का गंभीर रूप से बीमार होना और 6 महीने में मरने की उम्मीद होना जरूरी है. 

  • ऑस्ट्रेलिया के योग्य हिस्सों में न्यूरोडीजेनेरेटिव कंडीशन वाले लोगों के लिए इसे 12 महीने तक बढ़ा दिया गया है.

  • दोनों देशों में, मरीज खुद से जानलेवा दवा ले सकते हैं. लेकिन इसे डॉक्टर या नर्स भी दे सकते हैं, आमतौर पर इंट्रावीनस इंजेक्शन के जरिए.

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं.

Euthanasia Process

