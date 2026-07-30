अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और टकराव कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं. अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का सबसे मुख्य कारण तीन बातों में छिपा है. परमाणु हथियार, क्षेत्रीय गुटबाजी और तेल व्यापार. अमेरिका और इज़रायल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, तो यह उनकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा. वहीं, ईरान मध्य पूर्व के कई देशों (जैसे लेबनान, यमन और इराक) में सक्रिय सशस्त्र गुटों (जैसे हिज़्बुल्लाह, हूती और हमास) का समर्थन करता है, जिनका इस्तेमाल वह अमेरिकी व इज़रायली ठिकानों और जहाजों पर हमले के लिए करता है. इसके अलावा, दुनिया के लगभग एक-चौथाई कच्चे तेल की सप्लाई 'होर्मुज जलडमरूमध्य' के समुद्री मार्ग से होती है. ईरान द्वारा इस रास्ते को बंद करने या तेल टैंकरों पर हमला करने की धमकी से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा संकट मंडराने लगता है, जिससे अमेरिका को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ता है.