ट्रंप राष्ट्रपति के लायक नहीं, उनकी नीतियों ने भारत से बर्बाद कर दिया सालों का रिश्ता, पूर्व NSA बोल्टन भड़के, भारत को क्या दी नसीहत
दुनिया

ट्रंप राष्ट्रपति के लायक नहीं, उनकी नीतियों ने भारत से बर्बाद कर दिया सालों का रिश्ता, पूर्व NSA बोल्टन भड़के, भारत को क्या दी नसीहत

Ex-NSA John Bolton on india us relations: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर रिश्तों में तनातनी बनी हुई है. अब इसको लेकर ट्रंप की आलोचना अमेरिका में होने लगी है. जानते हैं पूरी कहानी. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:54 AM IST
US policy on India is confusing: पूरी दुनिया ट्रंप की टैरिफ नीतियों से परेशान है. आलम यह है कि अमेरिका के अच्छे दोस्तों में शामिल रहे भारत से भी तनातनी है. जिसको लेकर अमेरिकी नेताओं और वहां के लोगों में अच्छा खासा गुस्सा ट्रंप की नीतियों को लेकर देखा जा रहा है. इसी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप को 'असामान्य राष्ट्रपति' करार देते हुए कहा कि उनकी उलझन भरी नीतियों ने भारत-अमेरिका के सालों पुराने रिश्ते को 'बेहद खराब स्थिति' में ला दिया है.

ट्रंप की टैरिफ नीतियों का किया विरोध
बोल्टन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% शुल्क लगाने के फैसले की आलोचना की, जबकि चीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने चेतावनी दी कि ये नीतियां भारत को रूस और चीन के करीब धकेल सकती हैं.

चीन पर कोई पाबंदी नहीं, भारत पर फिर क्यों?
बोल्टन ने बताया कि अप्रैल में 'लिबरेशन डे टैरिफ' के तहत भारत पर 25% शुल्क लगाया गया. इसके बाद रूसी तेल और गैस खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क और जोड़ा गया. हैरानी की बात है कि रूस और चीन, जो रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं, पर कोई पाबंदी नहीं लगी. बोल्टन ने कहा, "भारत को अकेले निशाना बनाना गलत है. इससे लगता है कि अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया." उनका कहना है कि भारत ने जो तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से कम कीमत पर खरीदा, वह प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं है.

ट्रंप की नीतियां क्यों गलत?
बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों को 'बिना दिशा' वाला बताया. उन्होंने कहा कि ट्रंप पहले चीन के साथ बड़ा व्यापार समझौता चाहते थे, लेकिन अब भारत पर सख्ती और चीन को छूट दे रहे हैं. बोल्टन के मुताबिक, "चीन वैश्विक व्यापार में सबसे खराब खिलाड़ी है. वह बौद्धिक संपदा चुराता है, अपनी कंपनियों को सब्सिडी देता है, फिर भी ट्रंप ने उसे 180 दिन की छूट दी." उन्होंने सवाल उठाया कि भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वह नियमों का पालन कर रहा है.

भारत को बोल्टन की नसीहत
बोल्टन ने भारत को सलाह दी कि वह ट्रंप के कार्यकाल के बचे समय में रिश्ते को और खराब होने से बचाए. उन्होंने कहा कि ट्रंप का कोई स्थायी दर्शन नहीं है, इसलिए उनके जाने के बाद संबंध सुधर सकते हैं. बोल्टन ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप से मुलाकात कर माहौल ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "मोदी और ट्रंप का पहले अच्छा व्यक्तिगत रिश्ता था, इसे इस्तेमाल करना चाहिए." साथ ही, उन्होंने गैर-सरकारी स्तर पर भारत-अमेरिका के बीच बातचीत जारी रखने की वकालत की, ताकि लोगों को लगे कि ये नीतियां पूरे अमेरिका की सोच नहीं दर्शातीं.

;