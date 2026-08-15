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'लोग घरों को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भाग रहे थे...' , 7.7 तीव्रता के भूकंप से कांपा इंडोनेशिया, कई इमारतें जमींदोज

Indonesia Earthquake Aftershocks: इंडोनेशिया 7.7 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा. लोग घबराकर घर से बाहर निकल गए. प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने और समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह दी है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 15, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:24 AM IST
'लोग घरों को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भाग रहे थे...' , 7.7 तीव्रता के भूकंप से कांपा इंडोनेशिया, कई इमारतें जमींदोज

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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