पाकिस्तान ये न समझे कि वो आतंकी फंडिंग के आरोपों से बरी हो गया... FATF चीफ ने पेरिस से क्लास लगा दी!

FATF News: पाकिस्तान एपीजी (एशिया प्रशांत समूह) की निगरानी में है, जो टेरर फंडिंग रोकने के लिए किए गए फैसलों की निगरानी करता है. मैक्सिकन प्रेसीडेंसी के तहत चौथी प्लेनरी मीटिंग पेरिस में खत्म हुई. जहां 200 अदालतों और पर्यवेक्षकों ने आतंकवाद के खात्मे में आने वाली चुनौतियों का हल निकालने के लिए तीन दिन के मंथन में हिस्सा लिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:50 AM IST
FATF on Pakistan: वैश्विक आतंकी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में 'ग्रे लिस्ट' से हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के गंभीर आरोपों से मुक्त हो चुका है या आगे बरी हो जाएगा. FATF की चीफ एलिसा डी एंडा माद्राजो ने कहा है कि पाकिस्तान समेत सभी देशों को अपराधों को रोकने और रोकने के उपायों को लागू करना जारी रखना चाहिए.

फ्रांस से इस्लामाबाद को चेताते हुए माद्राजो ने कहा, 'कोई देश जो ग्रे लिस्ट में है या उससे हट चुका है, चाहे उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हों या हार्डकोर आतंकी सब हमारे राडार पर हैं, इसलिए हम दुनिया की सभी अदालतों, जिनमें सूची से हटाए गए देश भी शामिल हैं, उन्हें ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हो रही कोशिशों को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं

बयान की टाइमिंग अहम

आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में FATF की 'ग्रे लिस्ट' से हटा दिया गया था और ये सुनिश्चित करने के लिए उस पर नजर रखी जा रही है कि वो आतंकवादी फंडिंग रोकने के लिए काम कर रहा है या घालमेल कर रहा है. दरअसल पाकिस्तान सीधे FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए एशिया प्रशांत समूह (APG) उस पर पैनी नजर रखता है. माद्राजो ने कहा ग्रे लिस्ट में कई देश और क्षेत्राधिकार शामिल हैं, जिन्हें आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में ठोस कदम न उठाने के कारण निगरानी में रखा गया है.

FATF चीफ  की ये टिप्पणी जैश-ए-मोहम्मद (JeM) द्वारा टेरर कैंप्स की फंडिंग करने के लिए डिजिटल वॉलेट का यूज करने और फाइनेंसियल लिक्विडिटी को छिपाने की खबरों के बीच आई है.

2022 में पाकिस्तान की पहचान टेरर फंडिंग के हाई रिस्क सोर्स के रूप में हुई थी. तब भारत की स्टडी में पाकिस्तान से पैदा हो रहे आतंकवाद के खतरे से दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी खतरों की जानकारी साझा की गई थी.

एपीजी की निगरानी में पाकिस्तान

पाकिस्तान एपीजी (एशिया प्रशांत समूह) की निगरानी में है, जो टेरर फंडिंग रोकने के लिए किए गए फैसलों की निगरानी करता है. FATF चीफ ने मैक्सिकन प्रेसीडेंसी के तहत पेरिस में चौथी प्लेनरी मीटिंग समाप्त की. जहां 200 से अधिक अदालतों और पर्यवेक्षकों की टास्क फोर्स के ग्लोबल नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने अवैध फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में सामने आने वाली चुनौतियों का हल निकालने के लिए 3 दिन की चर्चा में भाग लिया.

बेल्जियम और मलेशिया नए, अधिक समयबद्ध और जोखिम-आधारित मूल्यांकन के तहत मूल्यांकन किए जाने वाले पहले एफएटीएफ सदस्य हैं. जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के नतीजों पर फोकस कर रहे हैं. बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को उनका प्रोजेरक्ट पूरा होने के बाद बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

