Stroke symptoms: स्ट्रोक को लेकर डॉक्टरों का सबसे बड़ा खुलासा, 6 महीने तक हो सकता है ऐसा; आप भी पहचानिए लक्षण

Stroke symptoms may persist in about half of people six months: दुनियाभर में हर साल करीब साढ़े पांच करोड़ लोग स्ट्रोक यानी मस्तिष्काघात से पीड़ित होते हैं. मस्तिष्क आघात के लिए अल्पकालिक लक्षण जैसे सिरदर्द, मतली, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना होता है. लेकिन बहुत से मरीज लोग इसके दीर्घकालिक लक्षणों से भी जूझते हैं- जिनमें थकान, सोने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और भावनात्मक संकट शामिल हैं. पिछले शोध में पाया गया कि चिकित्सकों का अनुमान है कि दस में से एक व्यक्ति को आघात के बाद दीर्घकालिक लक्षणों का अनुभव हो सकता है. लेकिन वैज्ञानिकों की हालिया स्टडी में निष्कर्ष निकाला गया है कि बाद के लक्षण कहीं अधिक सामान्य हैं. मेडिकल जर्नल 'ब्रेन' में प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ था, उनमें से लगभग आधे लोग आघात के छह महीने बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे.

100 से अधिक रोगियों के ब्रेन स्कैन का विश्लेषण अपना अध्ययन करने के लिए, वैज्ञानिकों ने पूरे यूरोप में 100 से अधिक रोगियों के ब्रेन स्कैन का विश्लेषण किया, जिन्हें हाल ही में स्ट्रोक का अनुभव हुआ था. ये ब्रेन स्कैन रेस्टिंग-स्टेट फंक्शनल एमआरआई (FMRI) नामक तकनीक का उपयोग करके किए गए थे. रेस्टिंग-स्टेट एफएमआरआई मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है जब कोई व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है, जिसका उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र कैसे संवाद करते हैं. इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलती है कि क्या मस्तिष्क कार्य कर रहा है जैसा कि उसे करना चाहिए या यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के संपर्क में कोई समस्या है. आराम की अवस्था में किया जाने वाला एफएमआरआई हमें सीटी स्कैन या एमआरआई से अधिक जानकारी देता है. जबकि इस प्रकार के स्कैन अक्सर मस्तिष्क आघात के रोगियों को दिए जाते हैं, दोनों ही मस्तिष्क में संरचनात्मक परिवर्तनों का पता लगाते हैं - जैसे कि सूजन या चोट लगना. इस तरह के परिवर्तन अक्सर चोट लगने के तुरंत बाद हल्के आघात के मामलों में नहीं होते हैं, जिससे चिकित्सकों को यह विश्वास हो सकता है कि कोई मस्तिष्क क्षति नहीं हुई है. लेकिन एक आराम की अवस्था वाला एफएमआरआई डॉक्टरों को मस्तिष्क के कार्य में अधिक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाकर उन्हें बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है कि दीर्घकालिक लक्षणों को विकसित करने की कितनी अधिक संभावना है. रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों में दीर्घकालिक लक्षणों का अनुभव हुआ, उनमें बाद में थकान और खराब एकाग्रता जैसे बाद के लक्षण विकसित होने की संभावना अधिक थी. उनके मस्तिष्क में चोट लगने के 12 महीने बाद भी कार्यात्मक परिवर्तन मौजूद थे. ये प्रभाव एक उप-समूह में पाए गए जो अपनी चोट के एक साल बाद स्कैनिंग कराने पहुंचे, और दीर्घकालिक लक्षणों के बिना रोगियों में नहीं देखे गए. मस्तिष्काघात को अक्सर एक अल्पकालिक घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन निष्कर्षों से पता चलता है कि यह एक दीर्घकालिक बीमारी हो सकती है, और कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ठीक होने में अधिक समय लग सकता है. दवा बनाने में होगी आसानी स्टडी में यह भी पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले दीर्घकालिक लक्षण मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं.हमने पाया कि जिन लोगों ने दीर्घकालिक संज्ञानात्मक लक्षणों (जैसे एकाग्रता और स्मृति समस्याओं) का अनुभव किया था, उन्होंने थैलेमस से मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ा दी थी जो मस्तिष्क में एक रासायनिक संदेशवाहक नॉरएड्रेनालाईन से जुड़े थे. जबकि जिन लोगों ने लंबे समय तक भावनात्मक समस्याओं (जैसे अवसाद या चिड़चिड़ापन) का अनुभव किया था, वे उन क्षेत्रों से अधिक जुड़ाव रखते थे जो एक अलग रासायनिक संदेशवाहक, सेरोटोनिन का उत्पादन करते थे. यह न केवल हमें दिखाता है कि कैसे मस्तिष्काघात लोगों को अलग तरह से प्रभावित करता है, यह हमें ऐसे लक्ष्य भी दे सकता है जिनका उपयोग हम उन दवाओं को विकसित करने के लिए कर सकते हैं जो आघात के लक्षणों को कम करती हैं.