Advertisement
trendingNow13109073
Hindi Newsदुनियानई बांग्लादेश सरकार के पहले फैसले पर टिकी अवामी लीग की किस्मत, भारत के लिए क्यों अहम है शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटना

नई बांग्लादेश सरकार के पहले फैसले पर टिकी अवामी लीग की किस्मत, भारत के लिए क्यों अहम है शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटना

Bangladesh News: बांग्लादेश की सत्ता में BNP ने एक बार फिर वापसी की है. तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले पीएम बनने वाले हैं, सवाल ये है कि क्या BNP आवामी लीग पर प्रतिबंध हटा देगी, जानिए पूर्व भारतीय हाई कमिश्नर ने क्या कहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 14, 2026, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई बांग्लादेश सरकार के पहले फैसले पर टिकी अवामी लीग की किस्मत, भारत के लिए क्यों अहम है शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटना

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर से BNP ने शानदार वापसी की है. चुनाव में BNP ने 212 सीटों पर जीत हासिल की. BNP के अध्यक्ष तारिक रहमान का बांग्लादेश का पीएम बनना लगभग तय है. इस चुनाव में आवामी लीग ने पूरी तरह से बैन कर दिया था. शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई थी. बांग्लादेश में भारत की पूर्व हाई कमिश्नर वीना सीकरी ने कहा है कि बांग्लादेश के नए पीएम के फैसले पर शेख हसीना का भविष्य टिका है. जानिए भारत के लिए क्यों अहम है आवामी लीग पर प्रतिबंध हटना. 

रोक हटाने पर सोचेंगे पीएम
सीकरी ने ANI से बातचीत में कहा कि हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठबंधन और जमात-ए-इस्लामी का गठबंधन कांटे की टक्कर में था, लेकिन जमात-ए-इस्लामी ने बेहतर प्रदर्शन किया. अब जब नतीजे आ गए हैं, तो शायद नए प्रधानमंत्री सबसे पहले अवामी लीग के हिस्सा लेने पर लगी रोक हटाने के बारे में सोचेंगे. समय के साथ, जमात-ए-इस्लामी ने अपने वोट को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की थी, खुद को ऑर्गनाइज किया था और सच में ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां BNP अलायंस और जमात-ए-इस्लामी अलायंस कांटे की टक्कर में थे.

शेख हसीना ने किया चैलेंज
साथ ही साथ कहा कि हमें BNP को बधाई देनी होगी, मुझे लगता है कि यह इस शानदार दो-तिहाई बहुमत को हासिल करने के लिए सभी की बधाई की हकदार है. चुनाव के बीच बांग्लादेश अवामी लीग की प्रेसिडेंट शेख हसीना ने 12 फरवरी के चुनावों की लेजिटिमेसी को ऑफिशियली चैलेंज किया है और इस घटना को देश की डेमोक्रेसी के लिए एक शर्मनाक चैप्टर बताया है. पूर्व प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन और नंबरों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि बताए गए आंकड़े पब्लिक की हिस्सेदारी की असलियत को नहीं दिखाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

काउंटिंग टेबल पर दिखे वोट
शेख हसीना ने शांत पोलिंग स्टेशनों और इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए फाइनल आंकड़ों के बीच एक बड़े अंतर को हाईलाइट किया और बयान में लिखा था कि पोलिंग स्टेशन पर वोटर नहीं थे फिर भी काउंटिंग टेबल पर वोट दिखे. अवामी लीग के नेता ने डेटा में बहुत अलग-अलग और अवास्तविक पैटर्न की ओर इशारा किया, यह देखते हुए कि सुबह 11:00 बजे तक सिर्फ 14.96 प्रतिशत वोट डाले गए थे, दोपहर तक यह आंकड़ा बढ़कर 32.88 प्रतिशत हो गया. बयान में कहा गया कि इस तेज बढ़ोतरी का मतलब है कि देश भर में हर मिनट लगभग 381,339 वोट पड़े. 

क्यों अहम है आवामी लीग पर प्रतिबंध हटना
भारत के लिहाज से आवामी लीग पर प्रतिबंध हटना काफी अहम होगा, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में है और जब वो सत्ता में थीं तो उनके रिश्ते भारत से काफी अच्छे थे. तख्ता पलट के बाद उन्होंने भारत में शरण ली. कई मौकों पर बांग्लादेश ने शेख हसीना की मांग भी की लेकिन दिल्ली ने इससे साफ इनकार कर दिया. ऐसे में अगर आवामी लीग पर प्रतिबंध हट जाता है तो फिर भविष्य के लिहाज से काफी अच्छा होगा. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news

Trending news

पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता