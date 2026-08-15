'लोग घरों को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भाग रहे थे...' , 7.7 तीव्रता के भूकंप से कांपा इंडोनेशिया, कई इमारतें जमींदोज

Indonesia Earthquake: 'मैं चौंककर जागा और तुरंत अपने बच्चे के कमरे में गया.जब हम बाहर निकले, तो हमारे पड़ोस के लोग पहले ही अपने घर छोड़कर पहाड़ियों की ओर भाग रहे थे और सड़कों पर भीड़ जमा हो गई थी, जबकि कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े थे क्योंकि समुद्र का पानी भी पीछे हट गया था. काफी देर तक पानी का स्तर कम रहा, इसलिए सब घबरा गए और भागने लगे. मैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गया, और वहां के लोगों को पहले ही दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था.भूकंप की वजह से कई लोग बाहर ही रहना पसंद कर रहे हैं, और लगातार आ रहे आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटकों) के कारण उन्हें घर लौटने में डर लग रहा है.'
इंडोनेशिया के सिक्का स्थित तालीबुरा गांव के पूर्वी नुसा तेंगारा में रहने वाले अर्नोल्ड वेलियान्टो अपने घर में आराम से सो रहे थे. तभी शनिवार को अचानक 7.7 तीव्रता के भूकंप ने उनको दहला दिया. अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. इंडोनेशियाई अधिकारियों ने स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजे से कुछ देर पहले पूर्वी नुसा तेंगारा के फ्लोरेस इलाके में 7.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है. भूकंप की गहराई 15 किलोमीटर थी और इसका केंद्र पूर्वी नुसा तेंगारा के नागेकेओ से 30 किलोमीटर दूर था. सोशल मीडिया पर भूकंप के असर के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें इमारतें ढहती और टूटकर बिखरती दिख रही हैं, जबकि आस-पास मौजूद लोग सुरक्षित जगह की ओर भाग रहे हैं. हालांकि जी न्यूज इन वीडियो की सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता.
BUILDINGS SWAY VIOLENTLY and CRUMBLE as 7.7 MONSTER QUAKE ROCKS INDONESIA https://t.co/qMl0QaNyzT pic.twitter.com/fvePye9AJo
— RT (@RT_com) August 14, 2026
इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भू-भौतिकी एजेंसी के भूकंप और सुनामी निदेशक के एक बयान में कहा गया है, 'सुनामी मॉडलिंग से पता चलता है कि इस भूकंप से पूर्वी नुसा तेंगारा, दक्षिण सुलावेसी और पश्चिमी नुसा तेंगारा प्रांतों में सुनामी आने की संभावना है.'
इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख बर्टन पंजैतान का कहना है कि उन्हें दो लोगों की मौत की खबर मिली है.
उन्होंने कहा, 'हम इस जानकारी पर नजर रखे हुए हैं और इसकी पुष्टि कर रहे हैं. जब डेटा की पुष्टि हो जाएगी, तो हम एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे, जिसमें मरने वालों की संख्या और आपदा से हुए नुकसान की जानकारी शामिल होगी.'
BBC के मुताबिक, इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि उनकी मुख्य प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आफ्टरशॉक (भूकंप के बाद के झटकों) व उससे जुड़े खतरों से और ज्यादा नुकसान या जान-माल की हानि को रोकना है. एजेंसी की सलाह है कि लोग शांत और तटीय इलाकों से दूर रहें.
एजेंसी (जिसे इंडोनेशिया में BNPB के नाम से जाना जाता है) का कहना है,'निवासियों को इमारतों में जाने से भी बचना चाहिए, खासकर उन इमारतों में जिनमें पहले से ही दरारें आ गई हैं या ढांचागत नुकसान हुआ है.' उन्होंने कहा,'नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए अभी तेजी से आकलन किया जा रहा है.