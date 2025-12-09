Advertisement
DNA: ट्रंप के 'सीजफायर' पर एयर स्ट्राइक हो गई, बस 2 महीने में Expire हो गया

डीएनए के इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं और ये सवाल है आजकल दुनिया में सबसे अस्थिर चीज क्या है? सवाल हमने पूछा है तो जवाब भी हम ही देंगे. इस समय दुनिया में सबसे अस्थिर चीज है- अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा करवाया गया सीजफायर. कैसे आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:25 AM IST
Trump Ceasefire: ट्रंप की सीजफायर लिस्ट का एक और सीजफायर टूट गया. ट्रंप के सीजफायर पर थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक करते हुए ट्रंप की साख को धमाके से उड़ा दिया. इसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड के सैनिकों ने इसे गोलियों से छलनी छलनी कर दिया. जबकि इन दोनों देशों के राष्ट्रअध्यक्षों ने ट्रंप की मौजूदगी में 2 महीने पहले पीस डील की थी. एक दूसरे पर हमला नहीं करने के दस्तावेजों पर साइन किया था. आप कह सकते हैं, कि ट्रंप का सीजफायर सिर्फ 2 महीने में एक्सपायर हो गया.

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर क्यों टूटा और क्यों छोटे छोटे देशों के लिए भी आजकल अमेरिका के राष्ट्रप​ति की बातों की कोई हैसियत नहीं रह गई है. क्यों वो बहुत आसानी से बिना किसी हिचक के ट्रंप की साख पर बट्टा लगाने वाले काम खुलकर करते हैं.

थाईलैंड ने बॉर्डर पर मौजूद कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, इसके लिए थाईलैंड ने अमेरिका से ही मिले एफ-16 विमानों का इस्तेमाल किया और अपनी एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया. थाईलैंड का आरोप है पहले कंबोडियाई सैनिकों ने उनके ​इलाके में गोलीबारी की जिससे थाईलैंड का एक सैनिक मारा गया और चार सैनिक घायल हो गए. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक थाई सेना ने पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया जिसका जवाब दिया गया.

ट्रंप ने जिन देशों के बीच सीजफायर करवाया था. जिन देशों ने सीमा से सैनिकों और हथियारों को पीछे ले जाने के समझौते पर ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत किया था. अब वो देश एक दूसरे पर बम और गोलियां बरसा रहे हैं. इस खबर से राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ रहा है. जिन्होने 26-27 अक्टूबर को मलेशिया में अपने सामने युद्धविराम समझौते पर साइन करवाया था.  लेकिन इस समझौते के 44 दिन बाद ही सीमा पर हिंसा हो गई है. आपको ये भी जानना चाहिए ट्रंप की सीजफायर मुहिम कैसे फेल होती रही है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 अक्टूबर 2025 को 20-सूत्रीय योजना के तहत गाज़ा में भी तथाकथित युद्धविराम लागू करवाया था. सारी दुनिया में इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था. लेकिन 10 अक्टूबर से दिसंबर की शुरूआत तक गाजा में सीजफायर उल्लंघन के  591 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

मिस्त्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन का अयोजन किया गया. जिसमें  ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को बुलाया और अपने शांति दूत वाले अवतार को दुनिया के सामने पेश किया. इस शांति समझौते के बाद इजरायल के नागरिक तो रिहा हो गए लेकिन खून खराबा नहीं रुका.

ट्रंप के कराए सीजफायर कागजों पर तो हुए लेकिन जमीन पर मौजूद नहीं है. यानी ट्रंप का बहुप्रचारित गाजा सीजफायर का वजूद केवल नाम के लिए है. अब तक इसके आफिशियल खत्म होने का एलान नहीं हुआ. हमास और इज़रायल दोनों अपनी सुविधा और जरूरत के मुताबिक इसका उल्लंघन कर रहे हैं. इसके अलावा ईरान भी सीजफायर का इस्तेमाल अपनी ताकत और मिसाइलों के जखीरे बढ़ाने के लिए कर रहा है यानी अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है. वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया ने भी ट्रंप के सीजफायर को मानने से इनकार कर दिया है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

