Advertisement
trendingNow12992444
Hindi Newsदुनिया

इंडोनेशिया: स्कूल की मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान धमाका, 54 लोग घायल

Indonesia Blast: इंडोनेशिया में आज एक स्कूल के अंदर मौजूद मस्जिद के में जुमा की नमाज के दौरान धमाका हुआ है. जिसमें 54 लोगों के जख्मी होने की खबर है. कहा जा रहा है कि धमाका उस समय हुआ जब मस्जिद भरी हुई थी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडोनेशिया: स्कूल की मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान धमाका, 54 लोग घायल

Blast in Indonesia Mosque: इंडोनेशिया में शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है. लोकल पुलिस ने बताया कि जकार्ता के एक स्कूल परिसर में मौजूद एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ है. जिसमें 54 लोग जख्मी हो गए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा मस्जिद का फर्श मलबे और खून से सना हुआ है.

यह धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग में हुआ. रॉयटर्स के मुताबिक शहर के पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घायलों को जलने और अन्य चोटें आई हैं, जिनमें मामूली से लेकर गंभीर तक शामिल हैं और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया है.सुहेरी ने बताया कि अधिकारी धमाके की वजहों की जांच कर रहे हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि धमाका उस समय हुआ जब मस्जिद भरी हुई थी. 

वायरल हो रहे फुटेज में पुलिस और सैन्यकर्मी इलाके की सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एम्बुलेंस भी वहां खड़ी हैं. मस्जिद की तस्वीरों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के बावजूद कोई बड़ा संरचनात्मक नुकसान नहीं हुआ है. अधिकारियों को मौके से एक बॉडी वेस्ट और कुछ हथियार मिले हैं. यानी ये कोई आम हादसा नहीं, बल्कि आतंकी साजिश हो सकती है. अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर अपडेट की जा रही है

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Indonesia

Trending news

सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप