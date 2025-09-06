Kiss Scam: एक सीन से कर दिया था रुसवा, पूर्व पत्नी ने लगा दी आरोपों की झड़ी, एस्ट्रोनॉमर HR का रिश्ता टूटने की इनसाइड स्टोरी

Kiss Cam scandal went rife on social media: एक कंसर्ट में हजारों की भीड़ थी. लोग अपने पैशन में मस्त थे. वहीं मौजूद एक लव कपल दुनियादारी की चकल्लस से दूर अपने प्यार की मस्ती में कभी डूब रहा था तो कभी उतरा रहा था. ये कोई आम नहीं बल्कि हाईप्रोफाइल जोड़ा था. इस कपल के साथ एक दिक्कत बस ये थी के दोनों अपने असल पार्टनर को चीट कर रहे थे. अचानक कैमरामैन का फोकस इस जोड़े पर होता है. तो वो पल सोशल मीडिया पर वायरल होकर बड़े बवाल की वजह बन जाता है.

किस कांड की इनसाइड स्टोरी

16 जुलाई को बोस्टन में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन कंपनी की CPO क्रिस्टन कैबोट के साथ अंतरंग स्थिति में कैमरे में कैद हुए. ब्रिटिश बैंड के प्रदर्शन के दौरान, एक किस कैम बायरन और कैबट की ओर मुड़ा. वे किसी भी अन्य जोड़े की तरह खड़े हुए थे. बायरन ने कैबट की कमर पर हाथ रखा हुआ था. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और बाद में दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था .

क्रिस्टन कैबट ने अपने पति एंड्रयू कैबट से तलाक की अर्जी 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर की अदालत में दायर की. हालांकि, इस जोड़े का रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा था और जब एंड्रयू को अपनी पत्नी के सार्वजनिक रूप से खुलेआम अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने बहुत बुरा लगा लेकिन उन्होंने इसे बेहद सहज भाव में लिया. कैबोट और उनके पति ने अब तलाक के लिए अर्जी दी है.

पूर्व पत्नी जूलिया कैबोट ने डेली मेल को बताया कि किस कैम वाला पल वायरल होने के बाद उन्होंने एंड्रयू को मैसेज किया, जिस पर एंड्रयू ने जवाब दिया, उसकी जिंदगी से मुझे अब कोई लेना-देना नहीं है और अब वो अलग हो रहे हैं. जूलिया ने कहा, 'एंड्रयू पति बनने लायक नहीं हैं और क्रिस्टन तो पत्नी बनने लायक भी नहीं लगती. पारिवारिक कंपनी प्राइवेटियर रम के CEO एंड्रयू के लिए ये उनका तीसरा तलाक होगा.

चार साल चली शादी

जूलिया की शादी एंड्रयू से चार साल चली थी. दोनों ने 2018 में तलाक लेकर उसे तोड़ दिया. उन्होंने कहा, 'ये कर्म हैं जो लौट कर आते हैं. जैसा आप देते हैं, वैसा आपको मिलता है. व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं लगता कि जो हुआ उससे वह बिल्कुल भी प्रभावित हुआ है. मुझे नहीं लगता कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं. अगर कुछ है, तो वो शायद रुसवाई की वजह से कुछ शर्मिंदा है, हालांकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है. अब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है.'

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जोड़ा दिखावा कर रहा था कि उनकी शादी टूट रही है, ताकि वे खुद को और अधिक शर्मिंदगी से बचा सकें. किस कांड से पांच महीने पहले, क्रिस्टन और एंड्रयू ने अटलांटिक बीच के पास करोड़ों रुपये का दो मंजिला, चार बेडरूम वाला घर खरीदा था.