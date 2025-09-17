चार्ली किर्क के संदिग्ध के खिलाफ मिले सबूत, नफरत के चलते ली जान! अब आरोपी को फांसी देने की उठी मांग

Tyler Robinson charged with murder: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रहे कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल संदिग्ध टायलर रॉबिन्सन पर औपचारिक रूप से गंभीर हत्या का आरोप लगाया गया है. साथ ही उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं.
Trending Photos
Charlie Kirk shooting suspect Tyler Robinson: अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या का मामला अब एक नए मोड़ पर आ गया है. इस हत्या के संदिग्ध टायलर रॉबिन्सन पर अब आधिकारिक तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है. यूटा काउंटी के अटॉर्नी जेफ ग्रे ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रॉबिन्सन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा आरोप हत्या का है. ग्रे ने यह भी साफ कर दिया है कि वह इस मामले में रॉबिन्सन के लिए मौत की सजा की मांग करेंगे. बता दें कि टायलर रॉबिन्सन को संदिग्ध माना गया था, लेकिन कुछ सबूतों के आधार पर अब इस पर औपचारिक रूप से गंभीर हत्या का आरोप लगाया गया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे
जेफ ग्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रॉबिन्सन पर सिर्फ हत्या का आरोप नहीं है, बल्कि उस पर और भी कई आरोप लगाए गए हैं. इनमें न्याय में बाधा डालना, गोलीबारी करके गंभीर चोट पहुंचाना और गवाहों को धमकाना जैसे आरोप शामिल हैं. रॉबिन्सन पर एक बच्चे की मौजूदगी में हिंसक अपराध करने का भी आरोप है. रॉबिन्सन को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है और मंगलवार को उसकी पहली वर्चुअल कोर्ट सुनवाई होने वाली है.
आरोपी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी
कोर्ट के दस्तावेजों से कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. रॉबिन्सन की मां ने पुलिस को बताया कि पिछले एक साल से रॉबिन्सन की सोच काफी बदल गई थी. वह ज्यादा वामपंथी विचारों वाला हो गया था और समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर के अधिकारों का समर्थक बन गया था. उसकी मां के अनुसार, रॉबिन्सन अपने ही रूममेट से प्रेम करने लगा था, जो एक पुरुष से महिला में बदल रहा था. इसी वजह से रॉबिन्सन और उसके पिता के बीच अक्सर बहस होती थी, क्योंकि उनके राजनीतिक विचार बहुत अलग थे. रॉबिन्सन की मां ने यह भी बताया कि उसका बेटा चार्ली किर्क पर नफरत फैलाने का आरोप लगाता था.
रूममेट से बातचीत और नोट
पुलिस को रॉबिन्सन और उसके रूममेट के बीच हुई बातचीत के मैसेज भी मिले हैं. इन मैसेज में रॉबिन्सन ने अपने रूममेट को बताया कि उसने जिस राइफल का इस्तेमाल किया, वह उसके दादा की थी. उसने अपने रूममेट को मैसेज में लिखा, "मुझे चिंता है कि अगर मैं दादा की राइफल वापस नहीं ले गया तो मेरे पिता क्या करेंगे."
चार्ली किर्क को मारने का जिक्र
सबसे महत्वपूर्ण सबूत एक नोट है जो रॉबिन्सन ने अपने रूममेट के लिए छोड़ा था. ग्रे ने बताया कि घटना वाले दिन रॉबिन्सन ने अपने रूममेट को मैसेज किया, "जो कर रहे हो छोड़ो, मेरे कीबोर्ड के नीचे देखो." रूममेट को वहां एक नोट मिला जिसमें लिखा था, "मुझे चार्ली किर्क को खत्म करने का मौका मिला और मैं इसे लेने वाला हूं." इस नोट की पुलिस के पास तस्वीर भी है. नोट पढ़ने के बाद रूममेट ने हैरानी से जवाब दिया था, "क्या? मजाक कर रहे हो, है ना?" वहीं गवाहों को धमकाने के आरोप में ग्रे ने बताया कि रॉबिन्सन ने अपने रूममेट को टेक्स्ट मैसेज डिलीट करने और इस बारे में चुप रहने को कहा था.
बता दें कि इस केस में अभियोजकों ने एक इन्फॉर्मेशन दस्तावेज के जरिए रॉबिन्सन पर आरोप लगाए हैं, न कि ग्रैंड ज्यूरी के जरिए. इसका मतलब है कि अब एक जज तय करेगा कि क्या इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
चार्ली किर्क की हत्या 'एक अमेरिकी त्रासदी'
यूटा यूनिवर्सिटी में हुई इस दुखद घटना के बाद अटॉर्नी जेफ ग्रे ने चार्ली किर्क की हत्या को 'एक अमेरिकी त्रासदी' कहा. उन्होंने बताया कि चार्ली किर्क की हत्या तब हुई जब वह विचारों के आदान-प्रदान जैसे सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी अधिकार का उपयोग कर रहे थे. ग्रे ने चार्ली किर्क के परिवार, दोस्तों और उनके संगठन 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.