सदियों पुरानी दोस्ती को निभाने फिर साथ आ रहे भारत और बहरीन, 21 वें मनामा संवाद का दोनों देशों को इंतजार

India Bahrain Friendship: पिछली एचजेसी बैठक का हवाला देते हुए रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य के साथ-साथ स्वास्थ्य के अलावा संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की बात कही है. इसके अलावा भारत ने अंतरिक्ष, वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में आशाजनक साझेदारी की उम्मीद जताई है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:37 PM IST
21st Manama Dialogue: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलयजानी से मुलाकात की है. इस दौरान जयशंकर ने अलजयानी के साथ भारत बहरीन की 5वीं उच्च सयुंक्त आयोग बैठक को भी संबोधित किया. जयशंकर ने भारत और बहरीन को सदियों पुराना दोस्त बताते हुए स्यायी साझेदारी पर जोर डाला है. दोनों देशों की दोस्ती को भारतीय विदेश मंत्री ने व्यापार संबंधों और मजबूत लोगों के संबधों पर आधारित बताया. भारत का मानना है कि दोनों देश शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए साझे लक्ष्यों का साझा करते हैं.  

21वां मनामा संवाद 
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछली एचजेसी बैठक का हवाला देते हुए रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य के साथ-साथ स्वास्थ्य के अलावा संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की बात कही है. इसके अलावा भारत ने अंतरिक्ष, वित्तीय प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में आशाजनक साझेदारी की उम्मीद जताई है. 21वें मनामा संवाद के सफल आयोजन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई दी है. दरअसल,  बहरीन अगले महीने मनामा में होने वाले जीसीसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसको लेकर विदेश मंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. भारत की तरफ से बेहरीन के नेतृत्व में जेसीसी के बीच मजबूत सहयोग की उम्मीद भी जताई गई है. 

यह भी पढ़ें: Afghanistan Earthquake: आधी रात 6.3 की तीव्रता से कांपा अफगानिस्तान, 7 लोग मरे, 150 से ज्यादा घायल 

वीजा प्रणाली 

2025 में भारत के तीन नौसैनिक जहाजों के बहरीन दौरे का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत मनामा में स्थित सयुंक्त समुद्री बलों में सक्रिय रहा है. इतना ही नहीं इससे भारत और बहरीन के बीच समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नेवी की अहम जिम्मेदारी को मजबूत करने में मदद मिली है. इसके साथ जयशंकर ने बहरीने के निवेशकों की तरफ से भारत में निवेश अवसरों का पता लगाने पर स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के आर्थिक संबधों को बढ़ावा मिलेगा. भारत की तरफ से बहरीन के नागरिकों के लिए इसी वर्ष शुरू किए गए इलेक्ट्रानिक वीजा प्रणाली का जिक्र करते हुए जयशंकर ने ज्यादा ट्यूरिस्टों के यहां आने की उम्मीद भी जताई है.

