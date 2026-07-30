US Iran War Saudi Arabia Entry: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. कूटनीतिक बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और सैन्य हमले तेज हो गए हैं. इस पूरे तनाव में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि सऊदी अरब भी अब अमेरिका के साथ मिलकर इस युद्ध में सीधे उतर आया है. अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में हुए ताजा हमलों में 20 लड़ाकों और 6 ईरानी सैन्य सलाहकारों की मौत हो चुकी है. आइए समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है और इस नई एंट्री का क्या असर पड़ेगा.
दरअसल, ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयर बेस ('मुवफ्फक साल्टी') पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, हालांकि, अमेरिकी एयर डिफेंस ने हवा में ही सभी मिसाइलों को मार गिराया. हमले नाकाम होने के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान में फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए. अमेरिका ने साफ किया कि कूटनीति के लिए दिया गया विराम अब खत्म हो गया है.
इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों पर अमेरिका और सऊदी अरब ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मिलकर संयुक्त एयरस्ट्राइक की. इसमें हथियार और रसद डिपो को तबाह किया गया.
इराक में सऊदी अरब और अमेरिका के संयुक्त हमलों के अलावा मिस्र के 'दमिएटा' बंदरगाह पर खड़े दो नेचुरल गैस जहाजों पर ड्रोन हमले हुए. मिस्र अब तक इस संघर्ष से बचा हुआ था, लेकिन यहां हमला होने से जाहिर है कि युद्ध का दायरा बढ़ रहा है.
अब सवाल ये है कि आखिर सऊदी अरब की एंट्री से कैसे गेम बदला? मामला ये है कि सऊदी अरब अब तक इस युद्ध से सीधी दूरी बनाए हुए था, लेकिन अपने तेल ठिकानों पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने अमेरिका का खुलकर साथ दिया है. इससे ईरान और उसके समर्थित गुटों पर दोहरी मार पड़ रही है. मतलब ये है कि ईरान पर अब चौतरफा दबाव बन गया है.
सऊदी अरब के आने से खाड़ी देशों और अमेरिका का गठजोड़ मजबूत हुआ है, जिससे इराक, सीरिया और यमन में सक्रिय ईरान समर्थक संगठनों (जैसे PMF और हूती) को पीछे हटना पड़ सकता है. मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब केवल अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय ताकतों (सऊदी अरब बनाम ईरान) का सीधा मुकाबला बन चुका है.
डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों का दावा है कि ईरान बातचीत की मेज पर वापस आने के लिए मिन्नतें कर रहा है, हालांकि, ईरान के उप विदेश मंत्री ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान की ओर से बातचीत का कोई अनुरोध नहीं किया गया है. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'वे पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन आपको पता है, हमें उन्हें थोड़ा थप्पड़ मारना पड़ेगा. अब हमारी बारी है और हम उन पर बहुत जोरदार प्रहार करने जा रहे हैं.'
अमेरिकी थिंक टैंक CSIS और सैन्य सलाहकारों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि लगातार मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की वजह से अमेरिका के पैट्रियट (Patriot) और थाड (THAAD) मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक काफी कम हो गया है. इससे अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं.
होर्मुज के बंद होने और मिस्र के बंदरगाहों के पास जहाजों पर हमलों से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई ठप हो रही है. इससे आने वाले दिनों में दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल और ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं.
जॉर्डन, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और ईरान...ये सभी देश किसी न किसी रूप में इस संघर्ष की लपटों में आ चुके हैं. अगर अमेरिका या ईरान की ओर से कोई बड़ा हमला होता है, तो पूरा मध्य पूर्व एक लंबे और विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ जाएगा.
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और टकराव कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं. अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का सबसे मुख्य कारण तीन बातों में छिपा है. परमाणु हथियार, क्षेत्रीय गुटबाजी और तेल व्यापार. अमेरिका और इज़रायल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, तो यह उनकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा. वहीं, ईरान मध्य पूर्व के कई देशों (जैसे लेबनान, यमन और इराक) में सक्रिय सशस्त्र गुटों (जैसे हिज़्बुल्लाह, हूती और हमास) का समर्थन करता है, जिनका इस्तेमाल वह अमेरिकी व इज़रायली ठिकानों और जहाजों पर हमले के लिए करता है. इसके अलावा, दुनिया के लगभग एक-चौथाई कच्चे तेल की सप्लाई 'होर्मुज जलडमरूमध्य' के समुद्री मार्ग से होती है. ईरान द्वारा इस रास्ते को बंद करने या तेल टैंकरों पर हमला करने की धमकी से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा संकट मंडराने लगता है, जिससे अमेरिका को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ता है.