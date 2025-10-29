इस पूर्व बैंक चोर ने 5 साल पहले लूव्र म्यूजियम के अधिकारियों को चेताया था, सिक्योरिटी में दिखी थी कमी

Louvre Museum Heist: पेरिस के लूव्र म्यूजियम में चोरों ने कुछ ही मिनटों में फ्रांसीसी राजमुकुट के आठ रत्न चुरा लिए थे. इस डकैती के कुछ दिनों बाद एक पूर्व बैंक लुटेरे डेविड डेस्क्लोस (David Desclos) ने दावा किया कि उन्होंने संग्रहालय के अधिकारियों को सालों पहले उसी गैलरी में सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खामियों के बारे में चेतावनी दी थी.

2020 में दी थी वॉर्निंग

डेस्क्लोस, जो कभी एक कुख्यात चोर थे और अब एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर काम करते हैं, ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि साल 2020 में लूव्र पॉडकास्ट के दौरान, उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को अपोलो गैलरी की खिड़कियों और डिस्प्ले केस की कमजोरी के बारे में आगाह किया था. उन्होंने सड़क की तरफ फेस करने वाली खिड़कियों को चोरों के लिए "आसान" बताया और म्यूजियम के नए डिस्प्ले केस की आलोचना की, जिनमें ऐसे प्रोटेक्टिव फीचर्स की कमी थी जो रत्नों की सुरक्षा में मदद कर सकते थे.

वॉर्निंग को इग्नोर करना पड़ा भारी!

हाल ही में हुई ये डकैती उनकी चेतावनियों से बिल्कुल मेल खाती है, बीते रविवार 26 अक्टूबर 2025 को, हाई विजिबिलीटी वाली जैकेट पहने 2 चोरों ने गैलरी की एक खिड़की तोड़ दी, पावर टूल्स से केस को काटा और कथित तौर पर 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा कीमत के रत्न लेकर फरार हो गए. महारानी यूजनी (Empress Eugenie) का एक डैमेज्ड मुकुट बाद में बाहर से बरामद किया गया. पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे अभी भी फरार हैं.

कैसे मुमकिन हुई चोरी?

डेस्क्लोस ने तर्क दिया कि चोरों की दिन के समय की टाइमिंग ने शायद शुरुआती अलार्म लेयर को डिसेबल कर दिया, जिससे उन्हें चोरी को अंजाम देने के लिए 5 से 7 मिनट का समय मिल गया. ये एक क्लासिक केस था. उन्होंने लूव्र म्यूजियम के डिसप्ले वाले डिब्बों को "चोरों के लिए आसान" बनाने के फैसले की निंदा की.

चोरी की जांच जारी

चोरी के बाद, फ्रांसीसी अधिकारी म्यूजियम की सुरक्षा की जांच कर रहे हैं. पेरिस पुलिस चीज पैट्रिस फॉरे (Patrice Faure) सीनेट (Senate) को जानकारी देंगे, और रिपोर्ट्स से कंफर्म होता है कि बाकी रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक डे फ्रांस (Banque de France ) के तिजोरियों में रख दिया गया है.

