Hindi Newsदुनिया

पाक की चिट्ठी को मैं टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूंगा... पूर्व CIA एजेंट की खरी-खरी

Ex CIA Agent John Kiriakou: जॉन किरियाको ने बताया कि पीटीआई के इस लेटर का उन्होंने जवाब दिया कि वह उस लेटर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की जगह इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने बताया कि मेरे जवाब देने के बाद फिर कभी कोई पाकिस्तानी उनसे लेटर के जवाब के बारे में पूछने नहीं आया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:25 PM IST
John Kiriakou on Pakistan: भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया को पता है. पाकिस्तान ने कई बार भारत से युद्ध लड़ा लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है. 1965, 1971, 1999 के बाद से लगातार ऑपरेशन सिंदूर तक जब पाकिस्तान सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था. ये पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने हर बार कैसे भारत से शिकस्त खाई. इसके बावजूद भी दोनों के रिश्तों की तल्खी में कमी नहीं आई. अब दोनों देशों को लेकर अमेरिका के पूर्व सीआईए ऑफिसर और खुफिया एजेंट जॉन किरियाको ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान शर्मसार हो रहा है.

पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जॉन किरियाको को भारत और पाकिस्तान की पारंपरिक मिलिट्री ताकतों के बारे में पूछा था. तब उन्होंने बड़े सहज अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि भारत को पाकिस्तान कभी नहीं हरा पाएगा. जॉन किरियाको की इस बात से नाराज होकर पाकिस्तान की तत्काल रूलिंग पार्टी पीटीआई ने उन पर इस बयान के लिए माफी मांगने का दबाव डाला था. किरियाको ने एक पॉडकास्ट में बात चीत के दौरान बताया कि जब पीटीआई को लेटर जिसमें लिखा था कि आप अपने बयान के लिए माफी मांगे, उनके पास पहुंचा तो किरियाको ने उसे मजाकिया लहजे में लिया.

जॉन किरियाको ने बताया कि पीटीआई के इस लेटर का उन्होंने जवाब दिया कि वह उस लेटर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की जगह इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने बताया कि मेरे जवाब देने के बाद फिर कभी कोई पाकिस्तानी उनसे लेटर के जवाब के बारे में पूछने नहीं आया. आपको बता दें कि जॉन किरियाको ने CIA के साथ 15 साल बिताए, पहले एक एनालिस्ट के तौर पर और बाद में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान में काउंटरटेररिज्म ऑपरेशन्स के चीफ के तौर पर.

न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए किरियाको ने कहा, 'इंडिया और पाकिस्तान के बीच असली वॉर से कुछ भी, सच में कुछ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानी हार जाएंगे. यह इतनी सिंपल बात है और मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बस एक कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूं और इसलिए इंडियंस को लगातार भड़काने का कोई फायदा नहीं है.'

तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से आया था माफी मांगने का लेटर
किरियाको के मुताबिक, मार्च 2023 में जब पंजाब के पूर्व CM चौधरी परवेज इलाही पार्टी को लीड कर रहे थे तभी उनके पास फिर इमरान खान की लीडरशिप वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रेसिडेंट का लेटर आया. इस लेटर में उनकी बातों की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी और कहा गया था कि वो तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पार्टी के सदस्यों और पाकिस्तान की जनता से तुरंत इसके लिए माफी मांगे. किरियाको ने बताया कि तब, 'मैंने कहा, एक आम लड़ाई में, भारत पाकिस्तान को हरा देगा क्योंकि उसके पास पाकिस्तान से पांच गुना ज़्यादा लोग हैं. इसके बाद मुझे न जाने कितनी बार जान से मारने की धमकियां मिली. पूर्व CIA अधिकारी किरियाकोउ ने जूलियन डोरे के साथ एक YouTube पॉडकास्ट में इन बातों का खुलासा किया.

पॉडकास्ट में खोली पाकिस्तान की धमकी की पोल
किरियाकोउ ने 18 नवंबर को अपलोड किए गए पॉडकास्ट में बताया, 'मेरे वकील ने मुझसे कहा कि बस इस लेटर को फेंक दो तो मैंने उसे नहीं फेंका और इसके जवाब में मैंने एक ईमेल भेजा जिसमें मैंने लिखा, 'माफ़ी की आपकी मांग के बारे में, मैं आपके इस माफीनामे वाले पत्र को अपने टॉयलेट पेपर की जगह इस्तेमाल करूंगा. इसके बाद मुझे इस मेल का कोई जवाब नहीं मिला.'

पाकिस्तान को नए भारत से सतर्क किया
किरियाको ने भारत की कन्वेंशनल वॉरफेयर में बेहतरी के बारे में जो कमेंट किया, वह ISI के सपोर्ट वाले पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडियन फोर्स के पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने के कुछ महीने बाद आया. अक्टूबर में उन्होंने कहा कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2019 में बालाकोट तक भारत के जवाब, एक ऐसे देश को दिखाते हैं जो अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस को कमजोरी नहीं समझने देगा. इसी बैकग्राउंड में उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी कन्वेंशनल वॉर हार जाएगा और इस्लामाबाद को एक ऐसे पड़ोसी को उकसाना बंद कर देना चाहिए जो पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है और टेरर को बहुत कम टॉलरेंट है.

