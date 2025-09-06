Kiss Scam: एक सीन से कर दिया था रुसवा, पूर्व पत्नी ने लगा दी आरोपों की झड़ी, एस्ट्रोनॉमर HR का रिश्ता टूटने की इनसाइड स्टोरी
Advertisement
trendingNow12911559
Hindi Newsदुनिया

Kiss Scam: एक सीन से कर दिया था रुसवा, पूर्व पत्नी ने लगा दी आरोपों की झड़ी, एस्ट्रोनॉमर HR का रिश्ता टूटने की इनसाइड स्टोरी

Kiss Cam scandal: क्रिस्टन कैबोट ने 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर की एक कोर्ट में पति एंड्रयू कैबोट से तलाक की अर्जी दायर की है. यह मामला सोशल मीडिया पर किस कैम स्कैंडल के फैलने के करीब महीनेभर बाद सामने आया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kiss Scam: एक सीन से कर दिया था रुसवा, पूर्व पत्नी ने लगा दी आरोपों की झड़ी, एस्ट्रोनॉमर HR का रिश्ता टूटने की इनसाइड स्टोरी

Kiss Cam scandal went rife on social media: एक कंसर्ट में हजारों की भीड़ थी. लोग अपने पैशन में मस्त थे. वहीं मौजूद एक लव कपल दुनियादारी की चकल्लस से दूर अपने प्यार की मस्ती में कभी डूब रहा था तो कभी उतरा रहा था. ये कोई आम नहीं बल्कि हाईप्रोफाइल जोड़ा था. इस कपल के साथ एक दिक्कत बस ये थी के दोनों अपने असल पार्टनर को चीट कर रहे थे. अचानक कैमरामैन का फोकस इस जोड़े पर होता है. तो वो पल सोशल मीडिया पर वायरल होकर बड़े बवाल की वजह बन जाता है.

किस कांड की इनसाइड स्टोरी

16 जुलाई को बोस्टन में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन कंपनी की CPO क्रिस्टन कैबोट के साथ अंतरंग स्थिति में कैमरे में कैद हुए. ब्रिटिश बैंड के प्रदर्शन के दौरान, एक किस कैम बायरन और कैबट की ओर मुड़ा. वे किसी भी अन्य जोड़े की तरह खड़े हुए थे. बायरन ने कैबट की कमर पर हाथ रखा हुआ था. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और बाद में दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था .

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिस्टन कैबट ने अपने पति एंड्रयू कैबट से तलाक की अर्जी 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर की अदालत में दायर की. हालांकि, इस जोड़े का रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा था और जब एंड्रयू को अपनी पत्नी के सार्वजनिक रूप से खुलेआम अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने बहुत बुरा लगा लेकिन उन्होंने इसे बेहद सहज भाव में लिया. कैबोट और उनके पति ने अब तलाक के लिए अर्जी दी है.

पूर्व पत्नी जूलिया कैबोट ने डेली मेल को बताया कि किस कैम वाला पल वायरल होने के बाद उन्होंने एंड्रयू को मैसेज किया, जिस पर एंड्रयू ने जवाब दिया, उसकी जिंदगी से मुझे अब कोई लेना-देना नहीं है और अब वो अलग हो रहे हैं. जूलिया ने कहा, 'एंड्रयू पति बनने लायक नहीं हैं और क्रिस्टन तो पत्नी बनने लायक भी नहीं लगती. पारिवारिक कंपनी प्राइवेटियर रम के CEO एंड्रयू के लिए ये उनका तीसरा तलाक होगा. 

ये भी पढ़ें- दुबई में मजे से बीत रही थी जिंदगी, एक दिन BF के साथ बना लिए संबंध; फिर सबकुछ हो गया खत्म...

चार साल चली शादी

जूलिया की शादी एंड्रयू से चार साल चली थी. दोनों ने 2018 में तलाक लेकर उसे तोड़ दिया. उन्होंने कहा, 'ये कर्म हैं जो लौट कर आते हैं. जैसा आप देते हैं, वैसा आपको मिलता है. व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं लगता कि जो हुआ उससे वह बिल्कुल भी प्रभावित हुआ है. मुझे नहीं लगता कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं. अगर कुछ है, तो वो शायद रुसवाई की वजह से कुछ शर्मिंदा है, हालांकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है. अब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है.'

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जोड़ा दिखावा कर रहा था कि उनकी शादी टूट रही है, ताकि वे खुद को और अधिक शर्मिंदगी से बचा सकें. किस कांड से पांच महीने पहले, क्रिस्टन और एंड्रयू ने अटलांटिक बीच के पास करोड़ों रुपये का दो मंजिला, चार बेडरूम वाला घर खरीदा था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Kiss Scam

Trending news

दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
;