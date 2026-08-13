'मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं...', पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर, देने लगा गीदड़भभकी

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद की आलोचना हो रही है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादियों के साथ मंच पर बैठे नजर आए. पूर्व मंत्री ने प्रतिबंधित संगठन के सरगना हाफिज सईद की तारीफ की और भारत को गीदड़भभकी दी.
कार्यक्रम के एक वीडियो में रशीद को खालिद मसूद संधू और कारी मुहम्मद याकूब शेख के साथ मंच साझा करते हुए देखा जा सकता है. खालिद मसूद संधू की पहचान LeT के सीनियर कमांडर और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के अध्यक्ष के तौर पर हुई है, जबकि कारी मुहम्मद याकूब शेख आतंकी संगठन की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य है.
बैठक की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें पूर्व मंत्री ने आतंकी हाफिज सईद की तारीफ की और कहा कि मैं हाफिज साहब का गुलाम हूं.
रशीद ने यह भी दावा किया कि जब वह अमेरिका में था, तो उनके फोन पर सईद का फोन आया था और इसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया था. रशीद ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें भी कहीं और कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ नजर भी उठाई, तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा.
उन्होंने दावा किया कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हो. पूर्व मंत्री ने कहा,'भारत में न तो कोई पक्षी चहचहाएगा और न ही मंदिर में घंटियां बजेंगी.' रशीद ने यह भी कहा, 'हम पाकिस्तान के साथ हैं'.
रशीद 2020 से 2022 तक पाकिस्तान के गृह मंत्री रहे और उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) से करीबी संबंध हैं. वह अवामी मुस्लिम लीग के संस्थापक और नेता हैं. यह पहली बार नहीं है जब रशीद के बयानों ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर किया है. 2022 में, गृह मंत्री रहते हुए, उन्होंने खुलासा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ही भारत को 26/11 मुंबई हमले के हमलावर अजमल कसाब के फरीदकोट वाले पते के बारे में जानकारी दी थी.
ये बयान उस समय पाकिस्तान के विपक्ष को भारत-समर्थक दिखाने और इमरान खान के इस दावे को सही साबित करने के लिए दिए गए थे कि विदेशी ताकतें उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रही हैं.
इस्लामाबाद दशकों से आधिकारिक तौर पर अपनी धरती से काम करने वाले आतंकवादी समूहों को समर्थन देने से इनकार करता रहा है. लेकिन इस खुलासे ने इस्लामाबाद के 'नॉन-स्टेट एक्टर' वाले दिखावे की पोल खोल दी है और यह भी उजागर किया है कि कैसे इस्लामाबाद 'आजादी की लड़ाई' की आड़ में आतंकी नेटवर्क को संस्थागत समर्थन देता रहा है.