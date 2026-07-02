सीरिया में धमाका, राजधानी दमिश्क में 5 की मौत 16 घायल, मौके पर अफरातफरी

सीरिया की राजधानी दमिश्क में पैलेस ऑफ जस्टिस के पास धमाके की खबर आ रही है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, एक कोर्ट के बगल में स्थित एक कैफे में थोड़ी देर पहले हुए भयानक विस्फोट में 5 लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए. कुछ घायलों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है. सीरियाई मीडिया के मुताबिक, विस्फोट कोर्ट परिसर के बगल में लगाए गए विस्फोटक उपकरणों के कारण हुआ. हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. इसलिए धमाकों का मकसद अभी तक साफ नहीं हो सका है.
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