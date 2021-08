Kabul से इस महिला को अकेले लेकर उड़ा प्लेन, एयरपोर्ट के बाहर जमा हजारों की भीड़

नई दिल्ली: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद अब हर कोई वहां से निकलना चाहता है. काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) के बाहर हजारों की तादाद में लोग इस उम्मीद में डटे हुए हैं कि कोई उन्हें इस मुल्क से बाहर निकालेगा. भारत और अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों के अलावा अफगानी लोगों को भी वहां से रेस्क्यू कर लाए हैं. लेकिन फिर भी काफी लोग हैं जो अब भी देश छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा.

इस भगदड़ के बीच काबुल एयरपोर्ट से एक ऐसा विमान भी उड़ा जिसमें चालक दल के अलावा सिर्फ एक महिला सवार थी. अब इसे लेकर ट्विटर पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं. पूर्व रॉयल मरीन कमांडो पॉल पेन फार्थिंक ने काबुल से अपनी पत्नी के निकलने की कहानी लोगों के साथ साझा की और चेतावनी देते हुए कहा कि हम कई लोगों को अब भी वहां छोड़कर आए हैं.

Kaisa is on her way home! BUT this aircraft is empty…scandalous as thousands wait outside #Kabul airport being crushed as they cannot get in Sadly people will be left behind when this mission is over as we CANNOT get it right @SecDef @VP @cnnbrk @BBCBreaking @SkyNews @itvnews pic.twitter.com/FoAxFrzT1K

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 19, 2021