ईरान की बड़ी बिल्डिंग में धमाका, कहीं अमेरिका के हमले की शुरुआत तो नहीं हो गई?

ईरान की बड़ी बिल्डिंग में धमाका, कहीं अमेरिका के हमले की शुरुआत तो नहीं हो गई?

ईरान के दक्षिणी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में अब से कुछ देर पहले एक आवासीय इमारत में जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रहा है. माना जा रहा है कि ये एक टारगेटेट अटैक था, जिसमें बड़े पैमाने पर व्यापक क्षति हुई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:24 PM IST
ईरान की बड़ी बिल्डिंग में धमाका, कहीं अमेरिका के हमले की शुरुआत तो नहीं हो गई?

Explosion Reported at Iran: ईरान के दक्षिणी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में अब से कुछ देर पहले एक आवासीय इमारत में जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रहा है. माना जा रहा है कि ये एक टारगेटेट अटैक था, जिसमें बड़े पैमाने पर व्यापक क्षति हुई है. हालांकि ईरान के प्रशासनिक अधिकारी अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं लगा पाए हैं. ईरान के सरकारी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमाका मोअल्लम बुलेवार्ड पर स्थित आठ मंजिला इमारत में हुआ, हमले में बिल्डिंग की दो मंजिलें ध्वस्त हो गईं और आसपास के वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है.

तस्वीरों में क्या दिख रहा?

ईरान की सरकारी मीडिया और न्यूज़ एजेंसी पर प्रसारित तस्वीरों में इमारत का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रहा है. धमाके के बाद मलबा आसपास बिखरा हुआ था और बिल्डिंग का सरिया वगैरह अंदरूनी हिस्सा नजर आया. धमाके के बाद दमकलकर्मियों और बचाव कर्मियों समेत इमरजेंसी रेस्पॉंस टीमों को धमाके में प्रभावित लोगों की मदद के लिए फौरन रवाना किया गया.

धमाके की जांच जारी

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने होर्मोजगान प्रांत के डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर मेहरदाद हसनजादेह के हवाले से बताया कि धमाके के असली वजह जानने के लिए जांच चल रही है. हसनजादेह ने बताया घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया है, हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई है. 

क्या अमेरिका ने कर दिया हमला?

इस धमके के बाद इलाके में अफरातफरी देखी गई. वहीं शहर की फोन लाइंस बिजी हो गईं. लोग इसे पिछले साल इजरायल के हमले से जोड़ कर देख रहे हैं. इस बीच कुछ लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं अमेरिका ने इस धमाके के जरिए ईरान पर हमला तो नहीं बोल दिया. हालांकि इसकी भी अभीतक कोई पुष्टि नहीं हुई है.

(ये खबर लगातार अपडेट हो रही है)

