Nirav Modi Case: नीरव मोदी प्रत्यर्पण केस में वो रिटायर्ड जस्टिस कौन हैं? 'भगोड़े' की कर रहे 'पैरवी'

Nirav Modi news: अपराधी कितनी दूर हो, कितना शातिर हो बच नहीं सकता. कानून के लंबे हाथ उसे घसीट लाते हैं. 'परफेक्ट क्राइम' नाम की कोई चीज नहीं होती. भगोड़े नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण (Nirav Modi extradition) से बचने के लिए नया पैंतरा अपनाया है. उसे उम्मद है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की पैरवी से वो बच जाएगा.
Nirav Modi’s extradition petition: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने हाल ही में लंदन में अपने प्रत्यर्पण की कार्यवाही फिर से शुरू करने की मांग की है. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक जस्टिस ने नीरव मोदी की याचिका का समर्थन किया है जिसमें जेल में बंद हीरा व्यावसाई ने दावा किया था कि अगर उसे भारत में प्रत्यर्पित किया गया तो उससे कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं. ऐसे में भारत की न्यायिक व्यवस्था में उसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी.
नीरव मोदी 19 मार्च 2019 से लंदन की एक जेल में बंद है. लंदन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर उसे गिरफ्तार किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक एससी के रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा ने लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी के दावे का समर्थन किया है. लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसी साल अगस्त में नीरव मोदी की एक याचिका स्वीकार की थी, जिस पर अगले महीने 23 नवंबर को सुनवाई होनी है. ये याचिका नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश की वैलिडिटी को चुनौती देती है. जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं.
जस्टिस वर्मा ने अपनी राय में भारत की जेलों और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस एक्सपर्ट एडवाइस ने नीरव मोदी के केस को मजबूत करने के लिए भारत की जेलों और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लंदन की अदालत अगली सुनवाई में एक्सपर्ट के अधिकारिक बयान को कितनी गंभीरता से लेती है.