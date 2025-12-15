नवीद अकरम जैसा बेटा सभी चाहेंगे...खौफनाक घटना के बाद आतंकवादी की मां ने क्या कहा?

Advertisement
Bondi Breach Attack: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के बॉन्डी ब्रीच में हुई आतंकी घटना के बाद पत्राकारों ने आतंकवादी की मां से बात की है. बातचीत के दौरान कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:37 AM IST
Bondi Beach Terror Attack: रविवार को ऑस्ट्रेलिया में हुई खौफनाक आतंकी घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इस हमले में अभी तक 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 40 अन्य लोग जख्मी हैं. जख्मियों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है. हमला करने वाले दो आतंकवादी बाप-बेटा बताए जा रहे हैं. बेटे की पहचान नवीद अकरम और पिता की शिनाख्त साजिद अकरम के तौर पर हुई है. इसी कड़ी में मीडिया ने नवीद के मां से बात की तो उसने कुछ और हैरान करने वाली बातें कहीं.

राज मिस्त्री है नवीद अकरम

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक नवीद अकरम की मां वेरेना का कहना है कि उसका बेटा वीकेंड पर अपने पिता के साथ जर्विस बे गया था और उसके बेटे ने रविवार की सुबह उनसे बात की थी. वेरेना ने कहा कि उसने मुझे फोन किया और कहा,'मां, मैं अभी तैरने गया था. मैं स्कूबा डाइविंग करने गया था. हम अभी खाना खाने जा रहे हैं. नवीद राजमिस्त्री का काम करता था, हालांकि फिलहाल बेरोजगार था.

नवीद का मां ने क्या कहा?

नवीद की मां शूटिंग वाली जगह की एक फोटो से अकरम को पहचान नहीं पाई. उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा किसी भी हिंसक या घटना में शामिल हो सकता है. नवीद की मां का कहना है,'उसके पास कोई हथियार नहीं है. वह बाहर भी नहीं जाता. वह दोस्तों के साथ घुलता-मिलता नहीं है. वह शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, बुरी जगहों पर नहीं जाता. वह काम पर जाता है, घर आता है, एक्सरसाइज करने जाता है और बस इतना ही.' नवीद की मां ने अपने बेटे पर फख्र करते हुए कहा,'हर कोई मेरे जैसा बेटा चाहेगा. वह एक अच्छा लड़का है.'

बॉन्डी ब्रीच आतंकी हमला कब हुआ?

गोलीबारी की खौफनाक घटना रविवार शाम करीब 6 बजकर 47 मिनट पर हुई, जब कम से कम 1000 लोग यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समुद्र तट पर जमा हुए थे. तभी दोनों हमलावरों ने भीड़ पर गोलियां चला दीं. पुलिस कमिश्नर लैन्यन ने बताया कि रविवार रात इस घटना को आतंकवादी हमला घोषित किया गया था और इसके पीछे की मंशा को लेकर जांच अभी जारी है.

क्या बोले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा,'ऑस्ट्रेलिया नफरत और हिंसा की बुनियाद पर बंटेगा नहीं. हम इसका डटकर सामना करेंगे और यहूदी समुदाय समेत पूरे देश के साथ एकजुटता दिखाएंगे.' प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि यह हमला पूरी तरह से बुराई का उदाहरण है और ऑस्ट्रेलिया यहूदी विरोधी सोच को खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा. 

