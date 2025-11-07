इंडोनेशिया: स्कूल की मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान धमाका, 54 लोग घायल

Blast in Indonesia Mosque: इंडोनेशिया में शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है. लोकल पुलिस ने बताया कि जकार्ता के एक स्कूल परिसर में मौजूद एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ है. जिसमें 54 लोग जख्मी हो गए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा मस्जिद का फर्श मलबे और खून से सना हुआ है.

यह धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग में हुआ. रॉयटर्स के मुताबिक शहर के पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घायलों को जलने और अन्य चोटें आई हैं, जिनमें मामूली से लेकर गंभीर तक शामिल हैं और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया है.सुहेरी ने बताया कि अधिकारी धमाके की वजहों की जांच कर रहे हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि धमाका उस समय हुआ जब मस्जिद भरी हुई थी.

वायरल हो रहे फुटेज में पुलिस और सैन्यकर्मी इलाके की सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एम्बुलेंस भी वहां खड़ी हैं. मस्जिद की तस्वीरों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के बावजूद कोई बड़ा संरचनात्मक नुकसान नहीं हुआ है. अधिकारियों को मौके से एक बॉडी वेस्ट और कुछ हथियार मिले हैं. यानी ये कोई आम हादसा नहीं, बल्कि आतंकी साजिश हो सकती है. अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर अपडेट की जा रही है