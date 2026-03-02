जंग में सिर्फ दबदबा नहीं बनेगा, तेल से लेकर सोना तक पर पड़ेगा रोना... जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Advertisement
Iran vs Israel-US War: इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध पर जी न्यूज के फेमस शो 'ताल ठोक के' पर एक्सपर्ट के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान एक्सपर्ट्स ने ईरान के जवाबी हमलों, नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाने के दावों, पाकिस्तान के स्टैंड और कच्चे तेल व सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:29 PM IST
Iran vs Israel-US War: इजरायल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए. इन हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई बड़े सुरक्षा अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिए. हालांकि ईरान भी इन हमलों से चुप नहीं बैठा और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और पूर्वी जेरूसलम पर कई मिसाइलें दागीं. साथ ही बहरीन, कतर और UAE में अमेरिकी ठिकानों और एनर्जी केंद्रों को निशाया बनाया. जी न्यूज के फेमस शो 'ताल ठोक के' में सोमवार को इजरायल और ईरान के बीच छिड़े जंग पर एक्सपर्ट्स के बीच एक तीखी बहस हुई. 

इन मुद्दों पर हुई बहस 

चर्चा का मुख्य केंद्र कई गंभीर सवालों के इर्द-गिर्द घूमता रहा. इस दौरान युद्ध पर पाकिस्तान का स्टैंड, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट करने के ईरान के दावे और उसके नतीजे पर बात और क्रूड ऑयल, गोल्ड-सिल्वर की बढ़ती कीमतों पर बात हुई. 

युद्ध पर पाकिस्तान का स्टैंड

बहस में इजरायल और ईरान में हो रही जंग में पाकिस्तान एयर बेस के इस्तेमाल पर बात हुई. इस दौरान बताया गया कि अमेरिका पाकिस्तान के एयर बेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है. वहीं IRGC के कमांडर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.

प्रभु दयाल, एक्स डिप्लोमेट 

इस बारे में हमारे एंकर ने जब एक्स डिप्लोमेट प्रभु दयाल से बात की तो उन्होंने इस जंग में पाकिस्तान के स्टैंड के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस जंग में धर्मसंकट में फंस गया है. पाकिस्तान और अमेरिका के खास संबंधों के कारण वो अमेरिका पर काफी डिपेंडेंट है. ऐसे में अमेरिका की नजरों में अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान को झुकना पड़ रहा है. लेकिन खामेनेई की मौत और इस युद्ध में पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, जिसके बाद काफी प्रोटेस्टर्स को पाकिस्तानी सरकार ने मारा भी है, ऐसे में ईरान में इसको लेकर नाराजगी है. एक्स डिप्लोमेट प्रभु दयाल ने ये भी बताया कि हो सकता है कि ये प्रोटेस्टर्स शिया मुस्लिम हो. 

डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला

पाकिस्तान पर ही जब हमारे एंकर ने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला से बात की उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका का साथी 'डे माइनस' से है. पाकिस्तान की सीमा ईरान के इस्टर्न फ्रंट से लगती है. ऐसे में पाकिस्तान ने US और वेस्टर्न एलायंस को खुली छूट दे रखी है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान के उस हिस्से से वेस्टर्न ड्रोन्स और प्लेन लॉन्च हुए हैं, जिसकी डीटेल कभी बाहर नहीं आती. लेकिन रडार में पकड़ा जाता है. वहीं उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बात की, उन्होंने बताया कि पहले से ही दोनों देशों के बीच तनाव थे.  

अमजद अयूब मिर्जा, POK एक्टिविस्ट

हमारे एंकर ने जब पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों के बारे में POK एक्टिविस्ट, अमजद अयूब मिर्जा से बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद लोग US को समर्थन को लेकर एविडेंस दे रहे हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि इसको लेकर पाकिस्तान को पैसे भी मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता. 

रिटायर्ड कैप्टन श्यान कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट 

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों का ईरान जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रहा है. ईरान के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने 6 अमेरिकी बेस को टारगेट किया, कई अमेरिकी फाइटर गेट क्रैश किए और इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया. ईरान इन हमलों को बड़ी कामयाबी बता रहा है. इस बारे में जब हमारे एंकर ने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कैप्टन श्यान कुमार से बात की, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ईरान ये कर सकता है, उनके पास कई मिसाइलें हैं, जितनी ताकत से इजरायल ने ईरान पर हमले किए हैं, ईरान भी उतनी ही ताकत से हमले करने में समक्ष है. 

मुकेश जैन, मार्केट एक्सपर्ट 

युद्ध के कारण बाजार में क्रूड आयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखते को मिल रही है. इस बारे में जब हमारे एंकर ने मार्केट एक्सपर्ट मुकेश जैन से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस दौरान क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी हैं, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ सकती है. उन्होंने बताया कि जहां जंग हो रही है, वहीं से 20 से 25% तेल की सप्लाई होती है. ऐसे में जंग के कारण तेल के दाम बढ़ेंगे. क्रूड ऑयल हमारी रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होता है. इसलिए चारों तरफ महंगाई बढ़ेगी. 

विपुल अग्रवाल, बुलियन एक्सपर्ट 

वहीं हमारे एंकर न युद्ध के कारण गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते प्राइस पर एक्सपर्ट विपुल अग्रवाल से बात की. उन्होंने बताया इस दौरान गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते रहेंगे. अटैक के पहले दिन ही, सोने में 10,000 की तेजी और चांदी में 20,000 से 25,000 की तेजी देखने को मिली है. आज सुबह भी मार्कट में ऐसे ही बर्ताव देखे गए.

